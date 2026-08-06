Nasdaq 100 tiếp tục giảm 🚩 SanDisk mất 10% sau báo cáo lợi nhuận, nhóm bán dẫn chịu áp lực

Sự suy yếu của nhóm công nghệ Mỹ hôm nay trái ngược với diễn biến tích cực hơn của hợp đồng tương lai S&P 500 và Dow Jones. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm 0,7%, cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển khỏi nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao nhất trên thị trường. Nguyên nhân chính khiến tâm lý né tránh rủi ro gia tăng là những lo ngại trở lại về mức định giá của các doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng AI.

Thị trường không còn nghi ngờ về việc chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thay vào đó, nhà đầu tư ngày càng yêu cầu những kỳ vọng rất cao này phải được chứng minh bằng kết quả kinh doanh tương xứng.

Cổ phiếu SanDisk và Western Digital lần lượt giảm gần 10% và 14% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Kết quả kinh doanh của hai công ty không đáp ứng được kỳ vọng rất cao của thị trường, cho thấy ngay cả những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu ngày càng tăng đối với bộ nhớ và trung tâm dữ liệu cũng có thể chịu phản ứng tiêu cực mạnh chỉ vì những điểm thất vọng tương đối nhỏ.

Áp lực lan rộng trên toàn bộ chuỗi cung ứng ngành bán dẫn. Sau đà giảm trước đó của AMD, chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 1,4%, trong khi tâm lý tiêu cực lan sang toàn bộ nhóm cổ phiếu bộ nhớ. Điều này cho thấy nhà đầu tư xem đây là vấn đề của cả ngành, thay vì chỉ giới hạn ở một vài báo cáo lợi nhuận riêng lẻ.

Nasdaq lại đối mặt với rủi ro?

Rủi ro lớn nhất đối với Nasdaq hiện nay là sự thu hẹp của hệ số định giá. Sau khởi đầu tích cực trong tháng 8, nhiều công ty công nghệ đã được định giá ở mức gần như không còn dư địa cho sai sót. Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh khả quan có thể vẫn chưa đủ - doanh thu, lợi nhuận và triển vọng cần vượt xa mức đồng thuận của thị trường. Việc giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm là yếu tố hỗ trợ Nasdaq trong trung hạn. Nếu Eo biển Hormuz được mở lại, nguy cơ lạm phát do giá năng lượng sẽ giảm bớt, từ đó làm dịu áp lực buộc Fed phải tiếp tục nâng lãi suất. Lợi suất trái phiếu thấp hơn cũng làm tăng giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai của các doanh nghiệp công nghệ theo mô hình định giá.

Tuy nhiên, tác động tích cực từ các diễn biến địa chính trị có thể sẽ bị hạn chế do một phần thông tin thuận lợi đã được phản ánh vào giá. Thị trường hiện đang kỳ vọng các cuộc đàm phán liên quan đến Eo biển Hormuz sẽ đạt tiến triển, vì vậy nếu không có thỏa thuận cụ thể hoặc căng thẳng leo thang trở lại, giá dầu và lợi suất trái phiếu hoàn toàn có thể đảo chiều tăng mạnh. Sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng nhất vẫn là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) của Mỹ vào thứ Sáu. Một kết quả yếu hơn kỳ vọng nhưng chưa đến mức báo hiệu suy thoái có thể hỗ trợ Nasdaq thông qua việc kéo lợi suất trái phiếu đi xuống. Ngược lại, dữ liệu tích cực hơn dự báo có thể làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Báo cáo lợi nhuận của Airbnb và Warner Bros. Discovery cũng sẽ là phép thử tiếp theo đối với các doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq. Nhà đầu tư sẽ không chỉ đánh giá kết quả quý vừa qua mà còn đặc biệt chú ý đến triển vọng kinh doanh, tốc độ tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận và những nhận định của ban lãnh đạo về nhu cầu tiêu dùng. Sau đợt giảm mạnh của SanDisk và Western Digital, cổ phiếu Seagate giảm 3,6%, Micron giảm 3,7% và chứng chỉ lưu ký (ADR) của SK Hynix giảm 6,2%. Intel, AMD và Marvell cũng đồng loạt giảm khoảng 1–1,5%. Phản ứng của thị trường cho thấy nhà đầu tư không nghi ngờ nhu cầu đối với hạ tầng AI, mà đang đặt câu hỏi liệu tốc độ tăng trưởng giá bán và biên lợi nhuận hiện tại của ngành bộ nhớ và lưu trữ dữ liệu có thể tiếp tục được duy trì hay không.

Biểu đồ US100 - Khung thời gian ngày

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100, được đại diện bởi US100, đang giảm hơn 0,7% trong hôm nay và đang kiểm định đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày trên biểu đồ ngày.

Nguồn: xStation5

SanDisk công bố kết quả kinh doanh tích cực, nhưng thị trường kỳ vọng nhiều hơn

SanDisk công bố kết quả vượt dự báo của thị trường và đưa ra triển vọng doanh thu tiếp tục tăng nhờ nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI. Doanh thu quý IV năm tài chính đạt 8,97 tỷ USD, vượt mức dự báo 8,39 tỷ USD của các nhà phân tích, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh đạt 39,25 USD, cao hơn mức đồng thuận là 34,45 USD. Doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu tăng hơn gấp đôi so với quý trước, lên 2,98 tỷ USD và cao hơn hơn 400% so với cùng kỳ năm tài chính 2026.

