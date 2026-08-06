Mở phiên Mỹ: S&P 500 duy trì sức mạnh trong khi nhóm bán dẫn suy yếu 🚩 Western Digital giảm 12%

Phiên giao dịch thứ Năm trên Phố Wall mở cửa với diễn biến tương đối ổn định. Nhà đầu tư đồng thời theo dõi làn sóng báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp mới và những diễn biến tại Trung Đông, nơi các cuộc đàm phán về khả năng mở lại Eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục. Bên cạnh đó, loạt dữ liệu kinh tế mới của Mỹ tiếp tục cho thấy thị trường lao động duy trì sức chống chịu tốt, đồng thời áp lực chi phí vẫn được kiểm soát. Mặc dù các tín hiệu vĩ mô này mang tính hỗ trợ, khẩu vị rủi ro vẫn khá thận trọng khi các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ dao động quanh mức tham chiếu. Các cổ phiếu riêng lẻ đang thu hút phần lớn sự chú ý của nhà đầu tư, khi thị trường tiếp tục ưu tiên những doanh nghiệp đưa ra triển vọng tăng trưởng đáng tin cậy thay vì chỉ công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quá khứ. Đà giảm mạnh của Sandisk và Western Digital chưa tạo ra làn sóng bán tháo trên toàn bộ nhóm bán dẫn, dù cả hai cổ phiếu đều đang diễn biến kém hơn đáng kể so với các doanh nghiệp cùng ngành. US500 (H1) Bất chấp sự suy yếu của Nasdaq, hợp đồng tương lai US500 vẫn cho thấy sức mạnh tương đối và tiếp tục giao dịch phía trên đường trung bình động hàm mũ EMA50 tại khu vực khoảng 7.760 điểm. Chừng nào vùng giá này còn được giữ vững, kịch bản cơ sở vẫn nghiêng về khả năng chỉ số tiếp tục tăng. Nguồn: xStation5

S&P 500 S&P 500 vẫn duy trì gần mức đỉnh lịch sử sau khi giảm nhẹ 0,2% trong phiên trước, cho thấy sức chống chịu của thị trường chứng khoán Mỹ nói chung vẫn rất tích cực. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số đã tăng 12,8%, trong khi mức tăng trong 12 tháng đạt khoảng 22%, xác nhận xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì. Mức định giá của S&P 500 hiện ôn hòa hơn so với Nasdaq 100, với hệ số P/E trailing ở mức 26,5 lần, phản ánh cơ cấu ngành đa dạng hơn. Về mặt kỹ thuật, S&P 500 hiện chỉ thấp hơn khoảng 0,2% so với mức cao nhất mọi thời đại, trong khi hơn 70% số cổ phiếu trong chỉ số vẫn đang giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày, cho thấy độ rộng thị trường vẫn rất tích cực. Trong phiên gần nhất, nhóm chăm sóc sức khỏe, nguyên vật liệu và tài chính là những ngành dẫn dắt đà tăng, trong khi dịch vụ truyền thông và năng lượng tạo áp lực lớn nhất lên chỉ số. Dù giảm nhẹ trong ngày, độ rộng thị trường vẫn cho thấy xu hướng tích cực, hàm ý rằng nhịp điều chỉnh hiện tại nhiều khả năng chỉ là một giai đoạn nghỉ mang tính kỹ thuật thay vì sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới. Nguồn: XTB Research Nasdaq 100 Nasdaq 100 vẫn duy trì gần mức đỉnh lịch sử dù đã giảm 0,8% trong phiên trước. Trên cơ sở hàng tuần, chỉ số vẫn tăng 8,4%, trong khi mức tăng từ đầu năm đạt 16,8%, tiếp tục củng cố xu hướng tăng dài hạn. Tuy nhiên, mức định giá vẫn khá cao với hệ số P/E trailing khoảng 31,5 lần, do nhóm công nghệ vẫn chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trong chỉ số. Xét về kỹ thuật, Nasdaq 100 hiện chỉ thấp hơn khoảng 3,8% so với mức cao nhất mọi thời đại, trong khi gần 69% số cổ phiếu thành phần vẫn giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì khá vững chắc. Trong phiên gần nhất, nhóm dịch vụ truyền thông và hàng tiêu dùng không thiết yếu gây áp lực giảm mạnh nhất, trong khi nhóm chăm sóc sức khỏe có diễn biến tích cực hơn. Trong thời gian tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát xem nhịp điều chỉnh hiện tại chỉ là hoạt động chốt lời ngắn hạn hay sẽ phát triển thành một đợt điều chỉnh sâu hơn sau giai đoạn tăng mạnh của thị trường trong những tháng gần đây. Nguồn: XTB Research Bản đồ nhiệt thị trường cho thấy mặc dù diễn biến trong phiên khá trái chiều, các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn vẫn là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến diễn biến của các chỉ số. Đà tăng của Nvidia, Microsoft và Apple đã phần nào bù đắp sự suy yếu của Alphabet, Broadcom và Micron, giúp hạn chế áp lực giảm lên toàn thị trường. Đồng thời, diễn biến tích cực của các nhóm chăm sóc sức khỏe, tài chính và hàng tiêu dùng thiết yếu cho thấy độ rộng thị trường vẫn khá lành mạnh và đà tăng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhóm ngành. Nguồn: XTB Research

