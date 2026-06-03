Broadcom trước thềm báo cáo lợi nhuận – Triển vọng quan trọng hơn kết quả kinh doanh

Broadcom sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II năm tài chính 2026 sau khi phiên giao dịch ngày thứ Tư kết thúc. Đồng thuận của các nhà phân tích cho rằng công ty sẽ công bố kết quả vượt kỳ vọng và nâng triển vọng kinh doanh. Động lực chính được kỳ vọng đến từ nhu cầu rất mạnh đối với các giải pháp mạng AI và các dòng chip thiết kế theo yêu cầu (custom chips). Kỳ vọng của thị trường đối với báo cáo:

Doanh thu trên 22 tỷ USD

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) trên 2 USD

Tuy nhiên, ngay cả trong số những tổ chức tài chính danh tiếng nhất cũng không thiếu các dự báo lạc quan hơn.

Jefferies và Morgan Stanley kỳ vọng doanh thu sẽ tăng lên khoảng 29 tỷ USD. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn các con số tiêu đề sẽ là kết quả cụ thể của các mảng kinh doanh chủ chốt (điện toán đám mây và AI) cũng như triển vọng tương lai.

Doanh thu liên quan đến AI có thể đạt khoảng 17 tỷ USD, chủ yếu nhờ tăng trưởng trong mảng thiết bị mạng, triển khai các bộ chuyển mạch (switches) thế hệ mới và gia tăng thị phần trong lĩnh vực quang học (optics).

Một yếu tố quan trọng là đơn hàng trị giá 10 tỷ USD của Anthropic, hiện đã được chuyển từ việc giao các cụm máy chủ hoàn chỉnh sang chỉ giao chip. Do đó, doanh thu từ hợp đồng này có thể đạt khoảng 2,0 – 2,5 tỷ USD. Trong khi đó, Morgan Stanley lưu ý rằng họ đang chứng kiến nhu cầu đối với các hệ thống AI rack bị lùi sang năm 2027, nhưng xem đây là vấn đề về thời điểm chứ không phải mất đơn hàng. Các nhà phân tích của ngân hàng cho rằng năng lực sản xuất hiện đang được chuyển sang phục vụ các khách hàng TPU khác.



Yếu tố quan trọng nhất của báo cáo lần này có thể không phải là kết quả quý hiện tại, mà là những bình luận của ban lãnh đạo về triển vọng năm 2027.

Các công ty bán dẫn hiện đang trải qua một làn sóng tăng trưởng hiếm thấy trên các thị trường phát triển. Nguyên nhân đến từ làn sóng chi tiêu vốn (CAPEX) khổng lồ của các hyperscaler và các tổ chức phát triển giải pháp AI. Trong bối cảnh đó, đòn bẩy hoạt động (operating leverage) rất lớn, trong khi độ tin cậy của các dự báo hiện tại vẫn còn hạn chế. Những phát biểu của công ty về tốc độ tăng trưởng trong tương lai sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với định giá của thị trường.

Doanh thu từ chip AI của Broadcom khi đó có thể vượt 120 tỷ USD, cao hơn mức dự báo trước đây của ban lãnh đạo là trên 100 tỷ USD.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng các cuộc thảo luận gần đây trong chuỗi cung ứng châu Á có phần kém lạc quan hơn kỳ vọng, điều này hạn chế khả năng xuất hiện các điều chỉnh tăng mạnh hơn trong dự báo.

Một số ngân hàng đầu tư vẫn cho rằng còn dư địa để tiếp tục nâng triển vọng khi các chương trình ASIC được mở rộng.

Một chủ đề riêng khác là rủi ro cạnh tranh từ MediaTek trong chuỗi cung ứng TPU của Google. Morgan Stanley cho rằng mối đe dọa này có thể kiểm soát được và ước tính chỉ khoảng 15% nội dung TPU thực tế có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo quan điểm của các nhà phân tích, Broadcom sẽ giữ lại phần lớn hoạt động kinh doanh này vì việc thay thế một nhà cung cấp hiện hữu ở quy mô lớn như vậy là rất khó khăn. Đây có thể trở thành một chủ đề đáng chú ý nếu ban lãnh đạo quyết định đề cập trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh.

AVGO.US (D1)

Xét trên góc độ kỹ thuật trước thời điểm công bố báo cáo, giá cổ phiếu đã chững lại tại mức mở rộng Fibonacci 161,8%, được vẽ từ nhịp tăng giá trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026. Nếu kịch bản tăng giá tiếp tục diễn ra, mục tiêu tiềm năng tiếp theo của phe mua có thể nằm quanh 600 USD, nơi các mức mở rộng Fibonacci 423,6% từ năm 2025 giao cắt với một mức mở rộng mới từ năm 2026. Kháng cự tiềm năng cũng có thể đến từ kênh xu hướng tăng (được đánh dấu bằng màu đỏ). Nếu xảy ra điều chỉnh, vùng hỗ trợ đầu tiên và mục tiêu giảm giá của phe bán sẽ nằm quanh 430 USD. Nguồn: xStation5.