Apple vẫn rất ấn tượng, nhưng thị trường không còn bị thuyết phục

Thoạt nhìn, rất khó để mô tả báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của Apple bằng bất kỳ từ nào khác ngoài "vững chắc". Công ty một lần nữa vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, doanh thu vượt mốc 109 tỷ USD và sản phẩm quan trọng nhất của hãng - iPhone - tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng kể. Dù vậy, phản ứng ban đầu của thị trường lại mang tính tiêu cực khi cổ phiếu Apple giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ. Phản ứng này nói lên rất nhiều điều về vị thế hiện tại của công ty. Nhà đầu tư không còn đặt câu hỏi liệu Apple có phải là một doanh nghiệp xuất sắc hay không. Điều đó đã được chứng minh trong nhiều năm qua. Câu hỏi mà thị trường đang đặt ra hiện nay là liệu, với quy mô hiện tại, Apple có còn tìm được những động lực tăng trưởng mới đủ để biện minh cho mức kỳ vọng rất cao đang được phản ánh vào cổ phiếu hay không.

Điều đó không có nghĩa là báo cáo lần này đáng bị chỉ trích nhiều. Apple khép lại quý tài chính thứ ba với doanh thu đạt 109,4 tỷ USD, vượt dự báo của các nhà phân tích, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,02 USD so với mức kỳ vọng 1,89 USD. Công ty một lần nữa chứng minh sức mạnh của mô hình kinh doanh của mình. Cơ sở người dùng khổng lồ, mức độ trung thành rất cao của khách hàng và khả năng duy trì biên lợi nhuận ấn tượng tiếp tục khiến Apple trở thành một trong những doanh nghiệp có chất lượng cao nhất thế giới.

Điểm sáng nổi bật nhất của báo cáo, một lần nữa, vẫn là iPhone. Doanh thu từ mảng này đạt 54,25 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy dù thị trường smartphone ngày càng bão hòa, Apple vẫn có khả năng tạo ra nhu cầu rất mạnh. Người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chi trả mức giá cao cho các mẫu iPhone mới nhất, còn hệ sinh thái được xây dựng xung quanh iPhone tiếp tục là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của công ty.

Sức mạnh của iPhone có ý nghĩa với Apple vượt xa doanh số bán thiết bị đơn thuần. Cơ sở người dùng đang hoạt động khổng lồ của công ty chính là nền tảng cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ, ứng dụng và các sản phẩm bổ sung khác. Mỗi chiếc iPhone được bán ra đều mở rộng tập khách hàng tiềm năng cho các mảng kinh doanh còn lại. Vì vậy, kết quả lần này tiếp tục khẳng định rằng cốt lõi hoạt động của Apple vẫn vô cùng vững chắc.

Mảng Mac cũng mang đến một bất ngờ tích cực khi quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng sau giai đoạn suy yếu trước đó. Apple tiếp tục hưởng lợi từ lợi thế của các dòng chip tự phát triển cũng như vị thế vững chắc trong nhóm người dùng cao cấp. Tuy nhiên, trọng tâm của nhà đầu tư hiện nay ngày càng chuyển sang những yếu tố vượt ra ngoài hoạt động kinh doanh phần cứng truyền thống.

Những câu hỏi lớn nhất sau báo cáo lần này tập trung vào mảng Dịch vụ (Services). Apple Services mang về hơn 30 tỷ USD doanh thu và vẫn là một trong những mảng kinh doanh hấp dẫn nhất của toàn tập đoàn. Đây là lĩnh vực có chất lượng rất cao, với nguồn doanh thu định kỳ và biên lợi nhuận vượt trội. Trong những năm gần đây, Services được xem là động lực tăng trưởng thứ hai của Apple, từng bước giúp công ty giảm sự phụ thuộc vào chu kỳ thay thế thiết bị phần cứng.

Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng vào một động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Điều đó không có nghĩa Services đã trở thành một mảng kinh doanh yếu. Ngược lại, đây vẫn là một trong những tài sản giá trị nhất của Apple. Vấn đề nằm ở chỗ, với mức định giá hiện tại của công ty, nhà đầu tư mong muốn mảng này tăng tốc nhanh hơn nữa và đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy tăng trưởng chung.

Tình hình tại Trung Quốc cũng tương tự. Apple vẫn duy trì vị thế rất mạnh tại thị trường này, nhưng kết quả kinh doanh chưa mang lại bước đột phá rõ ràng như kỳ vọng của một số nhà đầu tư. Thị trường smartphone Trung Quốc đã trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều khi các nhà sản xuất nội địa ngày càng cạnh tranh hiệu quả cả về giá bán lẫn công nghệ. Apple vẫn là một thương hiệu cực kỳ mạnh, nhưng Trung Quốc không còn là chất xúc tác rõ ràng cho một chu kỳ tăng trưởng lớn tiếp theo.

Thách thức lớn nhất của Apple vẫn là tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới vượt ra ngoài hoạt động kinh doanh thiết bị truyền thống. Báo cáo lần này một lần nữa khẳng định rằng iPhone vẫn là một sản phẩm cực kỳ thành công và hệ sinh thái của Apple tiếp tục tạo ra giá trị khổng lồ. Tuy nhiên, các mảng kinh doanh khác vẫn chưa mang đến cho nhà đầu tư một tín hiệu đủ mạnh để thay đổi cách nhìn dài hạn về triển vọng tăng trưởng của công ty.

Apple vẫn là một trong những doanh nghiệp tốt nhất thế giới. Vấn đề không nằm ở chất lượng hoạt động hiện tại, mà nằm ở những kỳ vọng dành cho tương lai. Với quy mô vốn hóa tính bằng hàng nghìn tỷ USD, thị trường không còn hài lòng chỉ với việc công ty liên tục lập kỷ lục doanh thu và duy trì tăng trưởng ổn định. Nhà đầu tư muốn nhìn thấy những động lực mở rộng mới có thể duy trì quỹ đạo tăng trưởng của Apple trong nhiều năm tới.

Báo cáo lần này vì thế là một ví dụ điển hình cho thấy kỳ vọng của thị trường đối với các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đã thay đổi như thế nào. Apple không còn cần chứng minh rằng họ có thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận khổng lồ. Điều đó đã được chứng minh nhiều lần. Điều mà thị trường muốn thấy là chương tiếp theo trong câu chuyện tăng trưởng của công ty, và kết quả lần này vẫn chưa viết nên chương mới đó.

Apple đã có một quý kinh doanh rất mạnh, nhưng chưa tạo ra một chất xúc tác mới. Đó chính là lý do khiến cổ phiếu phản ứng tiêu cực, dù các chỉ số tài chính cơ bản vẫn rất tích cực.