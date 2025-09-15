ด่วน! อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ EURGBP ร่วงลง 📌
07:00 น. BST สหราชอาณาจักร - ข้อมูลการจ้างงานสำหรับเดือนสิงหาคม: อัตราการว่างงาน: จริง 4.0%; คาดการณ์ 4.1%; ก่อนหน้า 4.1%; การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มสูงขึ้น หลังจากที่ SP500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ที่สหรัฐฯ ดัชนีต่างๆ เช่น Nikkei225, KOSPI,...
นอกเหนือจากดัชนีฮั่งเส็งที่ปรับตัวลดลง 0.54% แล้ว ดัชนีเอเชียอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก: Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 0.57% Shanghai Composite เพิ่มขึ้น...
หุ้นของ Southwest Airlines (LUV.US) ลดลง 1.26% ในวันนี้ หลังจากมีข่าวว่า Elliott Investment Management นักลงทุนแบบแอคทิวิสต์ ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษ...
Wall Street opens lower on Monday. Boeing Co. (BA.US) shares dropped 1.6% in after-hours trading following the announcement of significant job cuts...
MicroStrategy ขยายตัวต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่ Bitcoin ใกล้ถึงแนวต้านสำคัญ ความเชื่อมั่นเชิงบวกได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนไหลเข้าสู่...
Bayer loses 2% after jury verdict General market situation: Monday's session on European stock markets brings moderate declines in most...
Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 3.10% สู่ระดับ 64,790 ดอลลาร์ ในช่วงสุดสัปดาห์ เราเห็นการเพิ่มขึ้นในวันเสาร์ ตามด้วยการปรับฐานเล็กน้อยในวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม...
ความผิดหวังจากจีนและการขาดความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางทำให้นำไปสู่ราคาที่ลดลง 💡 ราคาน้ำมันลดลงมากกว่า 2% ในการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่...
ผลประกอบการชุดแรกของธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ผ่านพ้นไปแล้ว สัปดาห์นี้ สถาบันการเงินอื่นๆ และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แห่งแรกๆ จะรายงานผลประกอบการไตรมาส...
หุ้นจีน อย่างน้อยก็ในตอนนี้ ยังคงมีความหวังสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ แม้ว่าการมองโลกในแง่ดีและการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นจะชะลอตัวลงบ้างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว...
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชี้ไปที่การเปิดตลาดภาคเช้าในยุโรปแบบผสมขึ้นๆ ลงๆ ปฏิทินสำหรับวันนี้ค่อนข้างไม่มีเหตุการณ์สำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเที่ยง...
สัปดาห์ใหม่ของการซื้อขายในตลาดการเงินระหว่างประเทศได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ขอเตือนความจำว่า ตลาดหุ้นในยุโรป สหรัฐฯ และเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์...
Wall Street opened higher despite bearish premarket trading. S&P500 gains 0.47%, Dow Jones adds 0.75%, Nasdaq trades 0.25% higher and...
Wolfspeed (WOLF.US) is gaining more than 22% today following news of the potentially near finalization of the negotiation process regarding a major contract...
Goldman Sachs has issued a recommendation for the EURGBP currency pair. Goldman Sachs recommends taking a short position on the pair with the following...
After yesterday's stagnation, US equities have entered Friday on an upbeat note. S&P500 trades 0.4% higher, Dow Jones rebounds 0.6%, small-cap...
03:00 PM BST, United States - University of Michigan inflation report for October: Michigan 1-Year Inflation Expectations:...
Cotton prices on ICE (COTTON) are today almost 1% higher, rebounding since last sell-off. Overall, global demand is not very strong, however the last hurricanes...
