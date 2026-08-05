Nasdaq 100 tăng mạnh khi kết quả kinh doanh tích cực và khẩu vị rủi ro gia tăng khi lợi suất giảm

Nasdaq 100 đã phục hồi mạnh sau khi rơi vào vùng điều chỉnh vào cuối tháng 7. Chỉ số công nghệ này giảm từ mức đỉnh lịch sử 30.740 điểm, thiết lập vào ngày 2/6, xuống còn 27.257 điểm vào 29/7, trước khi hồi phục lên gần 30.000 điểm vào 5/8. Đợt điều chỉnh 11,3% từ đỉnh đã góp phần hạ nhiệt mức định giá, đồng thời giảm bớt tình trạng định vị quá mức ở các cổ phiếu AI và bán dẫn.

Mức điều chỉnh của Nasdaq 100

Kết quả kinh doanh tích cực cùng với việc nâng triển vọng từ các doanh nghiệp như Palantir, Amazon và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng làn sóng đầu tư vào AI vẫn đang tiếp tục chuyển hóa thành doanh thu cao hơn, nhu cầu mạnh hơn đối với dịch vụ đám mây và quá trình mở rộng các trung tâm dữ liệu. Triển vọng tích cực của Palantir cùng với nhu cầu cải thiện từ các dự án trung tâm dữ liệu cũng giúp mở rộng đà phục hồi sang nhiều nhóm cổ phiếu ngoài lĩnh vực bán dẫn truyền thống. Báo cáo lợi nhuận liên quan đến AI và triển vọng doanh nghiệp tích cực là những động lực quan trọng thúc đẩy sự hồi phục gần đây của nhóm công nghệ.

Mức độ tập trung của nhóm Công nghệ và Bán dẫn

Các công ty công nghệ hiện chiếm khoảng 58,3% tổng vốn hóa thị trường của Nasdaq 100, cho thấy chỉ số này rất nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng đối với nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Riêng các doanh nghiệp bán dẫn chiếm khoảng 30,2% tổng vốn hóa của chỉ số.

Tỷ trọng của nhóm bán dẫn từng tăng lên gần 34% vào tháng 6 trước khi giảm xuống dưới 29% trong đợt điều chỉnh của tháng 7. Một mặt, sự giảm nhẹ này có thể được xem là tín hiệu tích cực khi mức độ tập trung được cải thiện. Mặt khác, tỷ trọng vẫn ở mức rất cao cho thấy Nasdaq 100 vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu bán dẫn. Điều này cũng lý giải vì sao kỳ vọng tích cực về hạ tầng AI có thể nhanh chóng kéo chỉ số đi lên, trong khi bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào của nhu cầu bán dẫn hoặc hiệu quả đầu tư vào AI cũng có thể tạo ra áp lực giảm mạnh.

Số lượng việc làm liên quan đến AI tại thị trường lao động Mỹ

Nhu cầu đối với AI cũng ngày càng thể hiện rõ ngoài thị trường tài chính. Các vị trí việc làm liên quan đến AI chiếm khoảng 5,9% tổng số tin tuyển dụng tại Mỹ trong tháng 6/2026, tăng từ 4,4% vào đầu năm, 2,7% trong tháng 1/2025 và khoảng 1,9% vào đầu năm 2020.

Xu hướng này cho thấy các doanh nghiệp đang dần vượt qua giai đoạn thử nghiệm AI và ngày càng tuyển dụng nhiều nhân sự để phát triển, triển khai và vận hành các sản phẩm cũng như quy trình kinh doanh ứng dụng AI.

Độ rộng thị trường của Nasdaq 100

Tính đến ngày 4/8, khoảng 69% cổ phiếu trong Nasdaq 100 đang giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày, tăng từ 58% tại vùng đáy gần nhất. Đồng thời, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình động 50 ngày cũng tăng từ 39% vào 23/7 lên 58%.

Điều này cho thấy đợt phục hồi hiện tại không chỉ được dẫn dắt bởi một vài cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Ngày càng nhiều cổ phiếu trong chỉ số tham gia vào xu hướng tăng, qua đó giúp đà phục hồi trở nên bền vững hơn. Tuy nhiên, vẫn còn 42% số cổ phiếu trong Nasdaq 100 giao dịch dưới đường trung bình động 50 ngày, cho thấy dù điều kiện thị trường ngắn hạn đã cải thiện, xu hướng tăng vẫn chưa thực sự lan tỏa trên diện rộng.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II đến nay diễn ra rất tích cực, nhưng kỳ vọng của thị trường vẫn ở mức rất cao. Các doanh nghiệp có thể công bố tăng trưởng mạnh nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm nếu triển vọng, biên lợi nhuận hoặc hiệu quả đầu tư vào AI không vượt qua được những kỳ vọng vốn đã rất lạc quan của nhà đầu tư.