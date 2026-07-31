📈Thị trường chứng khoán Phố Wall phục hồi mạnh: Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ bật tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Microsoft và Lam Research, cùng lập trường ít "diều hâu" hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) tăng 1,6%, trong khi Dow Jones (US30) tăng 1,1%. Tâm điểm của thị trường hiện chuyển sang báo cáo kết quả kinh doanh của Amazon, Apple và Chevron sau khi thị trường đóng cửa.

Nhóm công nghệ và AI bùng nổ: Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) tăng 3,4%, khi dòng tiền rút khỏi các cổ phiếu phòng thủ và cổ phiếu giá trị như Apple, Walmart, Chevron và PepsiCo để quay trở lại nhóm công nghệ và bán dẫn (ngành tăng 5,5%). Làn sóng AI được khơi dậy trở lại sau kết quả kinh doanh ấn tượng của Microsoft (+17%, nhờ Azure tăng trưởng 43%) và Lam Research (doanh thu tăng 30%), kéo theo đà tăng của toàn bộ nhóm SaaS và các nhà sản xuất chip.

Châu Âu đồng loạt khởi sắc: Thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa trong sắc xanh trên diện rộng, dẫn đầu là IBEX 35 của Tây Ban Nha (SPA35: +2,0%), FTSE MIB của Ý (ITA40: +1,9%), AEX của Hà Lan (+1,65%), WIG20 của Ba Lan (W20: +1,2%), DAX của Đức (DE40: +1,1%), CAC 40 của Pháp (FRA40: +1,1%) và FTSE 100 của Anh (UK100: +0,7%). 📊 Dữ liệu kinh tế vĩ mô GDP Mỹ: Nền kinh tế Mỹ trong quý II/2026 tăng trưởng với tốc độ hàng năm đạt 1,5%, thấp hơn dự báo (2,1%) và thấp hơn mức của quý trước. Sự giảm tốc chủ yếu đến từ xuất khẩu, chi tiêu chính phủ và đầu tư doanh nghiệp suy yếu trong bối cảnh bất ổn do chiến sự.

Lạm phát PCE của Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,3%, thấp hơn kỳ vọng (0,4%). Chỉ số Core PCE tăng 0,1% theo tháng (thấp hơn dự báo 0,2%), trong khi tăng 3,3% so với cùng kỳ, đúng như kỳ vọng. Điều này cho thấy áp lực lạm phát trong ngắn hạn đang dịu bớt.

Thị trường lao động khu vực đồng euro: Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone trong tháng 6 giữ nguyên ở mức 6,3%, không thay đổi so với tháng trước. 🏦 Ngân hàng trung ương và thị trường tiền tệ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE): BoE giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%, nhưng kết quả bỏ phiếu 6–3 nghiêng về giữ nguyên lãi suất "diều hâu" hơn kỳ vọng, khi Huw Pill, Megan Greene và Catherine Mann đều bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Thống đốc Andrew Bailey vẫn ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất, trong khi thông điệp ít "diều hâu" hơn khiến khả năng BoE tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn còn bỏ ngỏ. GBPUSD tăng 0,8%.

Thị trường ngoại hối: Chỉ số USD Index tiếp tục giảm 0,9% sau cuộc họp Fed. Đồng yên Nhật là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 khi thị trường nghi ngờ có sự can thiệp tỷ giá từ phía chính phủ Nhật Bản (USDJPY: -2,7%, EURJPY: -2,1%). Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro cũng tăng mạnh, với AUDUSD tăng 1,2%, NZDUSD tăng 1,6%, trong khi EURUSD tăng 0,6% lên 1,1530. 🛢️Hàng hóa và kim loại quý Năng lượng: Giá dầu điều chỉnh giảm, với dầu Brent giảm 1,1% xuống 87,20 USD/thùng, còn WTI giảm 0,5% xuống 84,30 USD/thùng. Giá khí tự nhiên tại châu Âu giảm mạnh 4,0%, trong khi khí tự nhiên giao dịch trên NYMEX tăng 0,9%.

Kim loại quý: Giá vàng và bạc phục hồi nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng lãi suất giảm. Vàng tăng 1,0% lên 4.105 USD/oz, trong khi bạc tăng 2,05% lên 58,84 USD/oz.

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