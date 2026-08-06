SoftBank công bố kết quả kinh doanh: Intel và AI vẫn chưa đủ?

Một trong những nhà đầu tư chủ chốt và cũng được xem là một trong những bên hưởng lợi lớn từ làn sóng AI, SoftBank của Nhật Bản, đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026.

Mặc dù doanh thu tăng vượt kỳ vọng, giá cổ phiếu lại giảm mạnh sau khi báo cáo được công bố, với mức giảm hơn 4%. Nguyên nhân đến từ sự suy giảm đáng kể không chỉ về lợi nhuận tuyệt đối mà còn về chất lượng lợi nhuận.

Phân tích kỹ thuật SoftBank (D1)

Mặc dù định giá biến động rất mạnh, xu hướng tăng vẫn được duy trì. Lực mua đã nhanh chóng đưa giá trở lại phía trên đường EMA200 trong cả hai nhịp điều chỉnh gần đây. Nguồn: xStation5

Dữ liệu tài chính

Doanh thu: 2,02 nghìn tỷ JPY, cao hơn mức kỳ vọng khoảng 1,92 nghìn tỷ JPY. Tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp: Tăng lên 1,05 nghìn tỷ JPY, vượt mức kỳ vọng khoảng 955 tỷ JPY, đồng thời tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận ròng: Đây là điểm yếu rõ rệt của công ty. Lợi nhuận giảm xuống còn 347,3 tỷ JPY từ mức 421,8 tỷ JPY cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm hơn 17%.

Vấn đề nằm ở chi tiết

Việc định giá và ước tính "lợi nhuận thực" so với mức định giá luôn đặc biệt khó khăn đối với các công ty đầu tư như SoftBank. Thực tế rằng công ty đầu tư hoặc tìm cách gia tăng mức độ tiếp xúc với lĩnh vực AI càng khiến việc này trở nên phức tạp hơn.

Tuy nhiên, khi phân tích sâu từng cấu phần trong báo cáo, có thể thấy chất lượng lợi nhuận đang có dấu hiệu suy giảm.

Vấn đề lớn nhất là chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh, cùng với chi phí liên quan đến biến động tỷ giá. Chi phí bán hàng và quản lý tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước, lên tới 1,28 nghìn tỷ JPY, trong khi chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 328 tỷ JPY.

Lợi nhuận của SoftBank hiện đang chịu áp lực từ hai phía:

Một mặt, công ty phải gánh toàn bộ chi phí từ chiến lược kinh doanh của mình, bao gồm chi phí ngày càng tăng trong mảng "AI Computing".

Mặt khác, biến động mạnh của đồng yên khiến chi phí phòng ngừa rủi ro tỷ giá (hedging) gia tăng, tạo áp lực lên biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời. Điều này được phản ánh rõ khi doanh thu của mảng nói trên tăng tới 30% nếu tính bằng USD, nhưng chỉ tăng 17% khi quy đổi sang đồng yên.

Hai chỉ số quan trọng đối với một công ty đầu tư là giá trị tài sản ròng (NAV) và tỷ lệ dư nợ trên giá trị tài sản (Loan-to-Value - LTV) không phản ánh lợi nhuận, nhưng cho thấy nhiều nhận định về áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp AI có thể chưa được dữ liệu chứng minh.

Nguồn: SoftBank Group Corp.

NAV của SoftBank đã gần như tăng gấp đôi kể từ cuối quý III/2025, lên khoảng 70 nghìn tỷ JPY. Đồng thời, tỷ lệ LTV giảm từ mức đỉnh cục bộ khoảng 20% xuống còn khoảng 13%. Điều này cho thấy mặc dù giá trị tài sản tăng mạnh nhưng mức đòn bẩy tài chính vẫn được duy trì ở mức thấp.

Tất cả những điều này cho thấy rằng mặc dù giá trị các khoản đầu tư của công ty tăng rất mạnh, điều đó lại chưa chuyển hóa thành lợi nhuận thực tế cho doanh nghiệp, thậm chí còn theo chiều ngược lại.

Đây có phải là tín hiệu xấu cho toàn ngành?

Kết quả kinh doanh yếu, hoặc ít nhất là gây thất vọng, của SoftBank không đồng nghĩa với việc AI thất bại, cũng như không nhất thiết phản ánh triển vọng tiêu cực của chính SoftBank.

Kết quả kém khả quan của SoftBank có thể là hệ quả của những quyết định đầu tư mang tính đặc thù của riêng công ty và danh mục đầu tư của họ, thay vì phản ánh toàn bộ ngành AI. Hiệu quả yếu có thể cho thấy SoftBank đã phân bổ vốn chưa hợp lý, không chỉ về mặt định hướng đầu tư mà còn do mức độ tập trung quá lớn vào một số khoản đầu tư cụ thể.

Ngay cả trong trường hợp của SoftBank, sự suy giảm lợi nhuận cũng không đồng nghĩa với việc luận điểm đầu tư đã thất bại. Các công ty đầu tư thường có tầm nhìn dài hạn hơn và chấp nhận những giai đoạn lợi nhuận suy giảm trong ngắn hạn, miễn là chiến lược đầu tư cốt lõi vẫn được đánh giá là hợp lý.