Triển vọng của công ty cũng cho thấy nhu cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ. SanDisk dự báo doanh thu quý đầu tiên của năm tài chính mới sẽ đạt từ 10,30 đến 10,80 tỷ USD. Mức trung bình của khoảng dự báo này là 10,55 tỷ USD, cao hơn mức đồng thuận 10,47 tỷ USD của LSEG. EPS điều chỉnh được dự báo trong khoảng 44–46 USD, so với kỳ vọng của giới phân tích là 43,12 USD.

Mặc dù vượt dự báo, cổ phiếu SanDisk vẫn giảm khoảng 9,2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, xuống còn 1.226,04 USD. Western Digital cũng ghi nhận phản ứng tương tự khi cổ phiếu giảm gần 15%, xuống còn 440 USD, dù công ty cũng đưa ra dự báo doanh thu cao hơn mức đồng thuận của LSEG. Điều này cho thấy đối với những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI, việc chỉ vượt kỳ vọng của các nhà phân tích đã không còn đủ. Kết quả kinh doanh cần vượt xa những kỳ vọng rất cao của thị trường, vốn có thể chưa được phản ánh đầy đủ trong các dự báo đồng thuận được công bố.

Đà tăng giá cổ phiếu trước đó đã khiến kỳ vọng của thị trường trở nên rất cao. Giá cổ phiếu SanDisk đã tăng hơn 5 lần trong năm 2026, trong khi Western Digital tăng hơn 3 lần. Để so sánh, chỉ số Philadelphia Semiconductor chỉ tăng khoảng 70% trong cùng giai đoạn, còn S&P 500 tăng 12,8%. Những mức tăng này cho thấy nhà đầu tư không chỉ định giá dựa trên nhu cầu bền vững mà còn kỳ vọng giá bộ nhớ, biên lợi nhuận và khả năng sinh lời sẽ tiếp tục cải thiện. Diễn biến giá cổ phiếu trong quá khứ chỉ phản ánh hành vi thị trường trước đây và không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.

SanDisk đang tìm cách giảm bớt sự bất định bằng việc chuyển từ các đơn hàng theo quý sang các hợp đồng nhiều năm với khách hàng. Hiện công ty đã ký 8 hợp đồng với 6 khách hàng, có tổng giá trị tối thiểu 93,9 tỷ USD và thời hạn trung vị là 4 năm. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 7/2027, khoảng một nửa sản lượng của công ty dự kiến sẽ được tiêu thụ thông qua các hợp đồng này. Sang năm tài chính tiếp theo, tỷ lệ này được kỳ vọng sẽ tăng lên khoảng hai phần ba.

Kể từ tháng 4, SanDisk đã ký thêm 5 hợp đồng mới, bao gồm 3 khách hàng mới và 2 hợp đồng gia hạn với khách hàng hiện hữu. Các hợp đồng dài hạn giúp nâng cao khả năng dự báo doanh thu và giảm mức độ phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của giá bộ nhớ. Tuy nhiên, điều đó không loại bỏ nguy cơ tăng trưởng có thể bắt đầu chậm lại, đặc biệt nếu biên lợi nhuận hiện tại đang ở gần đỉnh của chu kỳ.

RBC Capital Markets cũng nhấn mạnh vấn đề này. Theo các nhà phân tích của tổ chức, các hợp đồng dài hạn giúp cải thiện khả năng dự báo hoạt động kinh doanh của SanDisk, nhưng nhà đầu tư vẫn có thể duy trì sự thận trọng vì biên lợi nhuận có thể đang tiến gần mức đỉnh trong khi tốc độ tăng giá bộ nhớ bắt đầu chậm lại. Do đó, các báo cáo lợi nhuận trong tương lai sẽ không chỉ được đánh giá dựa trên tốc độ tăng doanh thu mà còn phụ thuộc vào tính bền vững của lợi nhuận và tiến độ thực hiện các hợp đồng dài hạn.

Một tín hiệu khác cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo là việc công ty phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 14 tỷ USD. Quyết định này nâng tổng giá trị chương trình mua lại còn hiệu lực lên 15,5 tỷ USD. Hoạt động mua lại cổ phiếu có thể hỗ trợ EPS, nhưng không làm thay đổi thách thức lớn nhất của công ty: thị trường kỳ vọng sự bùng nổ của hạ tầng AI sẽ tiếp tục tạo ra tốc độ tăng trưởng tài chính tương xứng với mức định giá cổ phiếu đã tăng rất mạnh trước đó.

Biểu đồ SanDisk - Khung thời gian ngày

Cổ phiếu SanDisk có thể mở cửa quanh mốc 1.200 USD trong hôm nay, đưa giá tiến sát đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày được thể hiện bằng đường màu đỏ. Chỉ báo này thường được xem là ranh giới kỹ thuật quan trọng giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Nguồn: xStation5