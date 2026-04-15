AllBirds: Từ giày thể thao đến AI - Liệu có khả thi?

Cổ phiếu Allbirds đã tăng hơn 500% trong phiên giao dịch hôm nay, với giá tăng từ khoảng 2,5 USD lên gần 18 USD, sau khi hãng giày này thông báo huy động vốn và chuyển hướng mô hình kinh doanh sang tập trung vào hạ tầng điện toán AI.

Công ty có trụ sở tại San Francisco trước đây chủ yếu tập trung vào sản xuất và bán giày dép. Theo tiêu chuẩn của Mỹ, quy mô của công ty không lớn - chỉ đến ngày hôm qua, giá trị của hãng chỉ khoảng 25 triệu USD, nhưng hiện đã tăng lên khoảng 150 triệu USD.

Công ty cho biết sẽ ký kết một thỏa thuận tài trợ chuyển đổi trị giá 50 triệu USD với một nhà đầu tư tổ chức và dự định sử dụng số tiền này để mua các bộ xử lý đồ họa (GPU).

Allbirds cũng có kế hoạch đổi tên thành “NewBird AI” và, theo thời gian, chuyển trọng tâm sang cung cấp năng lực điện toán đám mây và dịch vụ AI, mặc dù chưa đưa ra thêm chi tiết cụ thể về chiến lược mới.

Allbirds là một công ty thực sự có thể hưởng lợi từ việc thay đổi mô hình kinh doanh, bởi dù vẫn duy trì lợi nhuận, cả doanh thu và lợi nhuận của hãng đã giảm đều trong nhiều quý liên tiếp. Trong những tháng gần đây, Allbirds đã đóng cửa phần lớn các cửa hàng vật lý do nhu cầu yếu và xu hướng chuyển sang hợp tác bán hàng trực tuyến. Tháng trước, công ty cũng thông báo đã bán thương hiệu và các tài sản liên quan đến giày dép cho American Exchange Group với giá 39 triệu USD.

Động thái này gợi lên những liên tưởng trực tiếp - và khá tiêu cực - đến bong bóng dot-com, cũng như một số xu hướng tương tự vào khoảng năm 2017 và giai đoạn bong bóng đầu cơ trên thị trường tiền mã hóa. Dường như thị trường vẫn nhìn thấy tiềm năng ở công ty, thể hiện qua việc định giá tăng mạnh.

Việc chiến lược này có thành công hay không vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Việc theo dõi xem có thêm nhiều công ty như Allbirds xuất hiện hay không có thể cung cấp nhiều thông tin về trạng thái hiện tại của nền kinh tế.