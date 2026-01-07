Giá Vàng mất 1% 📉

Giá vàng giảm hơn 1% trong phiên hôm nay, tuy nhiên sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều, kim loại quý ban đầu đã phản ứng tăng giá, bất chấp chỉ số ISM Dịch vụ cao hơn kỳ vọng và dữ liệu JOLTS khá lẫn lộn (tỷ lệ nghỉ việc giảm từ 1,2% xuống 1,1%, trong khi tổng số lao động rời việc là 2% so với mức điều chỉnh trước đó 1,9%). Đồng USD giao dịch đi ngang, trong khi các kim loại khác, bao gồm bạc, cũng chịu áp lực giảm – bạc mất tới 5%.

Các dữ liệu vừa công bố, cùng với chỉ số PMI sản xuất cuối cùng, củng cố lập luận của ông Trump rằng nước Mỹ hiện không đối mặt với rủi ro lạm phát nghiêm trọng, và Cục Dự trữ Liên bang có thể chuyển sang lập trường “nới lỏng quyết liệt hơn” trong nửa cuối năm.

Vàng bước vào năm 2026 với đà tăng mạnh, cho thấy nhà đầu tư vẫn kỳ vọng dư địa tăng giá còn lớn, nhờ triển vọng Fed cắt giảm lãi suất (Stephen Miran thậm chí đề cập khả năng lên tới 100 điểm cơ bản trong năm nay), thâm hụt ngân sách gia tăng và căng thẳng địa chính trị – những yếu tố có thể thúc đẩy nhu cầu mua vàng và giảm phụ thuộc vào USD như một chiến lược đa dạng hóa.

Phân tích CoT vàng (CFTC) - ngày 30/12/2025

Đến cuối tháng 12/2025, cấu trúc vị thế trên thị trường hợp đồng tương lai vàng cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa nhóm Commercials và Managed Money (đầu cơ lớn). Dòng vốn đầu cơ vẫn thiên về xu hướng tăng, trong khi các nhà sản xuất và người tham gia thị trường vật chất tiếp tục phòng hộ ở mức giá hiện tại, duy trì trạng thái bán ròng.

Commercials (Producer/Merchant/Processor/User) : Tổng vị thế bán ≈ 67.000 hợp đồng, chiếm khoảng 14% open interest. Vị thế mua giảm 4.200 hợp đồng trong tuần trước, trong khi vị thế bán vẫn ở mức cao, cho thấy tâm lý bi quan ngắn hạn ở mức vừa phải.

Managed Money : Vị thế mua ≈ 149.000 hợp đồng so với 44.000 hợp đồng bán, trong đó vị thế mua chiếm khoảng 31% open interest. Trong tuần trước, vị thế mua giảm nhẹ (-1.709 hợp đồng), trong khi vị thế bán tăng (+4.313 hợp đồng).



Sự đối lập giữa Commercials thiên về giảm giá và Managed Money thiên về tăng giá thường tạo ra các biến động giá mạnh. Vị thế của Commercials có thể đóng vai trò hỗ trợ tự nhiên, trong khi áp lực đầu cơ duy trì tiềm năng tăng giá. Gần đây, cả hai nhóm dường như đang “đồng pha” hơn, tận dụng mức giá cao kỷ lục để phòng hộ giao hàng hoặc giảm bớt vị thế mua.

Triển vọng

Vàng hiện đang tích lũy trong ngắn hạn, với khả năng bứt phá nếu Managed Money duy trì hoặc gia tăng vị thế mua.

Việc Commercials giảm mạnh vị thế bán có thể là tín hiệu cho một xung lực tăng giá mới.

Cấu trúc CoT hiện tại cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, nhưng nếu dòng tiền đầu cơ tiếp tục tích lũy vị thế mua, giá vàng vẫn có thể được đẩy lên cao hơn.

Phân tích kỹ thuật (khung thời gian H1)

Trên khung giờ, đà giảm đã chững lại quanh mốc 4.420 USD/oz (EMA200 – đường đỏ), nhưng giá vẫn nằm dưới các mức Fibonacci 71,6% và 61,8% của nhịp giảm cuối tháng 12. Kháng cự gần nhất nằm quanh EMA50 (đường cam) tại 4.460 USD/oz.

Nguồn: xStation5

