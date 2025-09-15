Micron ร่วง 5.50% ท่ามกลางแนวโน้มปี 2025 ที่อ่อนแอลงจาก Edgewater Research📄
หุ้น Micron Technology (MU.US) ลดลง 5.50% หลังจากที่ Edgewater Research ปรับลดการคาดการณ์ราคา NAND และ DRAM ซึ่งส่งสัญญาณว่าแนวโน้มครึ่งแรกของปี 2025 อาจอ่อนแอลง...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
หุ้นของ Snap Inc. (SNAP.US) ร่วงลงเกือบ 4% หลังจากที่ Washington Post อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อที่อ้างว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะพยายามหยุดยั้งการปิดกั้นแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีน...
อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่รับจากธนาคารกลางนิวยอร์กใน 3 ปี คาดว่าจะลดลงจาก 2.7% ในเดือนตุลาคม และอัตราเงินเฟ้อใน 5 ปีคาดว่าจะลดลงจาก 2.9% เป็น 2.8% แม้จะมีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลง...
เราเพิ่งได้รับรายละเอียดของคำแถลงของตัวแทน FOMC สองคน ได้แก่ Thomas Barkin จาก Richmond Fed และผู้ว่าการ Christopher Waller ต่อมาในวันนี้ Kashkari จาก...
ราคาของสกุลเงินดิจิทัล XRP (RIPPLE) ซึ่งอยู่เบื้องหลัง Fintech Ripple ทะยานขึ้นเกือบ 12% ในฐานะซีอีโอของโครงการและผู้ร่วมก่อตั้ง Brad Garlinghouse ยืนยันการประชุมกับประธานาธิบดีสหรัฐในอนาคต...
ดอลลาร์และสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนีเปิดต่ำกว่าเล็กน้อย US500 ยังคงอยู่เหนือระดับ 6,000 จุด เซสชั่นเงินสดในสหรัฐอเมริกา...
น้ำมัน (Oil) ราคาน้ำมันดิบยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางกระแสการค้าที่เรียกว่า “ทรัมป์” ซึ่งอาจบ่งบอกถึงนโยบายที่เป็นมิตรของรัฐบาลชุดใหม่ในการเพิ่มการลงทุนในการผลิตน้ำมันและก๊าซของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...
การปรับฐานราคาซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม มีมูลค่าประมาณ 7% หรือ 200 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้ว การลดลงนี้เชื่อมโยงกับกระแส "Trump Trade" ซึ่งมีลักษณะเด่นคือดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น...
European markets lose during Tuesday's session ZEW data points to rise in German unemployment, wages remain high, however Bayer, Brenntag...
ดัชนี ZEW ของภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน: Value: -91,4 คาดการณ์: -85.9 ก่อนหน้า: -86,9 ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW: Value: 7.4 คาดการณ์:...
สัปดาห์แรกของตลาดโลกมีการเพิ่มขึ้นของราคาที่แข็งแกร่งในภาคสกุลเงินดิจิทัล ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายที่ 89,000 ดอลลาร์ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และ Ethereum...
ฟิวเจอร์สชี้การเปิดตลาดวันนี้ของยุโรปมีแนวโน้มลดลง นักลงทุนหันไปสนใจคำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐและข่าวขององค์กร Bitcoin ปรับตัวขึ้นในโซน...
EURGBP ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่เราทราบข้อมูลดัชนี CPI ของเยอรมนีประจำเดือนตุลาคมและข้อมูลจากตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรประจำเดือนตุลาคม อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดมากทำให้เกิดความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น...
ตลาดการเงินระหว่างประเทศเริ่มสัปดาห์นี้ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างมากของสกุลเงินดิจิทัลตลอดมา ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 89,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์...
ดัชนีตลาดหุ้น Wall Street เปิดตลาดวันนี้สูงขึ้น 500 ดอลลาร์สหรัฐพุ่งเหนือ 6,000 จุด หุ้น Tesla พุ่งสูง บริษัทซื้อขายเพิ่มขึ้น 7% หลังจากมีคำแนะนำอัปเกรดที่...
สัญญาก๊าซธรรมชาติเฮนรี่ฮับ (NATGAS) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8% ในวันนี้ โดยความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในสหรัฐฯ ทำให้ราคาก๊าซเพิ่ม "แรงต้าน" ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา...
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลประสบกับการเติบโตอย่างมหาศาลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย Bitcoin เพิ่มขึ้นเกือบ 7% ฟื้นตัวจากราวๆ 76,000 ดอลลาร์ไปสู่จุด ATH ใหม่ที่ระดับ...
ตลาดหุ้นยุโรปมีทิศทางบวก ฟิวเจอร์ส DAX พุ่งกว่า 1% Continental (CON.DE) พุ่ง 7% หลังผลประกอบการแสดงกำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น ภาคส่วนการป้องกันประเทศของเยอรมนีกำลังฟื้นตัว...
ราคาน้ำมันดิบ WTI (OIL.WTI) ร่วงลงต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์ โดยที่ NHC ประเมินว่าพายุเฮอริเคนที่ชื่อราฟาเอล ซึ่งทำให้กำลังการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกลดลงเพียง...