Tin tức doanh nghiệp nổi bật Sandisk Sandisk là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong phiên thứ Năm khi mất khoảng 13%. Mặc dù công ty công bố kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính khá tích cực, kết quả này vẫn chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng rất cao của thị trường. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư không chỉ yêu cầu lợi nhuận mạnh mà còn cần những bằng chứng thuyết phục về triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Diễn biến giá hôm nay cho thấy chỉ một sự thất vọng nhỏ cũng có thể kích hoạt làn sóng bán mạnh đối với các cổ phiếu bán dẫn. AppLovin Cổ phiếu AppLovin giảm khoảng 16% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý với nhiều tín hiệu trái chiều. Mặc dù một số chỉ tiêu quan trọng vượt kỳ vọng của giới phân tích, báo cáo tổng thể vẫn chưa đủ sức thuyết phục nhà đầu tư. Các doanh nghiệp công nghệ hiện đang chịu áp lực đánh giá rất cao do mức định giá đắt đỏ, khiến ngay cả những điểm gây thất vọng nhỏ cũng có thể dẫn đến hoạt động chốt lời mạnh. Đợt giảm hôm nay tiếp tục phản ánh kỳ vọng rất cao của thị trường đối với nhóm công nghệ. Restaurant Brands International Restaurant Brands International – công ty sở hữu Burger King, Tim Hortons và Popeyes – công bố kết quả kinh doanh quý khá tích cực. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,07 USD, vượt mức đồng thuận 1,03 USD, trong khi doanh thu đạt 2,52 tỷ USD, gần tương đương kỳ vọng của thị trường. Điểm sáng lớn nhất đến từ Burger King với doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu tăng 8,5%. Tuy nhiên, kết quả kém tích cực tại các thương hiệu còn lại đã hạn chế sự hứng khởi của nhà đầu tư, khiến phản ứng của cổ phiếu trong phiên trước giờ mở cửa tương đối khiêm tốn. Peloton Interactive Cổ phiếu Peloton mở cửa giảm mạnh khoảng 13%. Kết quả kinh doanh nhìn chung phù hợp với kỳ vọng khi doanh thu vượt dự báo và lợi nhuận đúng như ước tính của thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn lo ngại về số lượng thuê bao trả phí tiếp tục giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Việc cơ sở khách hàng ngày càng thu hẹp vẫn là thách thức lớn nhất đối với triển vọng dài hạn của công ty. Moderna Moderna là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong phiên trước giờ mở cửa với mức tăng khoảng 4%. Động lực đến từ việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vắc xin cúm mRNA mang tên mFlusiva dành cho người từ 50 tuổi trở lên. Quyết định này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Moderna ngoài vắc xin COVID-19. Nhà đầu tư đánh giá đây là yếu tố tích cực đối với triển vọng doanh thu của công ty trong tương lai. IonQ Công ty điện toán lượng tử IonQ tăng gần 4% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng của thị trường. Doanh thu vượt dự báo đồng thời công ty cũng nâng triển vọng cả năm lên mức 280–290 triệu USD. Dự báo mới cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận 268,6 triệu USD của FactSet, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành điện toán lượng tử. Diageo Cổ phiếu nhà sản xuất đồ uống có cồn cao cấp Diageo tăng khoảng 7% sau khi công ty công bố chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động mới. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 1,2 tỷ USD chi phí trong ba năm tới thông qua việc xây dựng mô hình vận hành linh hoạt và cạnh tranh hơn. Nhà đầu tư đánh giá tích cực kế hoạch này vì có thể cải thiện khả năng sinh lời trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ đồ uống có cồn trên toàn cầu đang chậm lại. Dù tăng mạnh trong hôm nay, giá cổ phiếu Diageo vẫn chỉ cao hơn nhẹ so với đầu năm và vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh được thiết lập vào cuối năm 2021. Western Digital Western Digital tiếp tục cho thấy trong mùa báo cáo lợi nhuận hiện tại, kết quả kinh doanh tốt trong quá khứ không còn đủ để làm hài lòng thị trường. Công ty vượt kỳ vọng của giới phân tích trong quý IV, nhưng nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào triển vọng doanh thu và lợi nhuận của quý đầu tiên trong năm tài chính mới, vốn thấp hơn kỳ vọng. Triển vọng kém tích cực này đã khiến cổ phiếu lao dốc gần 18%, cho thấy định hướng tương lai hiện có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với kết quả kinh doanh đã qua.