Alibaba ra mắt kính AI, lo ngại từ Lầu Năm Góc vẫn hiện hữu

Alibaba đã ra mắt mẫu Kính Quark AI đầu tiên tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong cuộc đua toàn cầu giành vị thế dẫn đầu trong phân khúc thiết bị đeo AI. Giá khởi điểm là 1.899 nhân dân tệ, tương đương khoảng 268 USD, cho thấy tham vọng của công ty trong việc đưa sản phẩm đến rộng rãi người tiêu dùng tại thị trường nội địa.

Việc tích hợp sâu với Alipay và Taobao giúp nâng cao đáng kể khả năng sử dụng, bao gồm thanh toán và so sánh giá theo thời gian thực. Khác với những mắt kính VR cồng kềnh của Meta, vốn chiếm hơn 80% thị trường, Quark AI Glasses giống kính thông thường, thu hút những người dùng e ngại việc đội các thiết bị tương lai cồng kềnh. Sản phẩm cung cấp các tính năng như dịch trực tiếp và nhận diện giá trên kệ hàng.

Cuộc tấn công của các ông lớn công nghệ Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang gia tăng. Bên cạnh các bản cập nhật chatbot gần đây của Alibaba, Xiaomi và Baidu cũng đã ra mắt sản phẩm tương tự, khiến các hãng toàn cầu như Apple (Vision Pro) hay Samsung (Galaxy XR) gặp nhiều thách thức. Đồng thời, cổ phiếu của Alibaba, Baidu và BYD chịu áp lực sau báo cáo về khả năng các công ty này bị thêm vào danh sách 1260H của Lầu Năm Góc, liệt kê các thực thể liên quan tới quân đội Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. Việc này không áp đặt lệnh trừng phạt trực tiếp nhưng tạo rủi ro về uy tín và có thể khiến các đối tác kinh doanh dè chừng, ảnh hưởng đến định giá trong các lĩnh vực AI và xe điện.

Việc ra mắt Quark AI Glasses nhấn mạnh mở rộng chiến lược của Alibaba trong AI tiêu dùng, nhưng rủi ro địa chính trị, bao gồm căng thẳng Mỹ-Trung, vẫn là yếu tố quan trọng gây áp lực lên các công ty công nghệ Trung Quốc.

