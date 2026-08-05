Giá vàng tăng 2%, vượt lên mức cao nhất trong hơn một tháng 🔼 Đồng USD suy yếu và giá dầu giảm hỗ trợ kim loại quý

Giá vàng đã phục hồi mạnh, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 7 khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý. Nhà đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời tiếp tục theo dõi các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, vốn vẫn đang tác động đến kỳ vọng lạm phát và tâm lý rủi ro trên thị trường. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng chủ yếu được dẫn dắt bởi diễn biến của lãi suất thực và kỳ vọng về chính sách của Fed, trong khi các thông tin địa chính trị chỉ đóng vai trò thứ yếu. Sau cuộc họp Fed gần đây, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trong khi những tín hiệu cho thấy căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang dần hạ nhiệt cũng góp phần hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.

Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm tiếp tục hỗ trợ giá vàng

Động lực chính phía sau đợt tăng giá lần này là sự kết hợp giữa đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi xuống. Trong lịch sử, đây luôn là môi trường thuận lợi đối với vàng, bởi lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không mang lại lãi suất, trong khi đồng USD yếu khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Giá vàng cũng nhận được thêm lực hỗ trợ từ sự lạc quan ngày càng lớn về triển vọng cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Kỳ vọng căng thẳng địa chính trị có thể hạ nhiệt đã giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ lạm phát quay trở lại thông qua giá năng lượng. Kết quả là lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm, tạo môi trường thuận lợi hơn cho đà tăng của vàng.

Xét trên góc độ vĩ mô, nhà đầu tư hiện không còn chỉ quan tâm đến các diễn biến địa chính trị, mà chú trọng hơn đến tác động của chúng đối với lạm phát, kỳ vọng chính sách tiền tệ và định giá trái phiếu Chính phủ Mỹ. Đây vẫn là ba yếu tố quan trọng nhất chi phối diễn biến của giá vàng trong nhiều tháng qua và tiếp tục định hướng xu hướng của thị trường.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ và Fed vẫn là những chất xúc tác quan trọng nhất

Bài kiểm tra tiếp theo đối với giá vàng sẽ đến từ các dữ liệu thị trường lao động Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm ADP và quan trọng hơn là báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) vào thứ Sáu. Nếu các dữ liệu cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt, kỳ vọng về việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách có thể giảm thêm, qua đó hỗ trợ giá vàng thông qua sự suy yếu của lợi suất trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng Fed có thể sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ mang tính thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Trong kịch bản đó, lãi suất thực có thể tăng trở lại, hạn chế dư địa tăng của vàng và thậm chí kích hoạt một nhịp điều chỉnh xuống dưới các vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng mà thị trường đang theo dõi.

Các kim loại quý khác cũng đang cho thấy sức mạnh rõ rệt. Bạc tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, trong khi bạch kim và palađi đã lên mức cao nhất kể từ tháng 6, cho thấy tâm lý tích cực không chỉ giới hạn ở vàng. Nhà đầu tư dường như đang gia tăng tỷ trọng tài sản hữu hình trong danh mục như một biện pháp đa dạng hóa trước những bất ổn kéo dài về chính sách tiền tệ và địa chính trị.

Biểu đồ GOLD (D1)

Giá vàng đang tiến sát vùng kiểm định đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50 - đường màu cam) quanh 4.230 USD/ounce. Nếu duy trì được trên vùng này, đây sẽ là tín hiệu cho thấy động lượng tăng ngắn hạn được cải thiện, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên giá vượt lên trên EMA50 kể từ tháng 3. Trong suốt mùa xuân, đường trung bình này nhiều lần đóng vai trò là vùng kháng cự đối với các nhịp phục hồi trước đó, vì vậy đây vẫn là ngưỡng kỹ thuật rất quan trọng. Ở chiều giảm, vùng 4.000–4.050 USD/ounce tiếp tục là vùng hỗ trợ then chốt, nơi lực mua đã nhiều lần quay trở lại trong những tháng gần đây.

Nguồn: xStation5