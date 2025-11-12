อ่านเพิ่มเติม
08:49 · 12 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเยอรมนี (ZEW) ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้มาก

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเยอรมนี (ZEW) เดือนตุลาคม ออกมาต่ำกว่าคาด

  • ZEW Economic Sentiment: 38.5 (คาดการณ์ 41 / ก่อนหน้า 39.3)

  • Current Conditions: -78.7 (คาดการณ์ -78.2 / ก่อนหน้า -80.0)

💬 แม้ข้อมูลออกมาอ่อนกว่าที่คาด แต่ ปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้างสงบ โดยคู่เงิน EURUSD อ่อนลงเล็กน้อยในช่วง 30 นาทีที่ผ่านมา

Source: xStation5

