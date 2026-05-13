Alibaba báo lỗ hoạt động lần đầu tiên sau 5 năm ❗

Kết quả kinh doanh mới nhất của Alibaba (BABA.US) không mang lại nhiều sự lạc quan và thị trường đang phản ứng khá tiêu cực (giá cổ phiếu giảm khoảng 1 - 3%). Dù công ty cố gắng lập luận rằng các khoản chi khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) cuối cùng sẽ mang lại hiệu quả, các con số trong quý kết thúc vào tháng 3/2026 lại cho thấy bức tranh khá trì trệ. Doanh thu toàn tập đoàn chỉ tăng 3%, thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, và tệ hơn nữa, Alibaba ghi nhận khoản lỗ hoạt động đầu tiên trong vòng 5 năm (tức kể từ giai đoạn đại dịch). Đây là hệ quả trực tiếp của việc chi tiêu mạnh tay cho AI và cuộc chiến giành người dùng ngày càng khốc liệt.

Vấn đề lớn nhất nằm ở mảng kinh doanh cốt lõi của Alibaba là thương mại điện tử nội địa (Taobao/Tmall). Phân khúc này gây thất vọng lớn nhất khi tăng trưởng gần như đi ngang. Người tiêu dùng Trung Quốc dường như đã “bội thực” với các chương trình giảm giá và khuyến mãi - khó có nơi nào trên thế giới bị “dội bom” ưu đãi nhiều như tại Trung Quốc, trong khi nền kinh tế yếu đi khiến người dân ngại mua các sản phẩm giá trị cao, qua đó kìm hãm tăng trưởng giá trị giao dịch. Ở chiều ngược lại, mảng Cloud Intelligence lại mang đến tia hy vọng. Doanh thu từ khách hàng bên ngoài tăng tới 40%, trong đó các sản phẩm liên quan đến AI đã chiếm khoảng 30% doanh thu của mảng này. Điều đó cho thấy nhu cầu đối với dịch vụ AI là có thật. Tuy nhiên, mảng cloud tăng trưởng mạnh vẫn còn quá nhỏ để có thể kéo cả tập đoàn đang trì trệ đi lên.

Triển vọng dài hạn đang làm dấy lên nhiều lo ngại về sức khỏe tài chính của công ty. Alibaba hiện rơi vào tình thế khó khăn. Thứ nhất, việc kiếm tiền từ phần mềm AI tại Trung Quốc là không hề dễ dàng, bởi các doanh nghiệp tại đây chưa có thói quen trả tiền cho phần mềm như ở phương Tây - thị trường cần được “giáo dục” và thúc đẩy trong thời gian dài. Thứ hai, Alibaba đang “đốt tiền” với tốc độ đáng báo động: dòng tiền tự do âm trong quý vừa qua lên tới 2,5 tỷ USD. Nguyên nhân đến từ cuộc chiến giá cả tốn kém trong mảng thương mại điện tử giao nhanh (ví dụ Ele.me) cũng như chi phí quảng bá ứng dụng AI Qwen nhằm cạnh tranh với ByteDance. Kết quả là nhà đầu tư hiện chỉ nhận được mức cổ tức giữ nguyên và không có thông tin nào về chương trình mua lại cổ phiếu. Ở thời điểm hiện tại, thị trường chủ yếu nhìn thấy chi phí ngày càng tăng thay vì lợi nhuận mà quá trình chuyển đổi AI được hứa hẹn sẽ mang lại.

KẾT QUẢ QUÝ IV

Doanh thu: 243,38 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; dự báo: 246,51 tỷ nhân dân tệ

Doanh thu Alibaba International Digital Commerce Group: 35,43 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,5% so với cùng kỳ; dự báo: 35,93 tỷ nhân dân tệ

Doanh thu Cloud Intelligence Group đạt 41,63 tỷ nhân dân tệ, tăng 38% so với cùng kỳ; dự báo: 41,44 tỷ nhân dân tệ

Doanh thu mảng Thương mại điện tử Trung Quốc đạt 122,22 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 126,03 tỷ nhân dân tệ

Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi ADR đạt 0,62 USD, so với 12,52 nhân dân tệ cùng kỳ năm trước; dự báo: 6,04 nhân dân tệ

EBITDA điều chỉnh đạt 16,44 tỷ nhân dân tệ, giảm 61% so với cùng kỳ; dự báo: 24,06 tỷ nhân dân tệ

Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 86 triệu nhân dân tệ, so với 29,85 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm trước; dự báo: 15,08 tỷ nhân dân tệ

Doanh thu từ các hoạt động khác đạt 65,46 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 64,61 tỷ nhân dân tệ

Công ty thực tế đã ghi nhận khoản lỗ lịch sử trong nhiều quý nhưng gần như không được thị trường chú ý. Nguồn: Bloomberg Financial LP

Biểu đồ ngày của BABA vẫn duy trì xu hướng giảm dài hạn khi giá liên tục nằm dưới đường EMA 200 ngày quan trọng. Nhịp hồi phục cục bộ vừa qua đã bị chặn đứng mạnh tại “vùng kháng cự” (EMA 50 và EMA 100), khiến giá trong phiên pre-market lao thẳng về vùng hỗ trợ quan trọng tại 131,74 USD. Việc bảo vệ thành công vùng hỗ trợ ngang này trong phiên chính thức sẽ mang tính quyết định nhằm tránh nguy cơ lực mua sụp đổ và giá tiếp tục kiểm định mốc tâm lý 130 USD. Nguồn: xStation