อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

17 ตุลาคม 2024
19:30

ด่วน: EURUSD ต่ำลงหลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกและการเรียกร้องสิทธิประโยชน์

01:30 PM BST สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลการจ้างงาน: การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ผู้ว่างงานครั้งแรก: จริง: 241K คาดการณ์ 260K; ก่อนหน้า 258K; 01:30 PM...
19:15

ด่วน: EURUSD พุ่งขึ้นหลังจาก ECB ลดดอกเบี้ย 🏛️

ตามที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักลง 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 3.25% ไม่นานหลังจากการเผยแพร่ ยูโรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ...
16:57

ยูโรอ่อนค่าลงก่อนการประชุม ECB 📌

  วันนี้ เวลา 13:15 น. ตามเวลา BST ECB จะประกาศระดับอัตราดอกเบี้ย 📃 คาดว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแย่ลงนับตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว ข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม...
15:20

หุ้น TSMC พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่หลังจากปรับเพิ่มประมาณการปี 2567 📈

ใบรับฝากหุ้นอเมริกัน (ADR) ของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐฯ ปัจจุบันเพิ่มขึ้น 7% หลังจากที่บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสสามที่สูงเป็นประวัติการณ์...
13:58

กราฟเทรดประจำวัน - AUDUSD (17 ต.ค. 2567)

ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งลดความคาดหวังของตลาดที่ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงอาจมีความจำเป็นในการจัดการแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงานเชิงบวก...
13:31

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของ ECB และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เป็นเหตุการณ์สำคัญของวันนี้ 📌

วันนี้ เราจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญหลายรายการจากสหรัฐฯ และยุโรป นอกจากนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางตุรกี (CBRT) จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ในช่วงแรกของวัน...
16 ตุลาคม 2024
00:50

สรุปประจำวัน: Bitcoin ทดสอบระดับ 68,000 ดอลลาร์ และทองคำซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈

  การซื้อขายในตลาดหุ้นวันนี้ค่อนข้างสงบ S&P 500 พยายามที่จะฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวานนี้และเพิ่มขึ้น 0.33% Nasdaq ลดลง 0.05% WIG20...
00:20

US2000 พุ่งขึ้น 1.45% หนุนโดยมุมมองเชิงบวกในภาคธนาคารระดับภูมิภาค 🔎

ดัชนี US2000 เพิ่มขึ้น 1.45% สู่ระดับ 2305 จุด ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และอาจเตรียมพร้อมที่จะทะลุขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน...
21:31

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน หุ้นขนาดเล็กนำการเติบโต 🟢

US500 เพิ่มขึ้น 0.10%  US2000 เพิ่มขึ้น 1.30% สู่ 2,300 จุด  ดอลลาร์ยังคงแข็งค่า  Morgan Stanley เพิ่มขึ้น 7% ณ เวลาเปิดตลาดหลังจากประกาศผลประกอบการรายไตรมาส   ณ...
20:40

ราคาก๊าซธรรมชาติ NATGAS ร่วงลง 2.5%

อุณหภูมิที่พุ่งสูงในสหรัฐฯ ชวนให้นึกถึงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่อบอุ่นในปีที่แล้ว ซึ่งทำให้การใช้ก๊าซลดลงในช่วงฤดูทำความร้อน ราคาก๊าซธรรมชาติยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง...
19:52

Morgan Stanley เพิ่มขึ้น 2.70% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ดีกว่าที่คาดไว้ 🎯

หุ้นของ Morgan Stanley เพิ่มขึ้น 2.70% สู่ระดับ 115.25 ดอลลาร์ หลังจากเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ดีกว่าที่คาดไว้ กำไรต่อหุ้น (EPS): 1.88...
19:37

กราฟเด่นประจำวัน - Bitcoin (16.10.2024)

Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับ 67,782 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในรอบ 3 เดือน เนื่องจากความสนใจของสถาบันในคริปโทเคอร์เรนซีเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ การปรับตัวขึ้นครั้งนี้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำลายสถิติใน...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก