Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

15 ตุลาคม 2024
13:02

ด่วน! อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ EURGBP ร่วงลง 📌

07:00 น. BST สหราชอาณาจักร - ข้อมูลการจ้างงานสำหรับเดือนสิงหาคม: อัตราการว่างงาน: จริง 4.0%; คาดการณ์ 4.1%; ก่อนหน้า 4.1%; การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน...
14 ตุลาคม 2024
00:51

S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่หุ้นจีนถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ซบเซา

  นอกเหนือจากดัชนีฮั่งเส็งที่ปรับตัวลดลง 0.54% แล้ว ดัชนีเอเชียอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก: Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 0.57% Shanghai Composite เพิ่มขึ้น...
22:04

หุ้น Southwest Airlines ร่วงลง ขณะที่ Elliott Investment Management ยกระดับการต่อสู้เพื่อช่วงชิงสิทธิ์ในการบริหาร 📉

หุ้นของ Southwest Airlines (LUV.US) ลดลง 1.26% ในวันนี้ หลังจากมีข่าวว่า Elliott Investment Management นักลงทุนแบบแอคทิวิสต์ ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษ...
19:41

MicroStrategy พุ่งขึ้นกว่า 5.3% ก่อนเปิดตลาด ขณะที่ Bitcoin ทะยานขึ้น

MicroStrategy ขยายตัวต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่ Bitcoin ใกล้ถึงแนวต้านสำคัญ ความเชื่อมั่นเชิงบวกได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนไหลเข้าสู่...
17:22

ข่าวคริปโต: Bitcoin พุ่งขึ้น 3.10% ทะลุ 64,000 ดอลลาร์ รับแรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้า ETF เชิงบวก 🟢

Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 3.10% สู่ระดับ 64,790 ดอลลาร์ ในช่วงสุดสัปดาห์ เราเห็นการเพิ่มขึ้นในวันเสาร์ ตามด้วยการปรับฐานเล็กน้อยในวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม...
16:37

ปฏิทินรายงานผลประกอบการประจำสัปดาห์นี้ (14.10.2024)

ผลประกอบการชุดแรกของธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ผ่านพ้นไปแล้ว สัปดาห์นี้ สถาบันการเงินอื่นๆ และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แห่งแรกๆ จะรายงานผลประกอบการไตรมาส...
15:43

กราฟเด่นประจำวัน: HKcash (14.10.2024)

หุ้นจีน อย่างน้อยก็ในตอนนี้ ยังคงมีความหวังสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ แม้ว่าการมองโลกในแง่ดีและการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นจะชะลอตัวลงบ้างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว...
13:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สุนทรพจน์ของนายธนาคารกลางเป็นปัจจัยสำคัญ

  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชี้ไปที่การเปิดตลาดภาคเช้าในยุโรปแบบผสมขึ้นๆ ลงๆ ปฏิทินสำหรับวันนี้ค่อนข้างไม่มีเหตุการณ์สำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเที่ยง...
12:37

สรุปข่าวเช้า (14.10.2024)

สัปดาห์ใหม่ของการซื้อขายในตลาดการเงินระหว่างประเทศได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ขอเตือนความจำว่า ตลาดหุ้นในยุโรป สหรัฐฯ และเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์...
11 ตุลาคม 2024

