Lịch kinh tế ngày thứ Tư sẽ tập trung vào hàng loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ cùng báo cáo kết quả kinh doanh từ nhiều doanh nghiệp lớn. Những yếu tố có khả năng tác động mạnh nhất đến thị trường bao gồm báo cáo việc làm ADP, chỉ số ISM Dịch vụ và Thông báo vay nợ hàng quý (Quarterly Refunding Announcement) của Bộ Tài chính Mỹ, trong đó công bố kế hoạch phát hành trái phiếu và mua lại nợ. Trên Phố Wall, tâm điểm sẽ là báo cáo lợi nhuận của Walt Disney, Eli Lilly, Uber và AppLovin. Lịch kinh tế Vào 19:15, Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm ADP. Thị trường kỳ vọng khu vực tư nhân tạo thêm khoảng 70.000–75.000 việc làm, thấp hơn mức 98.000 của tháng trước.

Vào 19:30, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố Quarterly Refunding Announcement. Tiếp đó, vào 16:00 GMT, cơ quan này sẽ công bố chi tiết về các đợt đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 10 năm và 30 năm, cùng kế hoạch mua lại trái phiếu.

Vào 21:00, Mỹ sẽ công bố chỉ số ISM Dịch vụ, cùng các chỉ số thành phần về giá đầu vào (prices paid) và việc làm. Chỉ số tổng hợp được dự báo đạt 54,5 điểm.

Vào 21:30, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ công bố báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần. Cuối ngày, Thống đốc Fed Lisa Cook và Mary Daly cũng sẽ có bài phát biểu.

Trước đó trong phiên, thị trường sẽ đón nhận chỉ số PMI Dịch vụ cuối cùng của Khu vực đồng euro và Vương quốc Anh. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%. Doanh nghiệp Mỹ Walt Disney sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2026. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào diễn biến của mảng streaming và doanh thu từ các công viên giải trí.

Eli Lilly sẽ công bố kết quả quý II, với tâm điểm là doanh số các loại thuốc GLP-1 và kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất.

Uber sẽ công bố kết quả quý II, bao gồm cập nhật về tăng trưởng tổng giá trị đặt dịch vụ (gross bookings) ở hai mảng Mobility và Delivery.

AppLovin sẽ công bố kết quả kinh doanh của nền tảng quảng cáo ứng dụng AI.

Western Digital và SanDisk cũng sẽ công bố báo cáo tài chính, mang đến thêm thông tin về nhu cầu bộ nhớ NAND và chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu AI.

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