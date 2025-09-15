หุ้นประจำสัปดาห์ - Oracle (16.01.2025)
ผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Oracle Corporation (ORCL.US) รายได้: 14.06 พันล้านดอลลาร์ (+8.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) เทียบกับประมาณการ 14.12 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สรุปการประชุม ECB: ทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยืนยันว่าจะใช้วิธีการค่อยเป็นค่อยไปในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อให้เงินเฟ้อกลับไปที่เป้าหมาย...
ราคาเสนอซื้อของสกุลเงินดิจิทัลหลักได้แตะระดับแนวต้านที่ 100,500 ถึง 100,800 ดอลลาร์ตามที่คาดไว้ในการวิเคราะห์ล่าสุด เรากำลังพูดถึงโซนที่เกิดจากขีดจำกัดบนของระบบ...
ราคาคู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงมาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อดูจากช่วง D1 ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะแก้ไข แต่อุปทานก็เข้ามาดำเนินการอย่างรวดเร็ว...
หุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นหนุนหุ้นในกลุ่มแฟชั่นและเซมิคอนดักเตอร์ Richemont เพิ่มขึ้น 14.5% ก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ...
ดัชนี CBOE VIX Volatility Index (VIX) ดัชนีความผันผวน VIX ของ CBOE ลดลงเกือบ 10% เมื่อวานนี้ และลดลงเกือบ 20% จากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุหลักที่สนับสนุนการลดลงนี้คือการฟื้นตัวของวอลล์สตรีท...
LSEG ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน EURGBP LSEG แนะนำให้เปิดสถานะขายชอร์ตสำหรับคู่สกุลเงินนี้ที่ระดับต่อไปนี้: Entry : 0.8447 Target: 0.8350 Stop:...
ดัชนีหุ้นเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งแอตแลนติก; US100 เพิ่มขึ้น 0.8% และ DE40 เพิ่มขึ้น 0.4% ยอดค้าปลีกในสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดการเงิน GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้;...
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US), the world's largest contract semiconductor manufacturer (maker for giants such as Nvidia and Apple),...
UK GDP Estimate YoY: 1% (Forecast 1.5%, Previous 1.3%) UK GDP Estimate MoM: 0.1% (Forecast 0.2%, Previous -0.1%); 3M/3M estimate: 0% vs 0% exp. and...
Yesterday's session on Wall Street was dictated by the bulls. Slightly lower-than-expected CPI inflation buoyed Wall Street; the S&P 500 rose...
American indices are rising strongly today due to lower core inflation in December. The US500 is up over 1.5%, while the US100 gains nearly 2.0%....
Here's a summary of the key points from the speeches of Fed officials Goolsbee and Williams, from the perspective of inflation and future interest...
After months of intense fighting and negotiations, Israel and Hamas have reached an agreement on a ceasefire in the Gaza Strip and the exchange of hostages...
As early as Thursday, January 16th, before the market opens in Europe, the Taiwanese semiconductor manufacturing giant, Taiwan Semiconductor Manufacturing...
This week, cryptocurrency market investors can't complain about a lack of volatility. We're experiencing a true rollercoaster, as the sentiment...
U.S. commercial crude oil inventories fell by 1.962 million barrels, according to the latest EIA data. This draw surpassed the consensus forecast of a...
The stock market opens with a strong upward impulse driven by the US CPI report. This is the second positive report in a row this week, following yesterday's...
