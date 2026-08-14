Đà tăng của cổ phiếu phần mềm châu Âu giữ các chỉ số gần mức đỉnh kỷ lục

📊 Chỉ số và Doanh nghiệp Thị trường châu Âu đang giao dịch không có xu hướng rõ ràng trong hôm nay - mức tăng mạnh ở một số cổ phiếu công nghiệp và công nghệ lớn đang được bù đắp bởi những nhịp điều chỉnh nhẹ trên phần còn lại của thị trường.

Hợp đồng tương lai Stoxx 50 (EU50) đang đi ngang. DAX Đức hoạt động tốt nhất (DE40: +0,3%), được hỗ trợ bởi đà tăng của cổ phiếu SAP, trong khi SMI Thụy Sĩ hoạt động kém nhất (SUI20: -0,6%), nhạy cảm với áp lực chốt lời trong nhóm cổ phiếu dược phẩm.

Cổ phiếu công nghệ thông tin châu Âu tăng mạnh trong phiên thứ Sáu (SAP: +4,3%, Nemetschek: +8,8%, TeamViewer: +6,0%), được thúc đẩy bởi các báo cáo của Reuters về việc Silver Lake đang đàm phán mua lại Workday, đồng thời những lo ngại của nhà đầu tư về việc tái cấp vốn nợ trong lĩnh vực công nghệ cũng giảm bớt.

Cổ phiếu Workday tăng gần 18% - mức tăng trong phiên mạnh nhất kể từ năm 2012 - sau các thông tin về khả năng công ty được mua lại. Tin tức này cũng thúc đẩy các cổ phiếu cùng ngành khác, bao gồm Salesforce, HubSpot và Wix.com. Nguồn: XTB Research 🌍Kinh tế và Địa chính trị Theo ước tính sơ bộ của Eurostat, GDP điều chỉnh theo mùa tăng 0,4% QoQ tại khu vực đồng euro (+1,0% YoY) và tăng 0,5% QoQ trên toàn EU (+1,2% YoY) trong Q2, cho thấy đà tăng trưởng được cải thiện sau một Q1 yếu. Việc làm tại cả hai khu vực tăng khiêm tốn 0,1% QoQ (+0,5% YoY).

Lạm phát CPI của Pháp tăng lên 2,1% YoY trong tháng 7/2026, từ mức 1,8% trong tháng 6, đồng thời tăng 0,6% MoM. Đà tăng giá được thúc đẩy bởi nhóm dịch vụ (vận tải, lưu trú) và năng lượng (+2,3% MoM), trong khi mức tăng được kìm hãm bởi các đợt giảm giá mùa hè đối với hàng hóa sản xuất (-2,0% MoM).

Giá bán buôn tại Đức tăng 5,3% YoY (+0,2% MoM) trong tháng 7/2026. Các động lực chính là căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran và việc các chính sách giảm thuế nhiên liệu tạm thời hết hiệu lực (sản phẩm dầu mỏ: +24,1% YoY). Kim loại màu cũng tăng mạnh (+27,8% YoY), trong khi giá động vật sống (-18,5%) và các sản phẩm sữa ghi nhận mức giảm.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy có 13 lượt tàu được xác nhận đi qua eo biển Hormuz vào ngày 13/8 (+44% DoD), trong đó 9 tàu sử dụng các tuyến đường do Iran thiết lập. Lưu lượng tàu qua eo biển Bab al-Mandab cũng tăng lên (29 lượt), trong khi tại Biển Đỏ, có 18 tàu đi vào và 11 tàu đi ra. 💱 Tiền tệ, Hàng hóa và Năng lượng Chỉ số USD (USDIDX) giảm 0,3% trong hôm nay sau nỗ lực phá vỡ lên mức cao nhất trong 2 tuần vào phiên hôm qua. Đô la New Zealand phục hồi mạnh nhất (NZDUSD: +0,8%), lấy lại một phần mức giảm trong phiên hôm qua do kỳ vọng lạm phát suy giảm. EURUSD tăng 0,35%, lên mức 1,1570.

Kim loại quý phục hồi nhẹ sau nhịp điều chỉnh hôm qua. Vàng tăng 0,3% lên 4.362 USD/ounce, trong khi bạc tăng 0,8% lên 64,95 USD/ounce.

Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) đã xóa sạch mức tăng đầu phiên và hiện đi ngang quanh 87 USD/thùng. Trong khi đó, đà tăng vẫn được duy trì ở các hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS: +0,2%, NATGAS.EU: +0,5%).

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