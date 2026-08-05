Vàng hướng tới mốc 4.200 USD 🟡

Giá vàng (+2,9%) và bạc (+4,45%) đã tăng phiên thứ ba liên tiếp, bất chấp đà suy yếu của đồng USD đang tạm chững lại. Sự hạ nhiệt của xung đột tại Trung Đông cùng môi trường "risk-on" trên thị trường chứng khoán đang thúc đẩy nhu cầu đầu cơ, trong khi những lo ngại về nợ công tại các nền kinh tế lớn tiếp tục củng cố vai trò truyền thống của kim loại quý như một tài sản trú ẩn.

Giá hợp đồng tương lai kim loại quý trong phiên hôm nay. Nguồn: xStation5

Phân tích kỹ thuật: GOLD (D1)

Hợp đồng tương lai vàng đã bứt phá trong phiên hôm nay, vượt lên trên các đường trung bình động hàm mũ EMA10 (màu vàng) và EMA30 (màu tím nhạt), đồng thời kiểm định vùng kháng cự tại biên trên của vùng tích lũy gần đây, tương ứng với mức Fibonacci thoái lui 23,6% của nhịp giảm từ tháng 4 đến tháng 7. Tuy nhiên, giá vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 4.200 USD/ounce (được kiểm định một lần vào đầu tháng 7). Nếu giá đóng cửa trên mốc này, khả năng chuyển từ xu hướng đi ngang sang xu hướng tăng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Khi đó, việc bứt phá lên trên EMA100 (màu tím đậm) sẽ trở nên khả thi nếu tâm lý lạc quan tiếp tục lan rộng trên các tài sản rủi ro khác và đồng USD duy trì xu hướng điều chỉnh (USDIDX đảo chiều – màu xanh).

Nguồn: xStation5

Vì sao kim loại quý đang phục hồi?

Nỗ lực hình thành xu hướng tăng của vàng và bạc đến từ sự kết hợp giữa đồng USD suy yếu, rủi ro địa chính trị giảm bớt và làn sóng mua vào từ cả nhà đầu tư tổ chức lẫn giới đầu cơ (thể hiện qua sự phục hồi mạnh của khối lượng giao dịch trong tuần trước ở Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vàng

Nguồn: CME Group

Những yếu tố đang hỗ trợ phe mua:

Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt & kỳ vọng Fed thay đổi: Hy vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận về eo biển Hormuz đang làm giảm lo ngại lạm phát, đồng thời khiến thị trường chỉ còn kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm. Lợi suất trái phiếu giảm và kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ suy yếu là yếu tố tích cực đối với các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Dòng vốn tổ chức và nhu cầu từ châu Á: Tâm lý tích cực tại thị trường châu Á tiếp tục hỗ trợ kim loại quý. Các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã ghi nhận 14 phiên liên tiếp hút vốn, chấm dứt chuỗi rút vốn kéo dài trước đó. Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc quay trở lại mua vàng cũng tạo thêm động lực cho thị trường.

Động lực kỹ thuật & hoạt động đóng vị thế bán: Mức giá hiện tại đã kích hoạt làn sóng đóng vị thế bán (short covering) sau nhiều tháng giá chịu áp lực bởi chiến sự. Trong tháng 7, vàng bật tăng từ mức thấp nhất trong 10 tháng và đã tăng khoảng 4% trong ba tuần qua, quay trở lại vùng 4.165 USD/ounce. Bạc cũng ghi nhận diễn biến phục hồi tương tự.

Khẩu vị rủi ro đang cải thiện mạnh đến đâu?

Dữ liệu lịch sử trong Biểu đồ 2 cho thấy mối tương quan âm khá rõ giữa kim loại quý và đồng USD (vàng và bạc ở hàng dưới; Bitcoin và S&P 500 ở hàng trên). Diễn biến trong tuần này (các điểm màu xanh) cho thấy tâm lý lạc quan đang tăng tốc rõ rệt. Đồng USD đã tạm dừng đà giảm (USDIDX hiện dao động quanh mức đóng cửa ngày thứ Sáu), trong khi vàng và bạc đều đang bứt phá lên trên đường xu hướng giảm.

Biểu đồ 2. So sánh lợi suất hàng tuần của một số loại tài sản so với USD

Nguồn: XTB Research, Yahoo Finance data

Chiến sự tại Iran và dòng tiền đổ vào đồng USD trước đó từng làm lu mờ vai trò trú ẩn truyền thống của vàng. Hiện tại, vàng và bạc đang nỗ lực mở ra một xu hướng tăng mới nhờ sự cải thiện của khẩu vị rủi ro, điều cũng được phản ánh qua diễn biến tích cực của Bitcoin và thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sự cải thiện về tâm lý và nhu cầu đầu cơ không phải là yếu tố duy nhất hỗ trợ kim loại quý.

Tuần trước, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, khi nhà đầu tư bán tháo trái phiếu do lo ngại lạm phát sẽ duy trì ở mức cao và Fed phản ứng quá chậm. Những lo ngại tương tự cũng xuất phát từ việc Mỹ tham gia can thiệp trên thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên Nhật – trong bối cảnh Nhật Bản đang nắm giữ khoảng 1,14 nghìn tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Biểu đồ 3. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản, Đức và Mỹ

Nguồn: XTB Research, Bloomberg and Macrobond data