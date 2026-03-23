3 thị trường nổi bật tuần 20.03.2026: OIL, US500, USDIDX

Thị trường bước vào tuần tới với một bài toán vĩ mô nan giải: liệu Eo biển Hormuz có thể khai thông mà không khiến xung đột leo thang thêm hay không? Nếu các tuyến vận tải được khôi phục, biến động sẽ hạ nhiệt và sự chú ý của giới đầu tư sẽ quay trở lại với các dữ liệu vĩ mô "thông lệ". Ngược lại, nếu xung đột diễn biến trầm trọng hơn, đặc biệt là các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng, cú sốc này có thể lan sang kỳ vọng lạm phát tại Mỹ, đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và buộc thị trường phải định giá lại toàn bộ tình hình. Hiện tại, các nhà lãnh đạo EU đang kêu gọi tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng và nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự do hàng hải tại Hormuz. Song song đó, nhiều báo cáo cho thấy Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu các chiến dịch nhằm mở cửa lại eo biển này, dù quá trình này có thể kéo dài nhiều tuần.

OIL

Dầu mỏ tiếp tục đóng vai trò là "thước đo" chính cho các căng thẳng địa chính trị. Câu hỏi then chốt hiện nay không còn chỉ dừng lại ở mức giá, mà là liệu cuộc xung đột có đang chuyển sang giai đoạn gây gián đoạn vật lý thực sự (hư hại hạ tầng, thay đổi lộ trình vận tải, tắc nghẽn nguồn cung) thay vì chỉ dừng lại ở mức cộng thêm phần bù rủi ro (risk premium) hay không. Các báo cáo đang chỉ ra sự leo thang của các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh và hiệu ứng domino đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là tại Châu Á. Đồng thời, việc giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao cho thấy cú sốc năng lượng đã bắt đầu ngấm vào nền kinh tế và các kỳ vọng lạm phát.

Nếu xuất hiện các tín hiệu đáng tin cậy về việc mở cửa lại Eo biển Hormuz, giá dầu có thể nhanh chóng điều chỉnh giảm khi khi giới đầu tư bắt đầu loại bỏ các kịch bản thảm họa ra khỏi mô hình định giá. Tuy nhiên, nếu quy mô các cuộc tấn công mở rộng hoặc hoạt động vận tải tiếp tục bị đình trệ, rủi ro tăng giá vẫn chiếm ưu thế, mỗi phiên gián đoạn kéo dài sẽ càng làm tăng nguy cơ xảy ra các hiệu ứng lạm phát vòng hai.

US500

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hiện đang chịu tác động từ "kiềng ba chân": rủi ro lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài (higher for longer), sự nhạy cảm của người tiêu dùng đối với giá nhiên liệu và sức chống chịu tương đối của nền kinh tế thực. Việc giá dầu neo ở mức cao dai dẳng đang đẩy kỳ vọng lạm phát và lợi suất thực tế lên mức mới. Diễn biến này trực tiếp thắt chặt các điều kiện tài chính và gây áp lực nặng nề lên các nhóm ngành vốn nhạy cảm với lãi suất, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ

USDIDX

Đồng Đô la hiện đang đóng vai trò như một "thước đo" mức độ căng thẳng của thị trường. Tình trạng gián đoạn kéo dài tại Eo biển Hormuz thường thúc đẩy dòng vốn tìm đến đồng USD để trú ẩn. Kịch bản này càng rõ nét nếu giá dầu tăng cao tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên, khiến thị trường buộc phải trì hoãn thêm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất.

Ngược lại, nếu xuất hiện một lộ trình hạ nhiệt căng thẳng rõ ràng và giá năng lượng sụt giảm, đồng USD có thể sẽ mất đi một phần "phần bù trú ẩn an toàn" (safe-haven premium) khi tâm lý rủi ro của giới đầu tư được cải thiện.