Chúng ta khép lại phiên giao dịch thứ Tư với sắc đỏ trên gần như toàn bộ các chỉ số quan trọng. Nhà đầu tư đang thực hiện một nhịp điều chỉnh nhẹ sau đợt tăng mạnh ngoạn mục vừa qua. Các diễn biến mới tại Trung Đông đang đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh này.

Hàng hóa

Đây đã là phiên tăng thứ ba liên tiếp của nhóm hàng hóa năng lượng. Giá dầu thô WTI tăng hơn 2% (vượt mốc 95 USD/thùng), trong khi NATGAS cũng ghi nhận mức tăng tương tự (tiến gần mốc 5,0 USD).

Đà tăng của giá năng lượng chủ yếu đến từ sự leo thang căng thẳng mới tại Trung Đông. Áp lực tăng giá cũng được củng cố bởi báo cáo hôm nay từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), cho thấy lượng tồn kho dầu thô giảm mạnh ngoài dự báo — lên tới 8 triệu thùng, trong khi thị trường chỉ kỳ vọng mức giảm khoảng 3 triệu thùng.

Ở chiều ngược lại, vàng (-1%) và bạc (-2%) lại diễn biến kém tích cực.

Một yếu tố quan trọng ở đây là sự gia tăng của lợi suất trái phiếu. Lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng tại nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ (+1,1%), Đức (+2%) và Nhật Bản (+2,3%).

Địa chính trị

Iran đã tấn công một sân bay tại Kuwait và xâm phạm không phận Bahrain. Động thái này được cho là nhằm đáp trả vụ một tàu chở dầu của Iran bị lực lượng Mỹ pháo kích.

Khả năng hai bên đạt được thỏa thuận để mở cửa vĩnh viễn Eo biển Hormuz vào cuối tháng 6 này đang giảm dần. Hiện tại, thị trường chỉ định giá xác suất xảy ra kịch bản này ở mức khoảng 20%.

Thị trường chứng khoán

Tất cả những yếu tố trên đang khiến nhà đầu tư tạm thời giảm khẩu vị rủi ro.

Các thị trường chứng khoán châu Âu chịu áp lực khá mạnh trong ngày hôm nay, đặc biệt là DAX của Đức (-1,3%), khi bị kéo xuống bởi diễn biến tiêu cực của nhiều doanh nghiệp lớn. Các cổ phiếu giảm mạnh bao gồm: SAP (-4,3%), Deutsche Bank (-3,7%), Mercedes-Benz (-3,3%), Adidas (-3,2%) và Deutsche Telekom (-2,7%)

Tuy nhiên, áp lực bán cũng xuất hiện tại thị trường Mỹ.

S&P 500 giảm 0,6%

NASDAQ Composite giảm 1%

Một trong những nguyên nhân chính là cổ phiếu NVIDIA giảm hơn 3%. Bên cạnh đó, Microsoft (-3,8%), Amazon (-3,1%) và Palantir (-6,1%) cũng đồng loạt đi xuống.

Ở chiều ngược lại, các cổ đông của Marvell có lý do để hài lòng khi cổ phiếu này đã tăng hơn 35% so với mức mở cửa hôm thứ Ba (riêng hôm nay tăng thêm 5,3%). Động lực một phần đến từ những lời khen ngợi đặc biệt tích cực của CEO Nvidia, Jensen Huang. Trong bài phát biểu tại Đài Bắc cùng CEO của Marvell, ông Huang đã gọi Marvell là công ty tiếp theo có khả năng đạt mức định giá 1 nghìn tỷ USD.

Biểu đồ 1: Bản đồ nhiệt các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trên thị trường Mỹ (03.06.2026)

Nguồn: xStation, 06.03.2026

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Hôm nay, thị trường đón nhận báo cáo ISM Services PMI tháng 5. Đây là bộ dữ liệu có tầm quan trọng thứ cấp đối với thị trường, do đó trong bối cảnh không xuất hiện bất ngờ quá lớn, phản ứng của nhà đầu tư nhìn chung khá hạn chế. Chỉ số đạt 54,5 điểm, cao hơn kỳ vọng, nhưng chưa đủ để tạo ra biến động mạnh.

Điểm đáng chú ý là: Chỉ số đơn đặt hàng mới (New Orders) tăng mạnh lên 57,3 điểm. Chỉ số giá đầu vào (Prices Paid) đạt 71,3 điểm, phù hợp với kỳ vọng rằng áp lực lạm phát đang gia tăng và hiện đã lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Trong khi đó, dữ liệu việc làm tiếp tục ở dưới ngưỡng 50 điểm (47,9 điểm), dù thị trường hiện đã chuyển sự chú ý sang báo cáo NFP (Non-Farm Payrolls) sẽ được công bố vào thứ Sáu. Đây được xem là dữ liệu kinh tế có khả năng tạo ra biến động lớn nhất trong tuần này.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB