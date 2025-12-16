ข่าวเด่น: ดัชนี ZEW ของเยอรมนี ออกมา ผสมกัน! ↔️

11:00 – ดัชนี ZEW ของเยอรมนี (ธันวาคม)
ZEW Current Conditions (สภาพปัจจุบัน): -81 (คาดการณ์ -80, ก่อนหน้า -78.7)
ZEW Economic Sentiment (ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ): 45.8 (คาดการณ์ 38.4, ก่อนหน้า 38.5)
ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) Economic Survey รายงานความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความคาดหวังของ ธุรกิจขนาดใหญ่ และ นักลงทุน
ความเชื่อมั่นของ สถาบันธุรกิจขนาดใหญ่ (สภาพปัจจุบัน) ยังคง ติดลบอย่างหนัก ต่ำกว่าที่คาดไว้แล้วว่ามีแนวโน้มมืดมน
ในขณะเดียวกัน นักลงทุนและนักวิเคราะห์ กลับมีความ มองโลกในแง่ดีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เกี่ยวกับเศรษฐกิจและตลาดของเยอรมนี
ความแตกต่างนี้อาจสะท้อนถึง ความไม่ตรงกันของความคาดหวังอย่างรุนแรง หรือ/และ ความไม่สอดคล้องกันของลำดับความสำคัญ ระหว่างฝั่งธุรกิจกับฝั่งการเงินของเศรษฐกิจ
เวลาจะเป็นตัวบอกว่า มุมมองใดใกล้เคียงความจริงมากกว่า นักลงทุนที่ระมัดระวังจะติดตาม ข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมนีและยูโรโซน อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
ตลาด Forex และหุ้นแทบไม่ตอบสนองต่อการประกาศข้อมูลนี้
