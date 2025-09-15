อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

13 ธันวาคม 2024
15:57

DE40: Dax ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นหลังจาก ECB ลดอัตราดอกเบี้ย

หุ้น DAX ของเยอรมนียังคงอยู่ในโซน ATH หุ้น Munich Re พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านประกันภัยของเยอรมนีประกาศเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับปี 2025...
15:19

กราฟประจำวัน - CHN.cash (13.12.2024)

หุ้นจีนเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคำมั่นสัญญาทางเศรษฐกิจล่าสุดของปักกิ่งไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่ภัยคุกคามจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
14:47

BREAKING:ดัชนี CPI ขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศสเป็นไปตามคาด

ฝรั่งเศส ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน: ดัชนี HICP ของฝรั่งเศส YoY: 1.7% สุดท้าย: เทียบกับ 1.7% (คาดการณ์) เทียบกับ 1.7% (ก่อนหน้า) ดัชนี HICP ของฝรั่งเศส...
14:04

BREAKING: GDP ของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาด GBPUSD ลดลง

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหราชอาณาจักร (ตุลาคม): GDP ของสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบเป็นรายเดือน: -0.1 เทียบกับ 0.1% คาดการณ์ และ -0.1% ก่อนหน้า ประมาณการ...
13:51

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักรและ CPI ของยุโรปที่เน้นย้ำ

ปฏิทินวันนี้ประกอบด้วยตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ข้อมูลเงินเฟ้อของยุโรป และรายงานการวางตำแหน่งของ CFTC ตลาดจะติดตามตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งยุโรป...
12 ธันวาคม 2024
00:35

สรุปรายวัน: การซื้อขายผันผวนท่ามกลางราคา PPI ของสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาดและ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย (12.12.2024)

ดัชนีสหรัฐฯ ซื้อขายในระดับต่ำในช่วงกลางเซสชัน โดย S&P 500 ลดลง 0.2%, Nasdaq 100 ลดลง 0.3% และ Dow Jones ลดลง 0.2% โดยหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำมักมีความรู้สึกแย่ที่สุด...
22:47

US OPEN: Wall Street treads water week before FOMC decision. Adobe's disappointing sales outlook

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทร่วงลงในวันพฤหัสบดี Candel Therapeutics ยังคงพุ่งขึ้นจากยาที่อาจช่วยรักษามะเร็ง Adobe ร่วงลงจากแนวโน้มยอดขายที่น่าผิดหวัง ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ...
20:50

การแถลงข่าวของ ECB (LIVE)

ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดพื้นฐาน คณะกรรมการกำกับดูแลซึ่งมีคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรปเป็นแกนนำ กำลังจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว...
20:34

BREAKING: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาด EURUSD พุ่งขึ้น 📈

13:30 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน:   ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI): จริง 0.4% MoM; คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM; ดัชนีราคาผู้ผลิต...
20:21

DAX: DE40 ทรงตัวหลังการตัดสินใจของ ECB📊 Hensoldt พุ่งขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางแนวโน้มอนาคตที่สดใส

สัญญา DAX (DE40) ซื้อขายโดยมีความผันผวนจำกัดในวันนี้ โดยลดลง 0.5% Airbus, Rheinmetall, Adidas และ MTU Aero Engines โดดเด่นด้วยกำไรในตลาดเยอรมนี ความเห็นในแง่ดีจาก...
20:18

BREAKING:EURUSD ร่วงลงหลัง ECB ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ตามคาด📌

13:15 น. GMT, ยูโรโซน - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB สำหรับเดือนธันวาคม: จริง 3.15%; คาดการณ์ 3.15%; ก่อนหน้า 3.40%; ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ย...
19:30

หุ้นประจำสัปดาห์ - Macy's (12.12.2024)

Macy's ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากต้องพยายามพลิกฟื้นกิจการท่ามกลางความไม่ปกติทางบัญชี...
17:30

ตลาดที่น่าสนใจ AUDUSD (12.12.2024)

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นในวันนี้ หลังจากที่ตลาดแรงงานในประเทศรายงานตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 35,600...

