Mở phiên Mỹ: Thị trường lạc quan trong phiên đầu tuần mới

Phiên giao dịch đầu tuần trên thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trong tâm thế tích cực. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt, trong khi việc thiếu vắng các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng giúp thị trường tập trung nhiều hơn vào những thông tin tích cực từ doanh nghiệp.

Dẫn đầu đà tăng trong nhóm chỉ số Mỹ là Russell 2000, với hợp đồng tương lai tăng khoảng 0,8%. Các chỉ số lớn khác như US100, US500 và US30 cũng ghi nhận mức tăng, dù khiêm tốn hơn, quanh mức 0,4%.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Phe mua đã thành công trong việc phá vỡ mô hình RGR, đồng thời bảo vệ được vùng FIBO 50 và đường trung bình động EMA100. Mục tiêu tiếp theo nằm quanh mốc 25.900 điểm và việc vượt qua vùng này là điều kiện cần để thị trường có thể hướng tới việc kiểm định lại các đỉnh lịch sử. Ngược lại, nếu phe bán muốn giành lại thế chủ động, giá cần nhanh chóng quay trở lại dưới ngưỡng FIBO 38,2, từ đó mở ra khả năng xuyên thủng EMA100 và làm sâu sắc thêm nhịp điều chỉnh.

Tin tức doanh nghiệp:

Clearwater Analytics (CWAN.US): Cổ phiếu tăng hơn 8% sau khi có thông tin một quỹ đầu tư tư nhân sẽ mua lại công ty phần mềm này với giá 8,5 tỷ USD.

Rocket Lab (RKLB.US): Công ty công nghệ hàng không vũ trụ tăng hơn 4% ngay đầu phiên sau khi công bố trúng thầu hợp đồng xây dựng 18 vệ tinh - hợp đồng đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử công ty.

AngloGold (AU.US): Đà tăng của kim loại quý đang thúc đẩy cổ phiếu các doanh nghiệp khai khoáng và trang sức, với mức tăng vượt 4%.

Warner Bros Discovery (WBD.US): Cổ phiếu tăng hơn 3% đầu phiên sau thông tin Netflix sẽ nhận khoản vay 59 tỷ USD để mua lại công ty.

Nvidia (NVDA.US): Gã khổng lồ chip và AI thông báo lô bộ xử lý H200 đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ được giao trước cuối tháng 2/2026, giúp cổ phiếu tăng khoảng 1,5%.

Carnival (CCL.US): Nhà khai thác du thuyền công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, với EPS cuối năm đạt 0,34 USD so với dự báo khoảng 0,25 USD. Kết quả này kéo theo hàng loạt khuyến nghị tích cực từ các ngân hàng đầu tư, giúp cổ phiếu tăng khoảng 8% ngay khi mở cửa giao dịch.