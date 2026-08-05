ADP việc làm Mỹ thấp hơn kỳ vọng! EURUSD nối dài đà tăng 📈

Thay đổi việc làm khu vực tư nhân ADP của Mỹ: Thực tế 44 nghìn (Dự báo 65 nghìn, Kỳ trước 98 nghìn, Điều chỉnh còn 95 nghìn)

Báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP trong tháng 7 thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, cho thấy tốc độ tạo việc làm tại Mỹ chậm nhất kể từ tháng 2 – thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của cuộc xung đột với Iran.

Lĩnh vực Giáo dục và Y tế tiếp tục là động lực chính của báo cáo khi tạo thêm 36.000 việc làm. Ngược lại, Dịch vụ lưu trú và khách sạn giảm mạnh 11.000 việc làm, nhiều khả năng phản ánh quá trình bình thường hóa sau World Cup và việc kết thúc các hợp đồng lao động tạm thời. Ngành Thương mại và Vận tải cũng ghi nhận sự sụt giảm do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Biểu đồ 1. Thay đổi việc làm ADP ở một số ngành thuộc lĩnh vực sản xuất hàng hóa.

Nguồn: ADP

Biểu đồ 2. Thay đổi việc làm ADP ở một số ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ.

Nguồn: ADP

EURUSD phản ứng

EURUSD nối dài đà tăng từ đầu phiên, hướng tới vùng đỉnh cao nhất trong gần 2 tháng quanh 1,1560. Đồng USD tiếp tục chịu áp lực sau những phát biểu mới nhất của Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari, người cho rằng đã đến lúc bắt đầu nâng lãi suất một cách từ từ, nhưng không ủng hộ việc tăng lãi suất mạnh.

Kashkari là một trong ba thành viên bỏ phiếu bất đồng và ủng hộ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC gần nhất. Tuy nhiên, lập trường "ôn hòa" hơn trong phát biểu mới nhất của ông không còn cứng rắn như kỳ vọng trước đó của thị trường, qua đó làm gia tăng lo ngại rằng Fed có thể đang đi sau đường cong lạm phát trong quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

Nguồn: xStation5