ด่วน: EURUSD ต่ำลงหลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกและการเรียกร้องสิทธิประโยชน์
01:30 PM BST สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลการจ้างงาน: การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ผู้ว่างงานครั้งแรก: จริง: 241K คาดการณ์ 260K; ก่อนหน้า 258K; 01:30 PM...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ตามที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักลง 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 3.25% ไม่นานหลังจากการเผยแพร่ ยูโรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ...
DAX gains ahead of ECB decision Merck and Sartorius shares on an upward wave Overall market situation: Thursday's session on European...
วันนี้ เวลา 13:15 น. ตามเวลา BST ECB จะประกาศระดับอัตราดอกเบี้ย 📃 คาดว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแย่ลงนับตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว ข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม...
10:00 น. BST ยูโรโซน - ข้อมูลเงินเฟ้อสำหรับเดือนกันยายน: CPI: จริง 1.7% YoY; คาดการณ์ 1.8% YoY; ก่อนหน้า 2.2% YoY; CPI: จริง...
ใบรับฝากหุ้นอเมริกัน (ADR) ของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐฯ ปัจจุบันเพิ่มขึ้น 7% หลังจากที่บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสสามที่สูงเป็นประวัติการณ์...
ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งลดความคาดหวังของตลาดที่ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงอาจมีความจำเป็นในการจัดการแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงานเชิงบวก...
วันนี้ เราจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญหลายรายการจากสหรัฐฯ และยุโรป นอกจากนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางตุรกี (CBRT) จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ในช่วงแรกของวัน...
ตลาดหุ้นจีน: แม้ดัชนีหุ้นจีนจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยราว 0.40-0.50% ในวันนี้ แต่นักลงทุนยังคงมีความกังวล ญี่ปุ่น: ดัชนี JP225 ปรับตัวลดลง ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ...
การซื้อขายในตลาดหุ้นวันนี้ค่อนข้างสงบ S&P 500 พยายามที่จะฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวานนี้และเพิ่มขึ้น 0.33% Nasdaq ลดลง 0.05% WIG20...
ดัชนี US2000 เพิ่มขึ้น 1.45% สู่ระดับ 2305 จุด ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และอาจเตรียมพร้อมที่จะทะลุขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน...
US500 เพิ่มขึ้น 0.10% US2000 เพิ่มขึ้น 1.30% สู่ 2,300 จุด ดอลลาร์ยังคงแข็งค่า Morgan Stanley เพิ่มขึ้น 7% ณ เวลาเปิดตลาดหลังจากประกาศผลประกอบการรายไตรมาส ณ...
อุณหภูมิที่พุ่งสูงในสหรัฐฯ ชวนให้นึกถึงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่อบอุ่นในปีที่แล้ว ซึ่งทำให้การใช้ก๊าซลดลงในช่วงฤดูทำความร้อน ราคาก๊าซธรรมชาติยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง...
หุ้นของ Morgan Stanley เพิ่มขึ้น 2.70% สู่ระดับ 115.25 ดอลลาร์ หลังจากเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ดีกว่าที่คาดไว้ กำไรต่อหุ้น (EPS): 1.88...
Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับ 67,782 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในรอบ 3 เดือน เนื่องจากความสนใจของสถาบันในคริปโทเคอร์เรนซีเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ การปรับตัวขึ้นครั้งนี้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำลายสถิติใน...
DAX under downward pressure in the first phase of the session Adidas publishes preliminary results for the third quarter General market...
Camtek LTD (CAMT.US) is riding the AI wave with its advanced semiconductor inspection and metrology solutions. As the demand for high-performance computing...
The shares of the world's largest fashion company LVMH (MC.FR) are losing value early in today's session after third-quarter results this year...
