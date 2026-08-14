Tin đầu ngày: S&P 500 lập đỉnh lịch sử mới

Các chỉ số chính trên Phố Wall đang ghi nhận mức tăng trong hôm nay. Nasdaq tăng 0,8%, trong khi S&P 500 tăng 0,6%, lên mức cao kỷ lục mới 7.814,88 điểm. Thị trường cổ phiếu được hỗ trợ khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed sớm tăng lãi suất. Tâm lý này xuất hiện sau khi áp lực lạm phát hạ nhiệt, thể hiện qua các báo cáo tháng 7 được công bố hôm nay và hôm qua, cùng với giá dầu thô giảm nhẹ.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Hơi khác thường, chúng ta sẽ bắt đầu phần tổng kết hôm nay với các dữ liệu kinh tế vĩ mô, sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát CPI và PPI tháng 7. Vậy chính xác thị trường đã nhận được những tín hiệu gì?

Lạm phát CPI toàn phần giảm xuống 3,4% (tăng 0,1% so với tháng trước).

Loại trừ các nhóm giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh, lạm phát lõi cũng giảm xuống 2,5% (giá tăng 0,2% so với tháng trước).

Chỉ số Giá sản xuất (PPI) giảm xuống 4,7%.

PPI lõi cũng giảm, xuống 4,2%.

Hình 1: Lạm phát CPI và PPI của Mỹ (2018 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 13.08.2026

Mặc dù mức giảm của các chỉ số lạm phát toàn phần chủ yếu đến từ chi phí nhiên liệu thấp hơn, việc các chỉ số lạm phát lõi hạ nhiệt cũng là một tín hiệu tích cực. Dữ liệu này mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dư địa chính sách linh hoạt hơn, qua đó giảm áp lực phải thắt chặt tiền tệ ngay lập tức. Trong bối cảnh không xuất hiện những diễn biến địa chính trị lớn, các dữ liệu kinh tế vĩ mô dường như đã trở lại tâm điểm, khi nhà đầu tư theo dõi sát sao từng báo cáo.

Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 không còn là kịch bản cơ sở của thị trường (xác suất theo định giá thị trường khoảng 35%), trong khi khả năng Fed giảm lãi suất trước cuối năm vẫn chưa được phản ánh đầy đủ vào giá (xác suất theo định giá thị trường khoảng 94%).

Hình 2: Định giá của thị trường về khả năng Fed tăng/giảm lãi suất vào cuối tháng 9/2026 (2025 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 13.08.2026

Thị trường chứng khoán

Điều này đã hỗ trợ thị trường cổ phiếu. Xét kỹ hơn vào Nasdaq 100, những cổ phiếu có diễn biến tốt nhất hôm nay là các nhà cung cấp bộ nhớ cho trung tâm dữ liệu như SanDisk (+16,6%) và Western Digital (+8,6%).

Hình 3: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trên Nasdaq 100 (13.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 13.08.2026

Đối với SanDisk, công ty đã công bố các mục tiêu tài chính và công nghệ dài hạn vượt đáng kể kỳ vọng của thị trường, qua đó xóa tan những hoài nghi trước đây từ các chuyên gia phân tích.

Ban lãnh đạo dự kiến trong các năm tài chính 2028–2030, doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình đến cao ở mức hai chữ số mỗi năm. Ngoài ra, mục tiêu biên lợi nhuận gộp non-GAAP được đặt ở khoảng 80%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động dự kiến đạt 75%.

Công ty cũng công bố các thỏa thuận cung ứng mới, bao phủ phần lớn sản lượng dự kiến trong các năm tài chính 2027 và 2028.

Có vẻ như đợt bán tháo mạnh của nhóm bán dẫn trong tháng 7 chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật, chẳng hạn như tái cân bằng danh mục và luân chuyển dòng vốn, thay vì phản ánh sự suy yếu về nền tảng cơ bản của các doanh nghiệp. Cổ phiếu trong lĩnh vực chip nhớ đã rơi xuống các mức được xem là quá bán nghiêm trọng, tạo điều kiện lý tưởng cho một nhịp phục hồi khi tâm lý chấp nhận rủi ro trên toàn cầu được cải thiện.

Ở chiều ngược lại, Cisco Systems đang giao dịch giảm sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II kém ấn tượng. Nhà đầu tư thất vọng với dự báo doanh thu cho năm tài chính hiện tại, ở mức 7,5 tỷ USD.