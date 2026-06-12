Giá dầu giảm 2,5% về mốc 88 USD khi căng thẳng hạ nhiệt 📉 Liệu đà tăng đã chấm dứt?

Giá dầu giảm mạnh trong phiên ngày hôm nay, bốc hơi gần 2,5% xuống mức ngay dưới 88 USD/thùng khi các nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng vào một kịch bản xuống thang căng thẳng tiềm tàng giữa Mỹ và Iran. Dầu thô Brent đang trên đà có phiên đóng cửa đầu tiên dưới mức 88 USD/thùng kể từ tuần đầu tiên nổ ra cuộc xung đột. Các báo cáo truyền thông gần đây cho thấy các cuộc thảo luận ngoại giao đang có những bước tiến triển, khiến các thành viên thị trường đặt cược vào việc giảm thiểu rủi ro địa chính trị và bình thường hóa các điều kiện vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào vẫn cần phải chờ sự xác nhận chính thức từ các bên liên quan.

OIL (H1, D1)

Quan sát diễn biến giá dầu, hợp đồng tương lai đã kiểm định đường trung bình động hàm mũ 200 phiên (EMA200, đường màu đỏ) quanh mốc 85,5 USD/thùng trước khi phục hồi một phần mức giảm điểm. Việc giữ vững vùng giá 82–85 USD dưới vai trò là mức hỗ trợ có thể mang ý nghĩa sống còn đối với phe bò (phe mua), đặc biệt là khi nhìn vào các phản ứng giá trước đây tại vùng này, vốn được thể hiện qua nhiều bóng nến dưới (râu nến) rất dài trên các cây nến gần đây.

Nếu các căng thẳng địa chính trị tiếp tục dai dẳng, một cú bứt phá giảm (breakdown) bền vững xuống dưới các mức này được đánh giá là khó xảy ra. Mặt khác, nếu các cuộc đàm phán với Iran tiến triển thành công và hoạt động giao thương qua eo biển Hormuz trở lại bình thường, thị trường có thể sẽ ngày càng nghiêng về kịch bản giá khó có thể quay trở lại trên mức 100 USD/thùng. Trong kịch bản đó, giá dầu có thể phải chịu áp lực quay lại kiểm định các mức giá trước thời điểm nổ ra chiến tranh quanh vùng 74 USD/thùng.

Một nhịp điều chỉnh như vậy đồng nghĩa với mức giảm khoảng 17% so với các vùng giá hiện tại. Các mức kháng cự quan trọng dựa trên các mốc Fibonacci thoái lui hiện đang nằm quanh vùng 93 USD và 97 USD/thùng. Mặc dù sự kết thúc của xu hướng tăng mạnh mẽ của giá dầu vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn, nhưng xác suất xảy ra một đợt đảo chiều xu hướng trên diện rộng hiện đang cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua.

Nguồn: xStation 5