Tóm tắt thị trường: AI Thúc Đẩy Đà Phục Hồi. Cổ Phiếu Công Nghệ Trở Lại Mạnh Mẽ

📈 Thị trường chứng khoán - Phố Wall và kết quả kinh doanh doanh nghiệp
-
Phố Wall khép lại phiên giao dịch trong tâm lý tích cực, khi đà phục hồi lan tỏa trên toàn bộ các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ.
-
Chỉ số Dow Jones tăng 1,2%, trong khi S&P 500 tăng khoảng 1,7%.
-
Dẫn đầu đà tăng là Nasdaq với mức tăng gần 2,8%.
-
Động lực chính của thị trường Mỹ đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ.
-
Microsoft trở thành tâm điểm, sau khi công bố kết quả kinh doanh rất tích cực trong ngày trước đó và khép phiên tăng khoảng 15%.
-
Micron tăng 18%, AMD tăng 15%, trong khi Sandisk bứt phá khoảng 25%.
-
Sau khi thị trường đóng cửa, Amazon công bố kết quả kinh doanh rất tích cực khi doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ lên 200,6 tỷ USD.
-
Điểm sáng trong báo cáo của Amazon là mảng AWS với doanh thu tăng 37% so với cùng kỳ lên 42,2 tỷ USD, ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 18 quý.
-
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng điện toán đám mây cho thấy các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng và trí tuệ nhân tạo của Amazon đang bắt đầu mang lại kết quả rõ ràng hơn.
-
Tuy nhiên, chi tiêu vốn (CapEx) ở mức rất cao vẫn là chủ đề được thị trường đặc biệt quan tâm.
-
Amazon công bố EPS đạt 5,75 USD, dù kết quả này được hỗ trợ đáng kể bởi khoản lợi nhuận một lần từ khoản đầu tư vào Anthropic.
-
Amazon cũng tiếp tục nâng chi tiêu vốn, nhấn mạnh tham vọng mở rộng hạ tầng AI và dịch vụ điện toán đám mây.
-
Sau phiên giao dịch, Apple cũng công bố báo cáo tài chính, với một quý kinh doanh vững chắc, thậm chí có nhiều điểm rất tích cực.
-
Doanh thu của Apple tăng 16% so với cùng kỳ lên 109,4 tỷ USD, trong khi EPS đạt 2,02 USD.
-
Doanh số iPhone tăng hơn 20% so với cùng kỳ, còn mảng Dịch vụ tiếp tục lập kỷ lục doanh thu trong quý kết thúc vào tháng 6.
-
Mặc dù vượt kỳ vọng của thị trường, báo cáo của Apple vẫn thiếu yếu tố đủ tạo bất ngờ mạnh ("wow factor").
-
Nhà đầu tư tập trung vào kết quả của mảng Dịch vụ thấp hơn kỳ vọng cùng bức tranh doanh số tại Trung Quốc vẫn còn trái chiều.
-
Vì vậy, kết quả kinh doanh tích cực vẫn chưa đủ để duy trì sự hưng phấn trước đó, khiến cổ phiếu Apple chịu áp lực trong phiên giao dịch ngoài giờ.
🌏 Thị trường châu Á
-
Đà phục hồi sau nhịp điều chỉnh gần đây cũng lan sang các thị trường châu Á, khi nhà đầu tư phản ứng tích cực trước kết quả kinh doanh mạnh mẽ của các tập đoàn công nghệ Mỹ liên quan đến AI.
-
Nổi bật nhất là KOSPI của Hàn Quốc tăng khoảng 1,7%, nhờ sự phục hồi mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn, bao gồm Samsung Electronics và SK Hynix.
-
Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 5%, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực đối với nhóm công nghệ và đà tăng của các doanh nghiệp bán dẫn cũng như AI.
-
Nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào tín hiệu cho thấy các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI của các tập đoàn Mỹ đang bắt đầu tạo ra kết quả thực tế, qua đó thúc đẩy khẩu vị rủi ro trên toàn khu vực.
