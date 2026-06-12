CẬP NHẬT MỚI: USDIDX giảm điểm bất chấp dữ liệu mạnh mẽ từ Đại học Michigan

Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan đạt mức 48,9 điểm, cao hơn so với mức dự báo là 46,0 điểm và kỳ trước là 44,8 điểm.

Tâm lý người tiêu dùng đã tăng khoảng 4 điểm chỉ số, tương đương 9% trong tháng này.

Sự cải thiện này một phần được thúc đẩy bởi giá xăng giảm vào đầu tháng.

Đà tăng trưởng của chỉ số tâm lý diễn ra trên diện rộng, với sự cải thiện được ghi nhận ở mọi nhóm tuổi tác, trình độ học vấnและ xu hướng chính trị.

Nhóm người tiêu dùng có thu nhập thấp ghi nhận mức tăng trưởng tâm lý đặc biệt mạnh mẽ, phản ánh tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm phần lớn hơn trong ngân sách hộ gia đình của họ.

Các đánh giá về tài chính cá nhân, kỳ vọng tài chính và điều kiện kinh doanh đều được cải thiện trong tháng.

Bất chấp nhịp phục hồi này, tâm lý nhìn chung vẫn còn yếu, thấp hơn 13% so với mức của tháng 1 năm 2026 và thấp hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người tiêu dùng tiếp tục tập trung vào áp lực chi phí sinh hoạt hàng ngày và vẫn lo ngại về tình trạng lạm phát neo cao.

Kỳ vọng lạm phát 1 năm đã hạ nhiệt từ mức 4,8% trong tháng 5 xuống còn 4,6% trong tháng 6, mặc dù vẫn ở mức cao.

Kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm từ 3,9% xuống 3,4%, tiếp tục nằm trên phạm vi 2,8%–3,2% từng được ghi nhận trong suốt năm 2024.