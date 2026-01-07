CẬP NHẬT MỚI: OIL.WTI phản ứng nhẹ với dữ liệu tồn kho của Mỹ.

Tồn kho dầu thô EIA: thực tế -3,832 triệu thùng (dự báo -1 triệu; trước đó -1,934 triệu)

Tồn kho sản phẩm chưng cất: thực tế +5,594 triệu thùng (dự báo +1,1 triệu; trước đó +4,977 triệu)

Tồn kho xăng: thực tế +7,702 triệu thùng (dự báo +2 triệu; trước đó +5,845 triệu) Dữ liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE/EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh, trong khi tồn kho các sản phẩm dầu mỏ tăng đáng kể. Tuy nhiên, thị trường phản ứng khá hạn chế, do trước đó dữ liệu từ API đã sớm báo hiệu mức sụt giảm lớn của tồn kho dầu thô. Mặt khác, thị trường cũng đang chịu tác động từ diễn biến tại Venezuela và khả năng gia tăng sản lượng dầu của quốc gia này trong dài hạn, yếu tố đang được giới đầu tư theo dõi sát và có thể ảnh hưởng đến triển vọng nguồn cung toàn cầu.

