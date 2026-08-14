Reddit gia nhập S&P 500, cổ phiếu tăng vọt 12% 📈 Từ diễn đàn ngách đến trung tâm Phố Wall

Reddit sẽ gia nhập S&P 500 trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày 18/8, thay thế AvalonBay Communities. Thị trường phản ứng mạnh mẽ: sau thông báo, cổ phiếu RDDT tăng 12% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Việc gia nhập chỉ số diễn ra sau một vài tháng tương đối khó khăn — tính đến khi đóng cửa phiên thứ Năm, cổ phiếu đã giảm khoảng 30% từ đầu năm và vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh kỷ lục trên 270 USD vào năm ngoái. Với vốn hóa thị trường khoảng 29,5 tỷ USD, Reddit đang gia nhập chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Mỹ tại một thời điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển: hoạt động kinh doanh vẫn duy trì mạnh mẽ, nhưng nhà đầu tư ngày càng chú ý đến tính bền vững của tăng trưởng người dùng và tác động của AI đối với mô hình kinh doanh của công ty.

Reddit gia nhập S&P 500. Tại sao cổ phiếu phản ứng mạnh như vậy?

Việc được thêm vào S&P 500 tạo ra nhu cầu từ dòng vốn thụ động. Các quỹ chỉ số và ETF theo dõi chỉ số này sẽ phải bổ sung RDDT vào danh mục, đồng nghĩa một phần phản ứng của giá cổ phiếu mang tính kỹ thuật. Quy mô của tác động này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tỷ trọng mà Reddit được phân bổ trong chỉ số và các vị thế mà nhà đầu tư chủ động đã xây dựng trước đó nhằm đón đầu khả năng cổ phiếu được đưa vào chỉ số. Do đó, mức tăng 12,6% không có nghĩa thị trường đã đánh giá lại triển vọng kinh doanh dài hạn của Reddit với quy mô tương tự chỉ trong một buổi tối.

Đối với công ty, đây cũng là một cột mốc quan trọng trong lịch sử tương đối ngắn với tư cách một doanh nghiệp niêm yết. Reddit bắt đầu giao dịch trên NYSE vào tháng 3/2024, và những đồn đoán về khả năng gia nhập S&P 500 đã xuất hiện từ trước. Tuy nhiên, trong tháng 7, vị trí này đã thuộc về Ferguson Enterprises. Lần này, cơ hội xuất hiện sau thương vụ Equity Residential mua lại AvalonBay Communities. Sau khi thương vụ hoàn tất, công ty hợp nhất dự kiến sẽ hoạt động dưới tên Vivmark Residential và tiếp tục nằm trong S&P 500, trong khi Reddit sẽ tiếp quản vị trí mà AvalonBay để lại.

Thời điểm RDDT gia nhập chỉ số khác xa hình ảnh điển hình về một công ty bước vào một chỉ số lớn khi thị trường chứng khoán đang ở đỉnh tăng trưởng. Trước thông báo, cổ phiếu đã giảm hơn 30% kể từ đầu năm 2026, trong khi định giá thị trường của công ty cũng giảm đáng kể so với mức ghi nhận năm ngoái. Cổ phiếu gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng kể từ năm 2024. Trong bối cảnh này, sự chú ý của nhà đầu tư có thể chuyển từ bản thân việc gia nhập chỉ số sang câu hỏi liệu đợt bán tháo trước đó đã phản ánh đầy đủ những rủi ro liên quan đến lưu lượng người dùng và những thay đổi mang tính cấu trúc trong hoạt động tìm kiếm trên internet hay chưa. Liệu con đường tăng giá hiện đã rộng mở? Vẫn còn phải chờ xem.

Định giá Reddit phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng trong tương lai

Các yếu tố cơ bản mang lại cho Reddit một số cơ sở để hỗ trợ mức định giá cao. Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý gần nhất, công ty đã vượt kỳ vọng của Phố Wall cả về doanh thu và EPS, trong đó quảng cáo tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng. Nền tảng này sở hữu lượng người dùng lớn và có mức độ tương tác cao, được tổ chức xung quanh các nhóm sở thích cụ thể. Từ góc độ nhà quảng cáo, môi trường này đặc biệt có giá trị vì bối cảnh của một cuộc thảo luận thường cho thấy ý định của người dùng rõ ràng hơn nhiều so với việc đơn giản lướt qua một bảng tin mạng xã hội chung.

Tuy nhiên, với vốn hóa khoảng 29,5 tỷ USD, nhà đầu tư đang định giá cho khả năng hoạt động kinh doanh tiếp tục cải thiện. Những động lực tăng trưởng tiềm năng bao gồm tăng khả năng kiếm tiền từ người dùng bên ngoài Mỹ, nơi doanh thu trên mỗi người dùng vẫn thấp hơn, cùng với việc phát triển các sản phẩm quảng cáo và khai thác thương mại dữ liệu của Reddit. Reddit càng có thể chuyển đổi hoạt động của cộng đồng thành doanh thu hiệu quả mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, công ty càng dễ biện minh cho mức premium định giá so với các nền tảng internet có tốc độ tăng trưởng chậm hơn.

