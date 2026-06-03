Mở hiên Mỹ: Đã đến lúc điều chỉnh?

Tiếp nối đà giảm của các chỉ số chứng khoán châu Âu trong ngày hôm nay, S&P 500 (-0,5%) và NASDAQ Composite (-0,7%) mở cửa trong sắc đỏ. Sự suy yếu này một phần xuất phát từ việc xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại, mặc dù diễn biến trước giờ mở cửa không cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã xấu đi đáng kể vì yếu tố này.

Trong vài giờ gần đây, một sân bay tại Kuwait đã bị tấn công và không phận Bahrain cũng bị xâm phạm. Những hành động này được cho là nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận dẫn tới việc mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz ngay trong tháng 6 đang giảm dần; hiện thị trường chỉ đánh giá khoảng 20% xác suất cho kịch bản này. Điều đó đang kích hoạt thêm một đợt tăng giá dầu, với WTI hiện giao dịch trên 96 USD/thùng, tăng 10% kể từ đầu tuần.

Trong khi đó, hàng loạt công ty thuộc hệ sinh thái AI tiếp tục duy trì chuỗi tăng trưởng ấn tượng. Những cổ phiếu nổi bật bao gồm Intel (+5,9%), Marvell (+4,4%), Iren (+3,2%) và AMD (+1,7%). Giá cổ phiếu Marvell hiện đã tăng hơn 35% so với mức mở cửa hôm thứ Ba. Động lực cho đợt tăng này một phần đến từ những lời khen ngợi đặc biệt từ CEO Nvidia, Jensen Huang. Xuất hiện tại Đài Bắc cùng CEO của Marvell, Huang gần như đã “xướng tên” công ty này là doanh nghiệp tiếp theo đạt mức vốn hóa 1 nghìn tỷ USD.

Hình 1: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trên Nasdaq 100 (03.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 03.06.2026

Dù vậy, lĩnh vực công nghệ dường như đang gây áp lực lên các chỉ số chung trong ngày hôm nay.

Hình 2: Hiệu suất các ngành trên Nasdaq 100 (03.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 03.06.2026

Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi thực tế rằng tâm lý tích cực xoay quanh sự phát triển của AI không chỉ là động lực hỗ trợ cho mức tăng mạnh của thị trường Mỹ trong năm nay - mà thực chất gần như là động lực duy nhất. Theo phân tích của Goldman Sachs, nếu loại bỏ các công ty thuộc hệ sinh thái AI rộng lớn hơn, S&P 500 hiện gần như đi ngang so với đầu năm. Nhưng khi tính cả nhóm này, chỉ số đang trải qua một trong những giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ.

Tiếp thêm nhiên liệu cho thị trường vốn đã nóng là IPO của SpaceX, chủ đề đang thống trị các cuộc thảo luận trực tuyến trong những ngày gần đây. Roadshow dành cho nhà đầu tư bắt đầu trong tuần này, trong khi ngày giao dịch chính thức đầu tiên dự kiến là 12 tháng 6. Công ty đặt mục tiêu huy động khoảng 74 tỷ USD, hướng tới mức định giá khổng lồ 1,75 nghìn tỷ USD. Hiện gần như không còn nghi ngờ gì rằng đây sẽ là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử. Theo các báo cáo gần đây, SpaceX dự kiến chào bán cổ phiếu với giá 135 USD/cổ phiếu, trong đó khoảng 30% tổng lượng cổ phần phát hành sẽ dành cho nhà đầu tư cá nhân.

Phân tích kỹ thuật

US100 (D1)

Nguồn: xStation, 03.06.2026

Giá vẫn tiếp tục di chuyển trong một kênh tăng dốc và mạnh, được hình thành sau khi bật lên từ vùng đáy cuối tháng 3 năm 2026. Sau khi thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới, giá hiện đang kiểm định biên dưới của kênh này, cố gắng bảo vệ đường xu hướng quan trọng nói trên. Chỉ báo RSI (14) vẫn ở mức cao 79,1 điểm, xác nhận trạng thái quá mua mạnh và tạo cơ sở cho khả năng thị trường cần hạ nhiệt. Mặc dù cấu trúc trung hạn vẫn mang tính tăng giá, áp lực hiện tại lên cạnh dưới của kênh, cùng với khoảng cách đáng kể giữa giá và đường EMA 50 ngày (khoảng 28.105 điểm), làm gia tăng nguy cơ xuất hiện một đợt điều chỉnh sâu hơn. Nếu biên dưới của kênh bị phá vỡ một cách dứt khoát và thị trường bước vào giai đoạn chốt lời rộng hơn, vùng tham chiếu đầu tiên và cũng là hỗ trợ mục tiêu cho phe bán sẽ là mức Fibonacci thoái lui 23,6% (quanh 28.645 điểm).

Tin tức doanh nghiệp

Marvell Technology (MRVL.US): Cổ phiếu công ty tăng vọt sau khi CEO Nvidia, Jensen Huang, phát biểu tại một hội nghị ở Đài Loan rằng Marvell có thể trở thành “công ty nghìn tỷ USD tiếp theo”. Nvidia hiện hợp tác chặt chẽ với Marvell trong việc thiết kế hạ tầng mạng phục vụ AI.

GameStop (GME.US): Cổ phiếu tăng gần 8% hôm nay sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 1 rất tích cực. Doanh thu thuần tăng hơn 100 triệu USD, lên 835 triệu USD, chủ yếu nhờ mảng thẻ sưu tầm, đồ chơi và vật phẩm sưu tập, chiếm 42% doanh thu và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

GitLab (GTLB.US): Phản ứng của thị trường đối với báo cáo lợi nhuận của GitLab kém tích cực hơn (-5,9%). Công ty công bố chương trình tái cấu trúc quy mô lớn mang tên “Act Two”. GitLab sẽ cắt giảm khoảng 350 nhân viên, tương đương 14% lực lượng lao động toàn cầu, đồng thời rút khỏi hoạt động tại 22 quốc gia. CEO Bill Staples giải thích động thái này là bước chuyển đổi sang “kỷ nguyên của các AI agent”.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB