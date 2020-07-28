Thời gian đọc: 2 minute(s)

Tại XTB, có những sản phẩm được free swap (không tốn phí qua đêm). Phí giao dịch, phí nạp rút tiền vào tài khoản XTB sẽ được giải thích chi tiết tại đây

Khách hàng giao dịch với tài khoản basic hay standard đều không phải trả phí hoa hồng. Phí giao dịch đã được tính vào spread.

Vì bạn đang giao dịch ký quỹ, nên bạn phải trả phí giao dịch dịch qua đêm - được gọi là swap - phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của bạn.

Swap là phí mà bạn phải trả hoặc nhận để giữ một lệnh qua đêm. Phí Swap sẽ khác nhau phụ thuộc vào thị trường bạn giao dịch. Trong một số trường hợp, khi giao dịch ngoại hối tài khoản của bạn phải trả phí swap.

Tại XTB, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ credit hoặc debit bằng GBP hoặc EUR mà không cần phải trả phí. Nếu nạp tiền thông qua Paypal, Paysafe, Neteller hoặc bằng các loại tiền tệ khác bạn có thể sẽ phải trả một khoảng phí nhỏ.

Một trong những mục tiêu cốt lõi của XTB chính là, trở thành một nhà môi giới minh bạch nhất trên thị trường. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn được thông báo tất cả các chi phí liên quan đến giao dịch trước khi bạn bắt đầu nó.

Phí giao dịch bao gồm những gì?

Có 2 loại phí chính mà bạn cần tìm hiểu trước khi giao dịch.

1. Spread

Spread là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán, đây được xem như là một loại phí chính khi quyết định giao dịch. Ví dụ: Bạn muốn giao dịch cặp tiền tệ GBP/USD và giá bán - mua tại thời điểm đó là 1.2976 - 1.2977. Chênh lệch giữa hai mức giá bán và mua là 0.0001, tương đương với mức chênh lệch là 1 pip. Vì thế mức spread mà bạn phải trả là 1 pip.

Bạn có thể tìm hiểu về mức spread của mỗi sản phẩm cụ thể ở phần thông tin sản phẩm trên website của chúng tôi tại đây



2. Phí Swap (phí qua đêm)

Nếu bạn quyết định giữ một lệnh qua đêm, bạn có thể bị tính phí swap phụ thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch. Phí Swap thực chất là khoản phí mà bạn phải trả để giữ lênh giao dịch từ ngày hôm nay sang ngày hôm sau.

Để tìm hiểu cách tính phí Swap, xem tại đây

Bạn có thể tìm hiểu về swap của mỗi sản phẩm cụ thể ở phần thông tin sản phẩm trên website của chúng tôi tại đây



Ký quỹ và rút tiền

Tại XTB, có rất nhiều phương thức để bạn có thể nạp và rút tiền từ tài khoản giao dịch của mình. Một số hoàn toàn miễn phí, một số khác sẽ đòi hỏi một khoản phí giao dịch nhỏ.



Ký quỹ

Tại XTB, bạn sẽ không mất phí khi nạp tiền.

Ngoài ra bạn có thể nạp tiền thông qua ví điện tử như Skrill hay Netteller. Tuy nhiên, mức phí sẽ vào khoảng 2% tùy theo hình thức mà bạn chọn



Rút tiền

Tại XTB, bạn được miễn phí rút tiền với khoản tiền từ 50$ trở lên.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết danh sách đầy đủ về các khoản phí khi nạp và rút tiền tại đây.