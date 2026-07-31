Canh bạc AI khổng lồ của Amazon đang bắt đầu mang lại thành quả

Thị trường mới chỉ bắt đầu phân tích báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của Amazon, nhưng phản ứng ban đầu của nhà đầu tư đã cho thấy rõ mức độ tích cực đối với những con số vừa được công bố. Tại thời điểm viết bài, ngay trước 11:00 tối, cổ phiếu của công ty đang tăng hơn 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Amazon không chỉ đáp ứng những kỳ vọng vốn đã rất cao của thị trường mà còn vượt đáng kể ở những khía cạnh mà nhà đầu tư quan tâm nhất.

Trước khi báo cáo được công bố, câu hỏi quan trọng nhất không còn đơn thuần là tốc độ tăng trưởng doanh thu hay mức lợi nhuận. Thị trường muốn biết liệu những khoản đầu tư khổng lồ của Amazon vào trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI và các con chip tự phát triển có đang bắt đầu tạo ra kết quả hữu hình hay chưa.

Báo cáo lần này cho thấy câu trả lời dường như là có. AWS đã tăng tốc rõ rệt, tổng doanh thu của tập đoàn vượt mốc mang tính biểu tượng 200 tỷ USD, còn các hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chip tự phát triển của Amazon đã đạt đến quy mô không còn có thể được xem đơn thuần là một lời hứa dài hạn. Nói cách khác, khoản chi tiêu vốn (CapEx) của Amazon không còn bị thị trường nhìn nhận chỉ như một gánh nặng đối với dòng tiền tự do. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khoản đầu tư này đang phản ánh trực tiếp vào tăng trưởng doanh thu.

Amazon kết thúc quý II với doanh thu đạt 200,6 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và vượt đáng kể kỳ vọng của các nhà phân tích. Quy mô hoạt động của công ty thực sự ấn tượng. Amazon hiện tạo ra doanh thu theo quý mà phần lớn các doanh nghiệp toàn cầu vẫn chưa thể đạt được ngay cả trong cả năm tài chính, trong khi vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng thường chỉ thấy ở những doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng mạnh mẽ.

Đà tăng trưởng không chỉ đến từ một mảng kinh doanh duy nhất. Doanh thu tại khu vực Bắc Mỹ tăng 16%, hoạt động quốc tế tăng 15%, trong khi mảng quảng cáo tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng rất mạnh.

Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của báo cáo vẫn nằm ở AWS. Doanh thu của mảng điện toán đám mây tăng 37% so với cùng kỳ lên 42,2 tỷ USD. Đây là kết quả vượt đáng kể kỳ vọng của thị trường và cũng là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của AWS trong 18 quý gần đây. Quan trọng không kém, doanh thu tăng trưởng đi cùng với khả năng sinh lời mạnh mẽ. Lợi nhuận hoạt động của AWS đạt 16,6 tỷ USD, so với 10,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

AWS hiện là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những khoản đầu tư kỷ lục của Amazon đang bắt đầu được chuyển hóa thành hoạt động kinh doanh ở quy mô lớn hơn. Nhu cầu đối với năng lực tính toán, quá trình phát triển các mô hình AI và việc doanh nghiệp ngày càng ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy mạnh nhu cầu đối với hạ tầng đám mây. Amazon vừa mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu, vừa ngày càng khai thác hiệu quả hơn nhu cầu đang tăng trưởng này để tạo doanh thu.

Các số liệu liên quan đến mảng AI và chip tự phát triển của Amazon cũng đặc biệt đáng chú ý. Công ty cho biết cả hai lĩnh vực này hiện đã vượt mốc doanh thu thường niên hóa 25 tỷ USD và đang tăng trưởng với tốc độ ba chữ số.

Đây là một thay đổi quan trọng trong cách thị trường nhìn nhận các con chip tự phát triển của Amazon. Bộ vi xử lý Graviton và chip AI Trainium không còn đơn thuần là công cụ nhằm tối ưu chi phí cho hạ tầng nội bộ của Amazon. Chúng ngày càng trở thành một phần trong danh mục sản phẩm thương mại của AWS cũng như là lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua phục vụ các khách hàng triển khai giải pháp AI.

Tuy nhiên, con số lợi nhuận ròng đầy ấn tượng cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Amazon ghi nhận lợi nhuận ròng 62,6 tỷ USD, tương đương 5,75 USD/cổ phiếu, nhưng kết quả này được thúc đẩy đáng kể bởi hơn 53 tỷ USD thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh, chủ yếu liên quan đến khoản đầu tư vào Anthropic. EPS trông rất ấn tượng nhưng không phản ánh đầy đủ sức mạnh hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, điều này không làm giảm chất lượng của báo cáo. Lợi nhuận hoạt động tăng 43% so với cùng kỳ lên 27,5 tỷ USD. Chính chỉ số này, kết hợp với sự tăng tốc của AWS, mới phản ánh rõ nét hơn sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của Amazon.

Điểm được bàn luận nhiều nhất vẫn là CapEx. Amazon đang đầu tư số tiền kỷ lục vào tài sản, thiết bị và hạ tầng công nghệ, khiến dòng tiền tự do chuyển sang âm. Trong điều kiện bình thường, đây sẽ là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường chủ yếu quan tâm đến việc liệu các khoản đầu tư ngày càng lớn này có đang tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong tương lai hay không.

Kết quả lần này mang đến ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy điều đó đang diễn ra. AWS tăng tốc, các mảng kinh doanh AI mở rộng nhanh chóng và sự phát triển của các con chip tự thiết kế cho thấy năng lực tính toán mới của Amazon không chỉ được xây dựng cho một tương lai xa. Công ty đang bắt đầu sử dụng chính những khoản đầu tư này để phục vụ nhu cầu thực tế đang tăng trưởng rất mạnh.

Điều đó không có nghĩa toàn bộ lợi ích từ các khoản đầu tư kỷ lục này đã được phản ánh đầy đủ. Quy mô chi tiêu vẫn ở mức rất lớn và áp lực lên dòng tiền tự do nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các quý tới. Tuy nhiên, thị trường đã nhận được một tín hiệu rõ ràng rằng các khoản đầu tư này đang bắt đầu được chuyển hóa thành quy mô kinh doanh ngày càng lớn.

Triển vọng cho quý III mang lại bức tranh có phần trái chiều hơn. Amazon dự báo doanh thu trong khoảng 197–202 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động từ 22,5–26,5 tỷ USD. Đây vẫn là một triển vọng tích cực, nhưng đồng thời cũng cho thấy sau một quý II đặc biệt mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng của toàn tập đoàn có thể sẽ dần trở lại trạng thái bình thường hơn.

Dẫu vậy, điều đó không làm thay đổi kết luận quan trọng nhất từ báo cáo lần này. Amazon đã đáp ứng đúng những điều mà nhà đầu tư mong chờ nhất. AWS tăng tốc rõ rệt, khả năng sinh lời của mảng điện toán đám mây được cải thiện, còn các hoạt động AI và chip tự phát triển đã đạt tới quy mô ngày càng có ý nghĩa đối với toàn bộ doanh nghiệp.

Amazon vẫn là một gã khổng lồ thương mại điện tử, nhưng tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty ngày càng gắn chặt với AWS và hạ tầng AI. Báo cáo lần này cho thấy các khoản chi tiêu vốn kỷ lục không còn đơn thuần là gánh nặng đối với dòng tiền tự do. Chúng đang ngày càng trở thành nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong tương lai.

Và đó có thể chính là thay đổi quan trọng nhất trong câu chuyện đầu tư của Amazon sau bộ kết quả kinh doanh này.