🏛️ Kinh tế vĩ mô và ngân hàng trung ương
-
Đà tăng mạnh của Phố Wall không hoàn toàn đi cùng với các số liệu kinh tế tích cực, khi GDP quý II của Mỹ chỉ tăng 1,5%, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 2,1%.
-
Tuy nhiên, các chi tiết trong báo cáo vẫn cho thấy sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ tiếp tục duy trì ổn định.
-
Lạm phát PCE phù hợp với kỳ vọng ở mức 3,4%.
-
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm xuống còn 197.000, tiếp tục khẳng định sự vững chắc của thị trường lao động.
-
Các dữ liệu này chưa tạo ra một xu hướng rõ ràng cho thị trường khi tăng trưởng kinh tế chậm lại phần nào được bù đắp bởi lạm phát ổn định và thị trường lao động tích cực.
-
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên lãi suất đúng như kỳ vọng, với tỷ lệ biểu quyết 8-1.
-
Việc không thay đổi chính sách tiền tệ không gây bất ngờ, vì vậy thị trường chủ yếu tập trung vào thông điệp của BoJ và triển vọng tăng lãi suất trong tương lai.
-
Dữ liệu sơ bộ cho thấy sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 6 tăng 1,3% so với tháng trước, vượt xa dự báo 0,7%, phản ánh hoạt động sản xuất cải thiện và mang lại tín hiệu tích cực cho nền kinh tế.
-
Lạm phát lõi tại Tokyo (không bao gồm thực phẩm tươi sống) đạt 1,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 1,7%.
-
Chỉ số lạm phát cao hơn kỳ vọng tại Tokyo có thể làm gia tăng áp lực lên BoJ, nhưng chưa đủ để trở thành cơ sở cho việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.
-
PMI sản xuất của Trung Quốc giảm xuống còn 49,2 điểm trong tháng 7 (thấp hơn mức kỳ vọng 50,0 điểm), cho thấy lĩnh vực sản xuất tiếp tục suy giảm, phản ánh nhu cầu nội địa yếu và triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn.
-
Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Australia trong quý II tăng mạnh vượt kỳ vọng, phản ánh áp lực lạm phát quay trở lại khi PPI tăng 1,3% theo quý (cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 0,5%), trong khi tăng 3,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,0% trước đó.
💱Thị trường tiền tệ
-
USD/JPY tiếp tục phục hồi và quay trở lại trên mốc 160, lấy lại một phần mức giảm sau các đợt can thiệp trên thị trường ngoại hối của giới chức Nhật Bản và quyết định của BoJ.
-
Dù đã có các biện pháp hỗ trợ đồng yên và BoJ giữ nguyên lãi suất, áp lực đối với đồng tiền Nhật Bản vẫn ở mức cao.
🥇 Hàng hóa
-
Thị trường kim loại quý diễn biến kém tích cực hơn, khi các tài sản vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh.
-
Giá vàng giảm khoảng 0,5%, giao dịch dưới mốc 4.100 USD/ounce.
-
Giá bạc cũng ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 0,7%.
🪙 Tiền điện tử
-
Thị trường tiền điện tử cũng khởi đầu phiên giao dịch với diễn biến kém tích cực.
-
Bitcoin giảm khoảng 0,6%, kiểm định vùng 64.000 USD.
-
Ethereum hiện dao động quanh mốc 1.900 USD.
Lạm phát lõi khu vực đồng euro cao hơn kỳ vọng! EUR/USD đối mặt vùng kháng cự quan trọng!
Thị trường nổi bật: EUR/USD sau cuộc họp của Fed. Thị trường giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo
Lịch kinh tế: Dữ liệu lạm phát quan trọng tại châu Âu và kết quả kinh doanh của các "ông lớn" dầu khí
Apple vẫn rất ấn tượng, nhưng thị trường không còn bị thuyết phục
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.