Three markets to watch next week (13.12.2024)
As the final full trading week of the year unfolds before the Christmas break, a flurry of central bank decisions, coupled with geopolitical developments,...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
As the final full trading week of the year unfolds before the Christmas break, a flurry of central bank decisions, coupled with geopolitical developments,...
Broadcom shares skyrocketed over 20% in the first minutes of the last session in the week, propelling the company's market capitalization past the...
American indices open in the green on Friday US100 on new highs USD Index falls 0.25%, bond yields are up Broadcom soars 20% and breakes over...
November brought a lot of turmoil to the markets. Donald Trump's victory caused a significant movement in financial markets, manifesting the so-called...
หุ้น DAX ของเยอรมนียังคงอยู่ในโซน ATH หุ้น Munich Re พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านประกันภัยของเยอรมนีประกาศเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับปี 2025...
หุ้นจีนเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคำมั่นสัญญาทางเศรษฐกิจล่าสุดของปักกิ่งไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่ภัยคุกคามจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
08:00 น. BST สเปน - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน: จริง 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดการณ์ 2.4%...
ฝรั่งเศส ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน: ดัชนี HICP ของฝรั่งเศส YoY: 1.7% สุดท้าย: เทียบกับ 1.7% (คาดการณ์) เทียบกับ 1.7% (ก่อนหน้า) ดัชนี HICP ของฝรั่งเศส...
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหราชอาณาจักร (ตุลาคม): GDP ของสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบเป็นรายเดือน: -0.1 เทียบกับ 0.1% คาดการณ์ และ -0.1% ก่อนหน้า ประมาณการ...
ปฏิทินวันนี้ประกอบด้วยตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ข้อมูลเงินเฟ้อของยุโรป และรายงานการวางตำแหน่งของ CFTC ตลาดจะติดตามตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งยุโรป...
ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงตามตลาดหุ้นวอลล์สตรีท โดยจีนเป็นตลาดที่ร่วงลงมากที่สุด ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงร่วง 1.9% ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นร่วง 1.3%...
ดัชนีสหรัฐฯ ซื้อขายในระดับต่ำในช่วงกลางเซสชัน โดย S&P 500 ลดลง 0.2%, Nasdaq 100 ลดลง 0.3% และ Dow Jones ลดลง 0.2% โดยหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำมักมีความรู้สึกแย่ที่สุด...
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทร่วงลงในวันพฤหัสบดี Candel Therapeutics ยังคงพุ่งขึ้นจากยาที่อาจช่วยรักษามะเร็ง Adobe ร่วงลงจากแนวโน้มยอดขายที่น่าผิดหวัง ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ...
ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดพื้นฐาน คณะกรรมการกำกับดูแลซึ่งมีคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรปเป็นแกนนำ กำลังจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว...
13:30 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI): จริง 0.4% MoM; คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM; ดัชนีราคาผู้ผลิต...
สัญญา DAX (DE40) ซื้อขายโดยมีความผันผวนจำกัดในวันนี้ โดยลดลง 0.5% Airbus, Rheinmetall, Adidas และ MTU Aero Engines โดดเด่นด้วยกำไรในตลาดเยอรมนี ความเห็นในแง่ดีจาก...
13:15 น. GMT, ยูโรโซน - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB สำหรับเดือนธันวาคม: จริง 3.15%; คาดการณ์ 3.15%; ก่อนหน้า 3.40%; ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ย...
Macy's ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากต้องพยายามพลิกฟื้นกิจการท่ามกลางความไม่ปกติทางบัญชี...
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นในวันนี้ หลังจากที่ตลาดแรงงานในประเทศรายงานตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 35,600...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม