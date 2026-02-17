สรุปตลาด: ดัชนียุโรปปรับตัวขึ้น แม้ Wall Street อ่อนแอ 🚩 ดัชนี ZEW เยอรมนีต่ำกว่าคาดการณ์

ความเชื่อมั่นในตลาดยุโรปยังคงเป็นบวก โดยดัชนีหลักทั้งสาม — FTSE, DAX และ CAC40 — ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ทำผลงานได้โดดเด่น ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ชี้ถึงการเปิดตลาดที่อ่อนตัว Wall Street โดย US500 และ US100 ลดลงประมาณ -0.1% ถึง -0.3%
ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของเยอรมนี ZEW ต่ำกว่าคาด ส่วนดัชนียุโรปแสดงการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ข้อมูล CPI ของเยอรมนีระบุว่าเงินเฟ้อปีต่อปีเพิ่มขึ้น 2.1% และเดือนต่อเดือนลดลง -0.1% ตามที่คาดการณ์ ขณะที่ข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักรอ่อนแอ อัตราว่างงานเพิ่มจาก 5.1% เป็น 5.2% และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานลดลง 11,000 ตำแหน่ง (แม้ว่าคาดว่าจะลดลงถึง 20,000 ตำแหน่ง)
ตัวเลขสำคัญ:
-
Eurozone – ZEW Expectations Index: 39.4 (ก่อนหน้า: 40.8)
-
Germany – ZEW Current Conditions: -65.9 (คาด: -65.9, ก่อนหน้า: -72.7)
-
Germany – ZEW Economic Sentiment: 58.3 (คาด: 65.2, ก่อนหน้า: 59.6)
โลหะมีค่า: เงินปรับตัวลดลงกว่า 2% ขณะที่ทองลด 1% เหลือ 4,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตลาดคริปโตยังอ่อนแอ Ethereum ซื้อขายต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ และ Bitcoin อยู่ใกล้ 68,000 ดอลลาร์
ผลสำรวจล่าสุดของ Bank of America Fund Manager Survey (กุมภาพันธ์ 2026) ชี้ว่าผู้ลงทุนทั่วโลกยัง “มีความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างชัดเจน” แต่การขึ้นต่อของราคาสินทรัพย์ใน Q1 เริ่มทำได้ยากขึ้น สำรวจครอบคลุมผู้จัดการกองทุนสถาบันประมาณ 200–400 ราย (hedge fund, กองทุนบำนาญ และ mutual fund) ที่บริหารสินทรัพย์รวมหลายร้อยพันล้านดอลลาร์
-
การถือสินทรัพย์โภคภัณฑ์สูงสุดตั้งแต่ พ.ค. 2022
-
การถือหุ้นสูงสุดตั้งแต่ ธ.ค. 2024
-
มุมมองบวกต่อผลประกอบการบริษัทสูงสุดตั้งแต่ ส.ค. 2021 แต่จำนวนผู้ลงทุนสูงสุดกล่าวว่าบริษัท “ลงทุนเกินความจำเป็น”
-
ความเสี่ยงสูงสุดคือฟองสบู๋ AI ที่อาจแตก
-
การถือทองคำยาวเป็นเทรดยอดนิยม
-
ตำแหน่ง short ดอลลาร์สหรัฐสูงสุด — ท่าทีเป็น bearish สูงสุดตั้งแต่ 2012 นักลงทุนมอง USD ในแง่ลบจากแนวคิด de-dollarisation (ซึ่งข้อมูลสนับสนุนไม่เต็มที่) และคาดการณ์ Fed จะผ่อนคลาย
สำหรับปี 2026 ดอลลาร์ยังสามารถฟื้นตัวได้ หากตลาดแรงงานสหรัฐดีขึ้น หรือธนาคารกลางรายใหญ่กลับมาผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัว
Source: xStation5
ไมเคิล เบอร์รี่ และ Palantir: นักวิเคราะห์ชื่อดังตั้งข้อกล่าวหาหนัก
สรุปตลาด 🚩 ตลาดยุโรปและ EUR/USD ปรับตัวลง ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐฯ–อิหร่านที่ตึงเครียดสูงขึ้น
น้ำมัน (OIL): ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ⚔️
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดุลการค้าสหรัฐและผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน 🔎