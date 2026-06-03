Intel được tiếp thêm động lực mới sau những tín hiệu về nhu cầu CPU mạnh mẽ ⚡

Intel (INTC.US) là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong chỉ số hôm nay sau khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với những phát biểu gần đây của Giám đốc Tài chính công ty. Những nhận định của ông về nhu cầu bộ xử lý đang gia tăng và tiến triển trong việc phát triển công nghệ 18A được xem là sự xác nhận rằng chiến lược tái cấu trúc mà công ty theo đuổi trong nhiều năm qua đang bắt đầu mang lại những kết quả ngày càng rõ rệt.

Những tín hiệu từ thị trường trung tâm dữ liệu (data center) đặc biệt được đánh giá cao. Mặc dù sự chú ý của giới đầu tư trong thời gian dài chủ yếu tập trung vào các nhà sản xuất chip phục vụ huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo, Intel nhấn mạnh rằng sự phát triển của AI cũng đang thúc đẩy nhu cầu đối với các bộ xử lý truyền thống. Chính những bộ xử lý này là thành phần thiết yếu của hạ tầng vận hành các trung tâm dữ liệu hiện đại và hoạt động song song với các bộ tăng tốc AI. Theo các nhà phân tích thị trường, điều này xác nhận rằng Intel có thể tham gia sâu hơn vào làn sóng đầu tư AI hiện nay so với những gì thị trường dự đoán chỉ vài quý trước.

Thông tin liên quan đến công nghệ tiến trình 18A cũng được đón nhận tích cực. Đây là một trong những yếu tố then chốt trong kế hoạch giúp công ty giành lại lợi thế cạnh tranh. Các nhà đầu tư đã theo dõi sát sao tiến độ của dự án này trong nhiều tháng, bởi thành công của nó không chỉ quan trọng đối với các sản phẩm của Intel mà còn đối với sự phát triển của mảng foundry – tức hoạt động sản xuất chip cho khách hàng bên ngoài. Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy tiến độ triển khai diễn ra đúng kế hoạch và năng lực sản xuất tiếp tục được mở rộng đều giúp giảm bớt những lo ngại liên quan đến việc thực hiện chiến lược đầy tham vọng này.

Phản ứng tích cực của thị trường hôm nay cũng phản ánh sự thay đổi trong tâm lý đối với toàn bộ ngành bán dẫn. Ngày càng nhiều nhà đầu tư cho rằng lợi ích từ sự bùng nổ của AI sẽ không chỉ giới hạn ở các nhà sản xuất bộ tăng tốc AI tiên tiến nhất. Các nhà cung cấp bộ xử lý, bộ nhớ, giải pháp mạng và dịch vụ sản xuất bán dẫn cũng có thể hưởng lợi từ làn sóng chi tiêu cơ sở hạ tầng đang gia tăng. Trong bối cảnh đó, Intel bắt đầu được nhìn nhận không chỉ là một công ty đang thực hiện kế hoạch tái cấu trúc, mà còn là một trong những doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công nghệ tiếp theo.

Do đó, đợt tăng giá cổ phiếu hôm nay chủ yếu phản ánh triển vọng kinh doanh được cải thiện. Các nhà đầu tư đã nhận được thêm những bằng chứng cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm của Intel vẫn duy trì ở mức cao, đồng thời các dự án chiến lược quan trọng – những yếu tố sẽ quyết định vị thế của công ty trong những năm tới – đang tiếp tục đạt được những bước tiến tích cực.