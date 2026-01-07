Critical Metals trở thành tâm điểm đầu cơ xoay quanh vụ việc Greenland 🔎

Cổ phiếu Critical Metals Corp tiếp tục tăng thêm 7% trong phiên hôm nay, qua đó nâng tổng mức phục hồi lên hơn 80%. Động lực chính đứng sau đà tăng này là sự quan tâm trở lại của Mỹ đối với Greenland.

Critical Metals phụ thuộc rất lớn vào diễn biến trong mối quan hệ giữa Greenland và Hoa Kỳ, do tài sản cốt lõi của công ty là dự án đất hiếm Tanbreez, nằm tại Greenland. Điều này đồng nghĩa với việc giấy phép, quyền xuất khẩu và tính khả thi dài hạn của dự án vẫn chịu sự quản lý của chính quyền Greenland và Đan Mạch, trong khi khách hàng tiềm năng, đối tác tài chính và sự hậu thuẫn chiến lược được kỳ vọng chủ yếu đến từ Mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, định giá của công ty phần lớn bị chi phối bởi cách mối quan hệ Greenland – Mỹ phát triển. Sự hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn có thể mở ra cơ hội về tài chính và nhu cầu tiêu thụ, trong khi căng thẳng ngoại giao hoặc bất ổn chính trị có thể làm chậm tiến độ phát triển dự án và gia tăng rủi ro.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc “một loạt các phương án” liên quan đến việc mua lại Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng lực lượng quân sự Mỹ, và coi hòn đảo Bắc Cực này là một ưu tiên về an ninh quốc gia. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đưa ra phản ứng phối hợp, bày tỏ sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland, nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ theo luật pháp quốc tế, trong khi các đối tác NATO cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ cũng có thể gây bất ổn cho liên minh.

Từ góc độ chiến lược, Critical Metals đang định vị mình là nhà cung cấp nguyên liệu thô chiến lược cho phương Tây, trong bối cảnh danh mục các dự án ngày càng mở rộng. Tanbreez được xem là một trong những mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới.

Đợt tăng giá gần đây xuất phát từ làn sóng đầu cơ mới liên quan đến khả năng Mỹ tham gia khai thác tài nguyên tại Greenland — một kịch bản tương tự đã từng diễn ra vào khoảng tháng 9–10 năm ngoái.