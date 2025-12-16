Mở phiên Mỹ: Khởi đầu tuần mới với sự lạc quan nhẹ.

- Các đơn đặt hàng lớn về H200
- Intel mua lại một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo
- Nhà sản xuất máy hút bụi Romba phá sản
- Các công ty khai thác vàng hưởng lợi từ giá vàng cao hơn
Phiên giao dịch đầu tuần trên Phố Wall mở cửa với tâm lý khá tích cực. Tất cả các hợp đồng trên những chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều ghi nhận mức tăng quanh 0,4%.
Nvidia và Trung Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm. Trong các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu, phái đoàn Trung Quốc được cho là đã ám chỉ với phía Mỹ rằng các con chip của Nvidia không phải là “con bài mặc cả” quan trọng như Mỹ vẫn nghĩ. Theo các nguồn tin của Bloomberg Tech, Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm nội địa thay vì phụ thuộc vào những giải pháp sẵn có mà Mỹ có thể sử dụng để gây sức ép bất cứ lúc nào.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô:
-
Chỉ số Empire State của New York giảm xuống -3,9, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 9,6.
-
Trong ngày, nhà đầu tư cũng sẽ chờ đợi các bài phát biểu của các thành viên FOMC là Williams và Miran.
US100 (D1)
Nguồn: xStation5
Trên biểu đồ chỉ số công nghệ, định giá tiếp tục diễn biến theo mô hình RGR (đầu–vai–đầu). Phiên hôm nay là một nỗ lực nữa nhằm phủ nhận mô hình này. Mốc then chốt cho phe mua là vùng 26.000 và mức FIBO 23,6%. Việc vượt qua các mức này là cần thiết để vô hiệu hóa mô hình. Ngược lại, phe bán cần kéo giá về ít nhất khu vực đường cổ (neckline) quanh 24.200 thì mới có cơ hội để mô hình được hiện thực hóa.
Tin tức công ty:
-
Adobe (ADB.US) - Một quỹ đầu tư đã đưa ra hàng loạt khuyến nghị tiêu cực đối với các công ty dịch vụ CNTT, trong đó có Adobe, khiến cổ phiếu giảm khoảng 1%.
-
Immunome (IMNM.US) - Công ty công nghệ sinh học công bố kết quả tích cực từ các thử nghiệm lâm sàng của một sản phẩm tiềm năng; cổ phiếu tăng hơn 20%.
-
iRobot (IRBT.US) - Nhà sản xuất robot, bao gồm thương hiệu “Roomba” nổi tiếng, tuyên bố phá sản; định giá cổ phiếu giảm khoảng 70%.
-
AngloGold (AU.US) - Các công ty khai thác vàng tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng nhu cầu kim loại quý; cổ phiếu tăng hơn 2%.
-
Texas Instruments (TXN.US) - Công ty chuyên sản xuất chất bán dẫn chuyên dụng và linh kiện điện tử tương tự giảm khoảng 2%, do khuyến nghị tiêu cực từ một ngân hàng đầu tư, cho rằng cổ phiếu kém hấp dẫn trong bối cảnh nhu cầu AI.
-
Nvidia (NVDA.US) - Nhà sản xuất phần mềm và linh kiện AI đang phục hồi một phần giá trị đã mất sau thất bại trong các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu. Một số công ty Trung Quốc đã đặt các đơn hàng lớn đối với phiên bản xuất khẩu của chip H20, tức H200. Giá cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 1%, dù giao dịch vẫn đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt.
-
Intel (INTC.US) - Nhà sản xuất vi xử lý đã mua lại startup AI SambaNova Systems với giá 1,6 tỷ USD; cổ phiếu tăng khoảng 1%.
