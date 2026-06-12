Các công ty xa xỉ và ngân hàng Pháp thu lợi khi lạm phát gia tăng.

Cổ phiếu của các công ty hàng xa xỉ và ngân hàng Pháp đồng loạt tăng điểm sau khi số liệu lạm phát mới nhất cho thấy xu hướng đi lên.

Lạm phát đang gia tăng

Dữ liệu từ INSEE đã xác nhận sự gia tăng tốc độ lạm phát tại Pháp.

Vào tháng 5, chỉ số HICP (so với cùng kỳ năm ngoái) đã chạm mức 2.8%, mức cao nhất kể từ năm 2024.

Những cái tên nào đang dẫn đầu đà tăng?

Những cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất trong nhóm ngành xa xỉ bao gồm LVMH (MC.FR) +4%, Hermès (RMS.FR) +4%, và Kering (KER.FR) +5%.

MC.FR (D1)

Giá đã bứt phá lên trên mức kháng cự tại ngưỡng Fibonacci 78.6% (nơi đường xu hướng dài hạn cũng đi qua) và dừng chân tại ngưỡng Fibonacci 61.8%, nơi có sự hiện diện của đường trung bình động EMA200. Nguồn: xStation5

Đà tăng trưởng cũng lan sang nhóm cổ phiếu ngân hàng Pháp, bao gồm BNP Paribas (BNP.FR) +5%, Société Générale (GLE.FR) +6%, và Crédit Agricole (ACA.FR) +3%.

BNP.FR (D1)

Định giá của ngân hàng đang tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại (All-time high). Dựa trên các mức Fibonacci, mục tiêu tiềm năng tiếp theo cho phe mua có thể được xác lập quanh vùng €110–€120. Nếu phe mua đánh mất động lượng, vùng hỗ trợ đầu tiên sẽ nằm quanh mức €88. Nguồn: xStation5

Phản ứng của thị trường xuất phát từ niềm tin rằng cả hai lĩnh vực này đều có thể hoạt động tương đối tốt trong môi trường lạm phát cao:

Đối với các ngân hàng: Áp lực giá cả tăng cao có thể củng cố kỳ vọng rằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, điều này thường giúp cải thiện biên lãi thuần (NIM).

Đối với các công ty xa xỉ: Lịch sử đã chứng minh các doanh nghiệp này có khả năng chuyển phần chi phí gia tăng sang cho khách hàng mà không làm suy giảm đáng kể nhu cầu mua sắm – đặc biệt là đối với tệp người tiêu dùng giàu có.