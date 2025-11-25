Alibaba sau khi công bố thu nhập: Chiến lược khác biệt có mang lại hiệu quả?

Tương tự như Amazon, Alibaba từ lâu đã là một thế lực trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tuy nhiên, trong những quý gần đây, cả hai công ty ngày càng được nhà đầu tư gắn với mảng AI và Điện toán đám mây, dù hoạt động cốt lõi vẫn chủ yếu là bán hàng trực tuyến. Alibaba – thường được gọi là “Amazon của Trung Quốc” – đã công bố kết quả kinh doanh vào ngày hôm qua và thị trường đón nhận rất tích cực. Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, cổ phiếu công ty đã tăng hơn 4%.

Điều này càng đáng chú ý trong bối cảnh tâm lý đối với nhóm công nghệ và AI gần đây suy yếu mạnh. Vì vậy, việc Alibaba thu hút nhà đầu tư trở lại là tín hiệu đáng quan tâm.

Doanh thu đã vượt kỳ vọng, đạt 247 tỷ nhân dân tệ so với mức dự báo 243 tỷ, tương đương mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ. Doanh thu “so sánh tương đồng” thậm chí còn tăng tới 15%.

Tuy nhiên, công ty lại không đạt kỳ vọng về EPS, chỉ đạt 4,36 so với mức dự báo khoảng 5,7. Lợi nhuận hoạt động giảm tới 85%, còn EBITDA điều chỉnh giảm 78%.

Sự thất vọng xoay quanh khả năng sinh lời của Alibaba đến từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, với vai trò là một trong những động lực chính của cuộc đua AI tại Trung Quốc, tập đoàn đang đầu tư rất mạnh vào hạ tầng và nghiên cứu – dựa trên dòng tiền, chi tiêu cho AI đã tăng hơn 85%. Thứ hai, chi phí bán hàng và marketing cũng kéo lợi nhuận đi xuống, khi Alibaba đẩy mạnh chiến dịch quảng bá, cải thiện chất lượng trải nghiệm và triển khai các chương trình trợ giá để mở rộng thị phần.

Tuy vậy, doanh thu không chỉ nằm ở quy mô tổng thể. Điểm giúp Alibaba vượt trội so với Amazon – đối thủ tương đồng nhất tại Mỹ – chính là tốc độ tăng trưởng mảng Cloud và AI, đặc biệt nếu xét đến chi phí bỏ ra.

Doanh thu mảng Cloud Intelligence tăng 34%, còn EBITA điều chỉnh tăng 35% với biên lợi nhuận duy trì ở mức 35%. Điều tích cực là dù giảm mạnh chi đầu tư và gánh thêm nhiều nghĩa vụ tài chính, Alibaba vẫn tăng trưởng mảng này nhanh hơn Amazon.

Điểm yếu của Alibaba nằm ở hoạt động kinh doanh cốt lõi: biên lợi nhuận và doanh thu từ mảng bán lẻ vẫn thấp hơn nhiều so với Amazon, khiến công ty thiếu “vùng an toàn” nếu mảng AI và Cloud gặp trục trặc hoặc chậm lại.

Mặc dù báo cáo kết quả kinh doanh có một số điểm tối, giới đầu tư vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Alibaba và chiến lược phát triển của họ.

Biểu đồ cổ phiếu BABA.US (D1)



Nguồn: xStation5