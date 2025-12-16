Mở phiên Mỹ: Khởi đầu tuần mới với sự lạc quan nhẹ.

Phiên giao dịch đầu tuần trên Phố Wall mở cửa với tâm lý khá tích cực. Tất cả các hợp đồng trên những chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều ghi nhận mức tăng quanh 0,4%.

Nvidia và Trung Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm. Trong các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu, phái đoàn Trung Quốc được cho là đã ám chỉ với phía Mỹ rằng các con chip của Nvidia không phải là “con bài mặc cả” quan trọng như Mỹ vẫn nghĩ. Theo các nguồn tin của Bloomberg Tech, Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm nội địa thay vì phụ thuộc vào những giải pháp sẵn có mà Mỹ có thể sử dụng để gây sức ép bất cứ lúc nào.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Chỉ số Empire State của New York giảm xuống -3,9, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 9,6.

Trong ngày, nhà đầu tư cũng sẽ chờ đợi các bài phát biểu của các thành viên FOMC là Williams và Miran.

US100 (D1)

Nguồn: xStation5

Trên biểu đồ chỉ số công nghệ, định giá tiếp tục diễn biến theo mô hình RGR (đầu–vai–đầu). Phiên hôm nay là một nỗ lực nữa nhằm phủ nhận mô hình này. Mốc then chốt cho phe mua là vùng 26.000 và mức FIBO 23,6%. Việc vượt qua các mức này là cần thiết để vô hiệu hóa mô hình. Ngược lại, phe bán cần kéo giá về ít nhất khu vực đường cổ (neckline) quanh 24.200 thì mới có cơ hội để mô hình được hiện thực hóa.

Tin tức công ty: