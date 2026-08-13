Kết quả kinh doanh của Cisco: Đơn hàng mạnh nhưng biên lợi nhuận gây thất vọng

Công ty mạng lưới của Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh quý II năm 2026, sau đó cổ phiếu giảm khoảng 7% khi Phố Wall mở cửa. Mặc dù kết quả kinh doanh vượt nhẹ kỳ vọng vốn đã được nâng cao nhờ làn sóng đầu tư vào AI, thị trường vẫn phản ứng tiêu cực với báo cáo này.

Kết quả kinh doanh

Doanh thu tăng lên 17,3 tỷ USD, vượt kỳ vọng khoảng 16,8 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

EPS cũng cao hơn kỳ vọng, đạt 1,22 USD (non-GAAP) so với dự báo 1,17 USD, tăng khoảng 100% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức EPS của quý II/2026 cùng kỳ năm trước là một trường hợp bất thường về kế toán, với mức cơ sở thấp một cách nhân tạo. Dù vậy, kết quả lần này vẫn rất ấn tượng: EPS tăng gần 20% so với quý trước.

Biên lợi nhuận gộp suy yếu, giảm từ 68,4% xuống 66,3% trong quý gần nhất của năm tài chính hiện tại.

Có thể thu thập thêm thông tin bằng cách xem xét các mảng kinh doanh cụ thể.

Networking: tổng số đơn hàng tăng 40%, và tăng 25% nếu loại trừ các đơn hàng từ các công ty “hyperscale”. Tổng giá trị đơn hàng đạt 9,3 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại.

AI: trong năm tài chính tiếp theo, công ty kỳ vọng doanh thu từ AI đạt 7,5 tỷ USD, tăng từ mức 4 tỷ USD trong năm hiện tại.

Security: mảng này tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,22 tỷ USD.

Triển vọng

Dự báo của ban lãnh đạo về kết quả cuối năm cao hơn mức đồng thuận trước đó. Doanh thu vào cuối năm tài chính tiếp theo dự kiến đạt 72,8 tỷ USD, cao hơn khoảng 6% so với ước tính trước đây.

Dự báo EPS được điều chỉnh tăng nhanh và rõ rệt hơn: EPS dự kiến trong quý tiếp theo có thể đạt tới 1,33 USD, tương đương mức tăng giả định gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm yếu rõ rệt nhất trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh là triển vọng biên lợi nhuận trong quý tiếp theo. Công ty dự kiến biên lợi nhuận sẽ giảm 60 điểm cơ bản, xuống dưới 66%.

Kết luận

Kết quả kinh doanh của Cisco xác nhận rằng công ty đang hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư đang diễn ra, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa chi phí.

Nhu cầu đang mạnh và có tính diện rộng. Động lực chính vẫn đến từ mảng Networking, được hỗ trợ chủ yếu, nhưng không chỉ, bởi hoạt động đầu tư của các công ty hyperscaler.

Tăng trưởng là điều có thể nhìn thấy rõ, nhưng phần nào vẫn gây thất vọng khi so sánh với phần còn lại của ngành, đặc biệt xét đến quy mô và kinh nghiệm của Cisco. Tuy nhiên, do Cisco kỳ vọng doanh số cơ sở hạ tầng AI tiếp tục tăng trưởng, chu kỳ nâng cấp mạng tiếp diễn, đồng thời các mảng bảo mật và dịch vụ cải thiện, thị trường vẫn còn dư địa để định giá theo một kịch bản tích cực hơn. Dù vậy, “trần định giá” của Cisco trong các giai đoạn đầu cơ xoay quanh kết quả kinh doanh thấp hơn đáng kể so với các công ty khác có liên quan đến làn sóng AI.

Cũng cần lưu ý rằng cơ cấu tăng trưởng đang ngày càng nghiêng nhiều hơn về phần cứng, qua đó tạo thêm áp lực lên biên lợi nhuận gộp và khiến khả năng cải thiện lợi nhuận trong tương lai phụ thuộc nhiều hơn vào việc kiểm soát chi phí - một lĩnh vực mà công ty rõ ràng đang gặp vấn đề. Trong những quý tới, yếu tố quan trọng không chỉ là tốc độ chuyển đổi các đơn hàng AI thành doanh thu, mà ngày càng quan trọng hơn là bảo vệ biên lợi nhuận và cải thiện dòng tiền tự do (FCF).

Phân tích kỹ thuật CISCO (H1)

Bất chấp mức giảm đáng kể khoảng 12% so với đỉnh gần nhất và việc giá phá vỡ xuống dưới kênh tăng dài hạn, triển vọng kỹ thuật vẫn ở mức tăng vừa phải. Vùng kháng cự trong khoảng 107 - 101 khá rộng và có thể mạnh hơn so với kỳ vọng hiện tại của phe bán. Điều này có thể hỗ trợ cổ phiếu trong ngắn đến trung hạn nếu giá giảm về phía biên dưới của vùng tích lũy rộng. Mục tiêu tiếp theo của phe mua từ mức hiện tại là vùng kháng cự quanh 120, tiếp theo là kiểm định lại vùng kháng cự 126 - 130. Kịch bản này được hỗ trợ bởi hiện tượng “golden cross” (EMA 100 và EMA 200). Nguồn: xStation5