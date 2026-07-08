Alibaba tăng vọt 10% 🔼 Dòng vốn đang quay trở lại Trung Quốc?

Chứng chỉ lưu ký (ADR) của Alibaba niêm yết tại châu Âu tăng gần 10%, đánh dấu mức tăng trong một ngày mạnh nhất kể từ tháng 9/2025. Động lực của đợt tăng đến từ sự lạc quan ngày càng lớn trước báo cáo kết quả kinh doanh sắp công bố của công ty, cùng với làn sóng luân chuyển dòng vốn trở lại nhóm cổ phiếu internet Trung Quốc. Nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm cơ hội tiếp cận chủ đề AI với mức định giá rẻ hơn, sau đợt tăng mạnh rồi điều chỉnh sâu gần đây của các cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan.

Vì sao Alibaba tăng giá?

Yếu tố kích hoạt trực tiếp là buổi trao đổi trước mùa công bố kết quả kinh doanh giữa Alibaba và các nhà phân tích, giúp cải thiện kỳ vọng đối với báo cáo sắp tới. Nhà đầu tư phản ứng tích cực trước các tín hiệu cho thấy khoản lỗ trong mảng thương mại tức thời (instant-commerce) – nơi cạnh tranh rất khốc liệt – đã thu hẹp trong quý vừa qua, qua đó làm giảm lo ngại về áp lực lên biên lợi nhuận. Quan trọng không kém, Alibaba dường như vẫn có thể duy trì khả năng sinh lời trong khi tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại số.

Đà tăng của Alibaba cũng phản ánh làn sóng luân chuyển vốn rộng hơn trên thị trường chứng khoán châu Á. Sau thời gian dài cổ phiếu bán dẫn tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu giảm tỷ trọng tại các thị trường có định giá cao như Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan, đồng thời chuyển vốn sang các cổ phiếu vốn hóa lớn của Trung Quốc vốn đang được đánh giá là hấp dẫn hơn. Việc Tencent và JD.com cùng tăng giá cho thấy đây không chỉ là câu chuyện riêng của Alibaba, mà còn là nỗ lực của giới đầu tư nhằm định giá lại toàn bộ nhóm cổ phiếu internet Trung Quốc sau thời gian dài hoạt động kém hiệu quả.

Biểu đồ Alibaba ADR (AHLA.DE)

Mặc dù bật tăng mạnh trong phiên hôm nay, cổ phiếu Alibaba vẫn đang giao dịch thấp hơn gần 40% so với mức đỉnh lịch sử, trong khi tâm lý chung đối với tài sản Trung Quốc vẫn khá thận trọng. Nếu kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, đà phục hồi có thể được củng cố và mở đường để cổ phiếu quay trở lại trên mốc 100 USD/cổ phiếu.

Nguồn: xStation5