อ่านเพิ่มเติม
16:04 · 14 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาด Wall Street จับตาข้อมูล ยอดขายปลีกสหรัฐฯ และ PPI 🗽

-
-
ตลาดจับตาสหรัฐฯ: วันนี้นักลงทุนมุ่งไปที่ คำตัดสินศาลสูงสหรัฐฯ เรื่องภาษี ข้อมูล ยอดขายปลีก และ PPI เดือนธันวาคม รวมถึงผลประกอบการธนาคารใหญ่ (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) และคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed หลายราย (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญ (GMT)

  • 12:30 – U.S. Retail Sales (Dec) | คาด +0.5% m/m, Core +0.4%

  • 12:30 – U.S. PPI Inflation (Dec) | คาด 2.7% y/y, +0.2% m/m, Core 2.7% y/y, +0.2% m/m

  • 14:00 – U.S. Home Sales | คาด 4.22M (+2.18% m/m)

  • 14:00 – U.S. Business Inventories | คาด +0.1%

  • 14:30 – U.S. Crude Oil Inventories | คาด -1.68M bbl

  • 14:30 – U.S. Natural Gas Inventories | คาด +2 bcf

กิจกรรมอื่น ๆ

  • คำตัดสินศาลสูงสหรัฐฯ เรื่องภาษี – คาดราว 14:00 GMT

  • ผลประกอบการ pre-market: Citigroup, Bank of America, Wells Fargo

  • คำกล่าว Fed: Paulson 13:50 GMT, Bostic & Kashkari 14:00 GMT, Williams 16:10 GMT

