AI cần dữ liệu. Đó có phải là lý do khiến Western Digital bứt phá?

Nhìn vào đà tăng của Western Digital trong hôm nay, sẽ rất dễ để cho rằng các nhà đầu tư chỉ đơn thuần phản ứng tích cực trước việc một ngân hàng đầu tư nâng giá mục tiêu của cổ phiếu. Tuy nhiên, trên thực tế, có thể đang diễn ra một điều thú vị hơn nhiều. Thị trường đang bắt đầu nhận ra rằng một công ty vốn từ lâu chủ yếu gắn liền với ổ cứng HDD có thể trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất nhưng cũng bị đánh giá thấp nhất từ cuộc cách mạng AI.

Chỉ vài tháng trước, thật khó để tưởng tượng rằng một nhà sản xuất ổ cứng lại có thể trở thành một trong những câu chuyện AI hấp dẫn nhất trên thị trường. Thế nhưng, đó chính là điều mà các nhà đầu tư đang bắt đầu nhìn thấy.

Diễn biến tăng mạnh của cổ phiếu Western Digital không chỉ đơn thuần là kết quả của một báo cáo phân tích lạc quan khác. Đằng sau đợt tăng này là một sự thay đổi lớn hơn nhiều trong cách tư duy của giới đầu tư. Sau hai năm gần như chỉ tập trung vào các nhà sản xuất chip và hạ tầng tính toán, sự chú ý đang dần mở rộng sang một tầng quan trọng khác của hệ sinh thái AI: lưu trữ dữ liệu.

Trong một thời gian dài, quan điểm phổ biến cho rằng những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI sẽ là các công ty cung cấp bộ xử lý và chip tiên tiến. Ngày nay, ngày càng rõ ràng rằng sức mạnh tính toán chỉ là một phần của bài toán. Mỗi mô hình AI đều tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ cần được lưu trữ, bảo vệ và duy trì trong nhiều năm. Khi các trung tâm dữ liệu tiếp tục mở rộng, nhu cầu không chỉ gia tăng đối với chất bán dẫn mà còn đối với năng lực lưu trữ.

Nguồn: xStation5

Đó là lý do vì sao các nhà đầu tư bắt đầu nhìn nhận Western Digital rất khác so với chỉ vài năm trước. Công ty không còn được xem đơn thuần là một nhà sản xuất phần cứng hoạt động trong một ngành công nghệ đã trưởng thành. Thay vào đó, ngày càng nhiều người coi Western Digital là một phần hạ tầng thiết yếu để duy trì sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Quan trọng hơn, ngày càng có nhiều phân tích trong ngành cho thấy nhu cầu lưu trữ dữ liệu có thể tăng nhanh hơn khả năng mở rộng nguồn cung của ngành trong những năm tới. Điều này tạo ra đúng kiểu môi trường mà các nhà đầu tư thường yêu thích: nhu cầu tăng trong khi nguồn cung bị hạn chế.

Nếu kịch bản đó trở thành hiện thực, các nhà sản xuất ổ cứng có thể giành lại điều mà họ đã không còn được hưởng trong một thời gian rất dài: quyền lực về giá. Trên thực tế, điều đó sẽ cho phép họ tăng giá bán nhanh hơn tốc độ tăng chi phí, từ đó có khả năng thúc đẩy biên lợi nhuận, lợi nhuận và dòng tiền tăng trưởng đáng kể.

Không phải ngẫu nhiên mà các công ty khác liên quan đến lĩnh vực lưu trữ dữ liệu và công nghệ bộ nhớ cũng đồng loạt tăng giá cùng với Western Digital. Thị trường dường như đang phát đi tín hiệu rằng giai đoạn tiếp theo của làn sóng AI có thể không chỉ thuộc về những doanh nghiệp cung cấp năng lực tính toán, mà còn dành cho những công ty chịu trách nhiệm lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ do AI tạo ra.

Tuy nhiên, điều thú vị nhất có lẽ nằm ở sự thay đổi trong câu chuyện đầu tư. Cho đến gần đây, ổ cứng thường bị xem là một công nghệ cũ đang dần bị thay thế bởi các giải pháp mới hơn. Ngày nay, kỷ nguyên AI lại đang làm nổi bật một thực tế khác. Khả năng lưu trữ dữ liệu có thể chứng minh giá trị không kém gì khả năng xử lý dữ liệu.

Đó là lý do vì sao đợt tăng giá hiện tại của Western Digital có thể mang nhiều ý nghĩa hơn là một đợt hưng phấn ngắn hạn của nhà đầu tư. Đây có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường đang bắt đầu nhận ra một bên hưởng lợi khác, vốn từ trước đến nay phần lớn vẫn bị bỏ quên, của cuộc cách mạng AI. Không phải công ty xử lý dữ liệu, mà là công ty lưu trữ dữ liệu.