Thu hút lưu lượng truy cập vẫn là một điểm yếu hơn trong câu chuyện tăng trưởng. Ban lãnh đạo đã đề cập đến sự biến động của traffic và nguồn truy cập không ổn định từ công cụ tìm kiếm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Reddit vì trong nhiều năm, một lượng lớn người dùng đã đến nền tảng thông qua Google khi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi rất cụ thể. Nếu kênh này bắt đầu suy yếu mang tính cấu trúc, traffic trực tiếp, ứng dụng Reddit và khả năng xây dựng thói quen sử dụng nền tảng độc lập với các công cụ tìm kiếm bên ngoài sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Trong bối cảnh internet đang được định hình lại bởi AI, đây là thách thức mà gần như mọi website dựa trên nội dung có thể tìm kiếm đều phải đối mặt.

AI đang thay đổi nền kinh tế của nội dung được tạo ra trên Reddit

Sự phát triển của AI tạo sinh (generative AI) tạo thêm một lớp phức tạp cho câu chuyện này. Các công cụ tìm kiếm ngày càng cung cấp câu trả lời hoàn chỉnh mà không yêu cầu người dùng truy cập website nơi thông tin gốc được đăng tải. Đối với Reddit, điều này tạo ra nguy cơ mất một phần người dùng trước đây truy cập nền tảng thông qua Google. Sự sụt giảm các lượt truy cập này có thể làm giảm lượng quảng cáo có thể khai thác, đồng thời ở quy mô lớn hơn có thể ảnh hưởng đến tốc độ thu hút người dùng mới. Do đó, biến động của traffic từ công cụ tìm kiếm đang trở thành một trong những chỉ số quan trọng cần theo dõi trong các báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới của Reddit.

Tuy nhiên, đồng thời, giá trị của kho nội dung do Reddit sở hữu cũng đang tăng lên cùng với nhu cầu của các mô hình AI đối với dữ liệu chất lượng cao do con người tạo ra. Nền tảng này chứa hơn một thập kỷ các cuộc thảo luận về sản phẩm, công nghệ, tài chính, du lịch và những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Phần lớn thông tin này khó có thể được tái tạo bằng các website truyền thống: chúng chứa trải nghiệm thực tế, so sánh, tranh luận và phản ứng của cộng đồng. Những nội dung như vậy có thể có giá trị cả trong đào tạo mô hình AI lẫn phát triển các công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI.

Đối với định giá RDDT, câu hỏi cuối cùng sẽ là Reddit có thể giữ lại bao nhiêu giá trị kinh tế được tạo ra từ nguồn dữ liệu này. Công ty có cơ hội kiếm tiền từ việc cấp phép nội dung và hợp tác với các công ty công nghệ, đồng thời phải bảo vệ khả năng phân phối nội dung của chính mình. Nếu người dùng nhận được câu trả lời được tạo ra từ các cuộc thảo luận trên Reddit mà không bao giờ truy cập nền tảng, một phần giá trị kinh tế có thể chuyển sang công cụ tìm kiếm hoặc nhà cung cấp mô hình AI. Những quý tới sẽ cho thấy rõ hơn liệu Reddit có thể đồng thời mở rộng hoạt động quảng cáo, tăng mức độ tương tác trực tiếp của người dùng và khai thác thương mại tài sản dữ liệu - một trong những nguồn lực đặc trưng nhất của công ty - hay không.

Biểu đồ cổ phiếu Reddit (khung D1)

Cổ phiếu Reddit đã gặp khó khăn trong những quý gần đây, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng khoảng 350% kể từ khi niêm yết, bất chấp việc giảm hơn 40% từ mức đỉnh lịch sử gần 275 USD. Sau khi được đưa vào S&P 500, các quỹ chỉ số thụ động sẽ phải mua cổ phiếu Reddit. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo giá sẽ tiếp tục tăng, bởi chính các quỹ này cũng có thể bán RDDT nếu thị trường chung chịu áp lực.

Việc gia nhập S&P 500 vẫn là một thành tựu lớn đối với Reddit và là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của công ty. Thách thức tiếp theo sẽ là duy trì vị trí trong chỉ số về dài hạn. Để làm được điều đó, Reddit nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục tối ưu hóa mô hình kinh doanh và chứng minh với thị trường rằng trí tuệ nhân tạo cuối cùng sẽ không trở thành mối đe dọa đáng kể đối với triển vọng tăng trưởng của công ty.

Về mặt kỹ thuật, biểu đồ cho thấy mô hình có nét tương đồng với mô hình vai-đầu-vai giảm giá (bearish head-and-shoulders), với phần đầu quanh 270 USD và hai đỉnh cục bộ quanh 225 USD và 205 USD/cổ phiếu. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 125 USD, được củng cố bởi các phản ứng giá trước đó tại khu vực này.

Nguồn: xStation5

Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst