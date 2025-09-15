อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

12 พฤศจิกายน 2024
23:46

Snap ร่วง 4% ท่ามกลางรายงานของวอชิงตันโพสต์เกี่ยวกับทรัมป์ที่หยุดการแบน TikTok ในสหรัฐฯ

หุ้นของ Snap Inc. (SNAP.US) ร่วงลงเกือบ 4% หลังจากที่ Washington Post อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อที่อ้างว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะพยายามหยุดยั้งการปิดกั้นแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีน...
23:05

BREAKING: ธนาคารกลางนิวยอร์กคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐลดลง 📉EURUSD ลดลง 0.4%

อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่รับจากธนาคารกลางนิวยอร์กใน 3 ปี คาดว่าจะลดลงจาก 2.7% ในเดือนตุลาคม และอัตราเงินเฟ้อใน 5 ปีคาดว่าจะลดลงจาก 2.9% เป็น 2.8% แม้จะมีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลง...
23:02

Barkin เน้นย้ำถึงแนวทางที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลของ Fed USDIDX ขยายกำไรขึ้น 0.50% 💵

เราเพิ่งได้รับรายละเอียดของคำแถลงของตัวแทน FOMC สองคน ได้แก่ Thomas Barkin จาก Richmond Fed และผู้ว่าการ Christopher Waller ต่อมาในวันนี้ Kashkari จาก...
22:58

BREAKING: Ripple พุ่งขึ้น 10% หลังจากที่ CEO Garlinghouse ยืนยันการประชุมกับ Donald Trump 📈

ราคาของสกุลเงินดิจิทัล XRP (RIPPLE) ซึ่งอยู่เบื้องหลัง Fintech Ripple ทะยานขึ้นเกือบ 12% ในฐานะซีอีโอของโครงการและผู้ร่วมก่อตั้ง Brad Garlinghouse ยืนยันการประชุมกับประธานาธิบดีสหรัฐในอนาคต...
22:25

การทำกำไรบางส่วนในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นเงินสด ️✂️

  ดอลลาร์และสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนีเปิดต่ำกว่าเล็กน้อย US500 ยังคงอยู่เหนือระดับ 6,000 จุด   เซสชั่นเงินสดในสหรัฐอเมริกา...
22:04

สินค้าโภคภัณฑ์ - น้ำมัน ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ กาแฟ (12.11.2024)

น้ำมัน (Oil) ราคาน้ำมันดิบยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางกระแสการค้าที่เรียกว่า “ทรัมป์” ซึ่งอาจบ่งบอกถึงนโยบายที่เป็นมิตรของรัฐบาลชุดใหม่ในการเพิ่มการลงทุนในการผลิตน้ำมันและก๊าซของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...
19:53

🟡ทองคำทดสอบ 2,600 ดอลลาร์ หลังตลาดปรับตัว

การปรับฐานราคาซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม มีมูลค่าประมาณ 7% หรือ 200 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้ว การลดลงนี้เชื่อมโยงกับกระแส "Trump Trade" ซึ่งมีลักษณะเด่นคือดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น...
14:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารเฟดเป็นประเด็นสำคัญ

ฟิวเจอร์สชี้การเปิดตลาดวันนี้ของยุโรปมีแนวโน้มลดลง นักลงทุนหันไปสนใจคำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐและข่าวขององค์กร Bitcoin ปรับตัวขึ้นในโซน...
14:03

BREAKING: EURGBP ขยับสูงขึ้นหลังจากข้อมูลแรงงานของอังกฤษ

EURGBP ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่เราทราบข้อมูลดัชนี CPI ของเยอรมนีประจำเดือนตุลาคมและข้อมูลจากตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรประจำเดือนตุลาคม อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดมากทำให้เกิดความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น...
13:37

สรุปข่าวเช้า (12.11.2024)

ตลาดการเงินระหว่างประเทศเริ่มสัปดาห์นี้ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างมากของสกุลเงินดิจิทัลตลอดมา ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 89,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์...
11 พฤศจิกายน 2024
21:55

US500 พุ่งเกิน 6,000 จุด 🗽Tesla พุ่ง 8% จากความเชื่อมั่นของทรัมป์และคำแนะนำใหม่ในการประชุม Wedbush

ดัชนีตลาดหุ้น Wall Street เปิดตลาดวันนี้สูงขึ้น 500 ดอลลาร์สหรัฐพุ่งเหนือ 6,000 จุด หุ้น Tesla พุ่งสูง บริษัทซื้อขายเพิ่มขึ้น 7% หลังจากมีคำแนะนำอัปเกรดที่...
20:20

ข่าวเกี่ยวกับ Crypto: Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับ ATH ใหม่ที่ 82,000 ดอลลาร์⚡กำไรมหาศาลของ MicroStrategy และ Coinbase

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลประสบกับการเติบโตอย่างมหาศาลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย Bitcoin เพิ่มขึ้นเกือบ 7% ฟื้นตัวจากราวๆ 76,000 ดอลลาร์ไปสู่จุด ATH ใหม่ที่ระดับ...
18:11

DAX: DE40 gains 1.2%; Continental shares surge 7% on Q3 earnings report

ตลาดหุ้นยุโรปมีทิศทางบวก ฟิวเจอร์ส DAX พุ่งกว่า 1% Continental (CON.DE) พุ่ง 7% หลังผลประกอบการแสดงกำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น ภาคส่วนการป้องกันประเทศของเยอรมนีกำลังฟื้นตัว...
17:44

OIL.WTI drops 1.5% below $70; hurricane Rafael weakens to tropical storm

ราคาน้ำมันดิบ WTI (OIL.WTI) ร่วงลงต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์ โดยที่ NHC ประเมินว่าพายุเฮอริเคนที่ชื่อราฟาเอล ซึ่งทำให้กำลังการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกลดลงเพียง...

