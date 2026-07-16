Abbott tăng 4% sau khi vượt kỳ vọng lợi nhuận và nâng triển vọng lợi nhuận cả năm

Cổ phiếu của công ty công nghệ y tế Abbott Laboratories (ABT.US) tăng khoảng 4% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 vượt kỳ vọng thị trường. Doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm trước lên 12,6 tỷ USD, nhỉnh hơn dự báo của các nhà phân tích, trong khi cả doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh đều vượt đồng thuận của Phố Wall. Mặc dù lợi nhuận ròng theo báo cáo giảm khoảng 47% xuống còn 928 triệu USD và EPS pha loãng theo chuẩn GAAP giảm xuống 0,53 USD, nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào kết quả tích cực của hầu hết các mảng kinh doanh cũng như quyết định nâng triển vọng lợi nhuận cả năm của công ty.

Abbott hiện dự báo EPS điều chỉnh năm 2026 đạt 5,45–5,60 USD/cổ phiếu, cao hơn so với mức dự báo trước đó là 5,38–5,58 USD, tương đương tăng thêm 0,05 USD tại điểm giữa của khoảng dự báo. Đồng thời, công ty vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng doanh thu so sánh (comparable sales) ở mức 6,5%–7,5%, cho thấy sự tự tin vào triển vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong nửa cuối năm.

Doanh thu quý II đạt 12,6 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước theo số liệu báo cáo và 4,8% theo doanh thu so sánh (comparable basis).

EPS pha loãng điều chỉnh đạt 1,31 USD, trong khi EPS pha loãng theo chuẩn GAAP giảm xuống còn 0,53 USD.

Lợi nhuận ròng giảm khoảng 47% so với cùng kỳ xuống còn 928 triệu USD, phản ánh sự khác biệt giữa kết quả theo GAAP và kết quả điều chỉnh.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu tăng 10,5% lên 23,7 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng giảm khoảng 35,5% xuống còn 2 tỷ USD.

Abbott nâng dự báo EPS điều chỉnh cả năm lên 5,45–5,60 USD, so với dự báo trước đó là 5,38–5,58 USD.

Công ty giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng doanh thu so sánh ở mức 6,5%–7,5% cho năm 2026.

Abbott đã hoàn trả 2,1 tỷ USD cho cổ đông trong quý thông qua cổ tức và chương trình mua lại cổ phiếu.

Công ty tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với các dự án như Libre Duo, hệ thống IVL động mạch vành TECTONIC và thiết bị đóng tiểu nhĩ trái Amulet 360, những sản phẩm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư, điểm đáng chú ý nhất là mặc dù lợi nhuận theo chuẩn GAAP suy giảm, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Abbott vẫn duy trì nền tảng vững chắc. Việc nâng triển vọng lợi nhuận cho thấy ban lãnh đạo ngày càng tự tin rằng doanh thu và khả năng sinh lời sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm.

Diễn biến giá cổ phiếu Abbott (khung thời gian D1)

Cổ phiếu Abbott đang giao dịch quanh 93 USD trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, cho thấy phe mua có thể sẽ cố gắng đưa giá vượt lên trên đường EMA 50 ngày (đường màu cam) lần đầu tiên sau nhiều tháng, qua đó mở ra khả năng đảo chiều xu hướng giảm dài hạn. Ngay cả sau nhịp tăng hôm nay, cổ phiếu vẫn thấp hơn khoảng 30% so với mức đỉnh lịch sử.

Nguồn: xStation5