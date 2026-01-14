ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาด Wall Street จับตาข้อมูล ยอดขายปลีกสหรัฐฯ และ PPI 🗽

ตลาดจับตาสหรัฐฯ: วันนี้นักลงทุนมุ่งไปที่ คำตัดสินศาลสูงสหรัฐฯ เรื่องภาษี ข้อมูล ยอดขายปลีก และ PPI เดือนธันวาคม รวมถึงผลประกอบการธนาคารใหญ่ (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) และคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed หลายราย (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญ (GMT)
-
12:30 – U.S. Retail Sales (Dec) | คาด +0.5% m/m, Core +0.4%
-
12:30 – U.S. PPI Inflation (Dec) | คาด 2.7% y/y, +0.2% m/m, Core 2.7% y/y, +0.2% m/m
-
14:00 – U.S. Home Sales | คาด 4.22M (+2.18% m/m)
-
14:00 – U.S. Business Inventories | คาด +0.1%
-
14:30 – U.S. Crude Oil Inventories | คาด -1.68M bbl
-
14:30 – U.S. Natural Gas Inventories | คาด +2 bcf
กิจกรรมอื่น ๆ
-
คำตัดสินศาลสูงสหรัฐฯ เรื่องภาษี – คาดราว 14:00 GMT
-
ผลประกอบการ pre-market: Citigroup, Bank of America, Wells Fargo
-
คำกล่าว Fed: Paulson 13:50 GMT, Bostic & Kashkari 14:00 GMT, Williams 16:10 GMT
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยุโรปและภาคการผลิตของสหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจ 📌
📉 EUR/USD ร่วง 0.3%
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
ตลาดยุโรปความเชื่อมั่นปะปน ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง