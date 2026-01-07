Mở phiên Mỹ: Nasdaq tiếp tục leo dốc📈 Cổ phiếu Intel và Eli Lilly tăng vọt

Thị trường chứng khoán Mỹ đang ghi nhận mức tăng trong phiên hôm nay, trong đó Eli Lilly (LLY.US) và Intel (INTC.US) là hai cổ phiếu nổi bật nhất. Gần đây, Nvidia đã nâng dự báo doanh thu, qua đó làm dịu bớt những lo ngại về một “bong bóng công nghệ” cũng như mức định giá cao của thị trường cổ phiếu Mỹ. Tuy nhiên, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi DJIA giảm khoảng 0,4%.

Các doanh nghiệp khác cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư bao gồm Applied Digital, Constellation Brands và Caterpillar, nhờ kết quả kinh doanh hoặc các buổi thuyết trình sắp tới của ban lãnh đạo. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu SanDisk giảm gần 3% sau khi đã tăng mạnh gần 27% trong phiên trước đó.

Dữ liệu kinh tế

Bảng lương khu vực tư nhân ADP của Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm yếu hơn đôi chút so với kỳ vọng.

Đơn đặt hàng nhà máy tại Neico giảm mạnh hơn dự kiến.

Dữ liệu JOLTS cho thấy số lượng vị trí việc làm trống giảm.

Trong khi đó, chỉ số ISM Dịch vụ lại cao hơn dự báo.

Sau thông tin Venezuela sẽ cung cấp 30–50 triệu thùng dầu thô từng bị trừng phạt cho Mỹ, giá dầu toàn cầu vẫn dao động quanh mức 60 USD/thùng. Nguồn cung tăng từ Venezuela có thể làm sâu sắc thêm xu hướng giảm hiện tại của giá dầu và bù đắp cho các yếu tố hỗ trợ từ căng thẳng địa chính trị. Giá dầu thấp hơn đang hỗ trợ đà tăng của thị trường chứng khoán và giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian H1)

Nguồn: xStation5

Eli Lilly tiếp tục chuỗi tăng giá

Cổ phiếu Eli Lilly tăng gần 4% sau thông tin hãng này chuẩn bị thâu tóm Ventyx Biosciences, với giá trị thương vụ có thể vượt 1 tỷ USD, theo Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận. Thông báo chính thức có thể được đưa ra trong thời gian rất gần.

Về Ventyx Biosciences:

Phát triển các loại thuốc điều trị bệnh miễn dịch và viêm nhiễm.

Mục tiêu của Eli Lilly thông qua thương vụ:

Phát triển liệu pháp mới cho bệnh viêm ruột, bao gồm Crohn và viêm loét đại tràng.

Điều trị Parkinson.

Các loại thuốc giải quyết vấn đề tim mạch liên quan đến béo phì.

Sau thông tin này, cổ phiếu Ventyx tăng hơn 50% trong phiên giao dịch ngoài giờ, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư. Cả Eli Lilly và Ventyx đều chưa đưa ra bình luận chính thức về tiến trình đàm phán. Thương vụ này phù hợp với chiến lược của Eli Lilly nhằm đa dạng hóa ngoài mảng tiểu đường và béo phì, đồng thời củng cố vị thế trong miễn dịch học và khoa học thần kinh. Cổ phiếu Eli Lilly hiện đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử.

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu Intel bứt phá

Cổ phiếu Intel tăng gần 7% sau thông tin về bộ xử lý và nền tảng mới tập trung vào gaming.

Intel đang phát triển một bộ vi xử lý chuyên dụng cho game.

Đồng thời xây dựng một nền tảng gaming toàn diện, kết hợp cả phần cứng và phần mềm.

Nền tảng này sẽ dựa trên bộ xử lý Intel Core Series 3, đóng vai trò nền tảng cho dòng sản phẩm gaming mới.

Intel đặt mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh với AMD và Nvidia, hai đối thủ đã mở rộng mạnh mẽ danh mục chip chơi game trong nhiều năm qua.

Công ty kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với phần cứng gaming hiệu năng cao.

Nhà đầu tư đánh giá kế hoạch này là đầy triển vọng, coi đây là động lực tăng trưởng mới cho mảng gaming của Intel. Nhiều chi tiết hơn về bộ xử lý và nền tảng dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.

Nguồn: xStation5