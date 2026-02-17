วันหยุดธนาคารในสหรัฐฯ และตลาด Wall Street ปิดทำการ 🏛️

วันนี้ ตลาดการเงินสหรัฐฯ ยังคงปิดทำการเนื่องในวันหยุดสาธารณะ จึงไม่มีการซื้อขายใน Wall Street นักลงทุนจะกลับมาลงทุนอีกครั้งในวันอังคาร แต่ชัดเจนแล้วว่าช่วงวันข้างหน้าอาจมีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
การซื้อขายในวันศุกร์ที่ผ่านมา สิ้นสุดด้วยความรู้สึกผสม โดยตลาดยังคงจับตาข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดจากสหรัฐฯ เป็นหลัก
ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมกราคมชี้ให้เห็นการเติบโตของราคาที่ช้ากว่าที่คาด แต่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าการดำเนินนโยบายการเงินจะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ตรงกันข้าม เงินเฟ้อที่ต่ำอาจทำให้ Federal Reserve System สามารถดำเนินนโยบายด้วยความระมัดระวังโดยไม่ต้องกดดันให้ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ รายงานตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งมากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ยืนยันสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มั่นคง และสนับสนุนแนวคิดการดำเนินนโยบายการเงินแบบรัดกุม
ปัจจุบัน ตลาดประเมินว่าการลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปีนี้จะอยู่ที่ 2 ครั้ง ซึ่งสะท้อนว่าความคาดหวังต่อขนาดการลดดอกเบี้ยยังจำกัด
สัปดาห์นี้ การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญยังคงเป็นจุดสนใจ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรการที่ Federal Reserve System ชื่นชอบใช้ในการประเมินแรงกดดันด้านราคา ในวันเดียวกัน เราจะได้เห็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาส 4 ด้วย เมื่อรวมกับฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้สร้างปัจจัยผสมที่ แม้จะมีวันหยุดการซื้อขายในวันนี้ ก็อาจส่งผลต่อทิศทางดัชนีสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญในวันข้างหน้า
US500 (S&P 500) contracts are trading in a narrow range today, hovering around the reference level. The lack of an open cash session and few significant macroeconomic events are causing limited volatility and reduced investor activity. The market remains calm today.
Source: xStation5
