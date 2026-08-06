📈 Chứng khoán: Mỹ & Châu Á
-
Phố Wall sau nhịp chốt lời: Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ gần như đi ngang sau phiên chốt lời hôm qua, trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn chịu áp lực nhẹ (US2000: +0,03%, US500: +0,05%, US30: +0,1%, US100: -0,1%).
-
Chứng khoán châu Á điều chỉnh: Thị trường chứng khoán châu Á chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 phiên và chủ yếu giao dịch trong sắc đỏ vào thứ Năm, chịu tác động từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall cùng những nghi ngờ dai dẳng về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư vào AI. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc có thời điểm giảm hơn 5% trong phiên, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản mất gần 2%. Hong Kong, Đài Bắc và Wellington cũng ghi nhận mức giảm, trong khi Thượng Hải, Sydney và Singapore tăng nhẹ.
-
Bán tháo nhóm bán dẫn: Kết quả kinh doanh gây thất vọng của các nhà sản xuất chip Mỹ (SanDisk, Western Digital) đã kéo theo làn sóng bán ra tại các doanh nghiệp bộ nhớ và thiết bị bán dẫn lớn của châu Á như: Kioxia (-10%+), SK Hynix (-9,7%), Tokyo Electron (-7%), Samsung (-6,1%) và SoftBank (-6%).
🏛️ Kinh tế vĩ mô & Ngân hàng Trung ương
-
Mối quan hệ giữa Trump và Warsh thu hút sự chú ý: Theo Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Fed Kevin Warsh thường xuyên trao đổi trực tiếp qua điện thoại. Ông Trump xem Warsh là một cố vấn kinh tế quan trọng từ bên ngoài (gợi nhớ đến mối quan hệ giữa Bill Clinton và Alan Greenspan), làm dấy lên những câu hỏi về tính độc lập của ngân hàng trung ương.
-
Cảnh báo về lạm phát (Mary Daly): Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nhấn mạnh rằng Fed phải sẵn sàng hành động nếu lạm phát xấu đi. Bà đưa ra hai kịch bản: áp lực giá hiện nay chỉ mang tính tạm thời (lãi suất được giữ nguyên), hoặc lạm phát tiếp tục tăng tốc, buộc Fed phải thắt chặt chính sách mạnh hơn.
-
Cán cân thương mại của Australia: Cán cân thương mại hàng hóa điều chỉnh theo mùa tăng thêm 4,296 tỷ AUD trong tháng 6. Động lực chủ yếu đến từ xuất khẩu tăng mạnh (+9,6%, chủ yếu là vàng phi tiền tệ), trong khi nhập khẩu giảm nhẹ (-0,2%), chủ yếu do nhập khẩu nhiên liệu giảm.
💱 Ngoại hối (FX)
-
Ổn định mang tính phòng thủ: Sau giai đoạn biến động mạnh trước đó, thị trường ngoại hối đã hạ nhiệt đáng kể. Chỉ số Dollar Index tăng nhẹ khoảng 0,1%, trong khi biến động của các cặp tiền G10 chủ chốt đều duy trì trong biên độ khoảng +/-0,1%. EURUSD gần như đi ngang quanh vùng 1,1550.
🛢️ Hàng hóa & Địa chính trị
-
Diễn biến tại Eo biển Hormuz: Iran và Oman đã thống nhất về một tuyến hàng hải chung, tuy nhiên Tehran nhấn mạnh rằng việc mở lại eo biển chỉ có thể diễn ra khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Bất chấp những phát biểu lạc quan từ Donald Trump, Iran vẫn phủ nhận việc tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ và tiếp tục theo đuổi mục tiêu kiểm soát độc lập hoạt động hàng hải cũng như thu phí quá cảnh.
-
Giá dầu: Biến động trên thị trường năng lượng đang dần lắng xuống. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm khoảng 0,25% xuống quanh mốc 79 USD/thùng.
-
Kim loại quý: Giá vàng tăng phiên thứ tư liên tiếp (+0,4%) lên khoảng 4.260 USD/ounce. Giá bạc gần như đi ngang, trong khi bạch kim tiếp tục duy trì đà tăng mạnh (+2%) nhờ những lo ngại về nguồn cung.
Thị trường nổi bật: DE40 duy trì gần đỉnh lịch sử! Siemens và Deutsche Telekom tỏa sáng nhờ kết quả kinh doanh!
Lịch kinh tế: Liệu các báo cáo việc làm với số liệu thấp hơn có thể gây áp lực lên Fed ?
Tin đầu ngày: Chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục, trong khi giá vàng và bạc tăng mạnh
Thỏa thuận Hormuz đang tiến gần đến giai đoạn cuối
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.