ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเยอรมนี (ZEW) ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้มาก

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเยอรมนี (ZEW) เดือนตุลาคม ออกมาต่ำกว่าคาด
ZEW Economic Sentiment: 38.5 (คาดการณ์ 41 / ก่อนหน้า 39.3)
Current Conditions: -78.7 (คาดการณ์ -78.2 / ก่อนหน้า -80.0)
💬 แม้ข้อมูลออกมาอ่อนกว่าที่คาด แต่ ปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้างสงบ โดยคู่เงิน EURUSD อ่อนลงเล็กน้อยในช่วง 30 นาทีที่ผ่านมา
Source: xStation5
