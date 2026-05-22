Mở phiên Mỹ: Phố Wall tiến sát đỉnh lịch sử được thúc đẩy bởi AI

Tâm lý thị trường và bức tranh vĩ mô

Tâm lý trên thị trường Mỹ vẫn duy trì cực kỳ lạc quan khi phiên giao dịch thứ Sáu mở cửa, với chứng khoán đang hướng tới chuỗi tăng theo tuần dài nhất kể từ năm 2023. Động lực chính đến từ lượng thanh khoản dồi dào và các dữ liệu kinh tế vĩ mô tích cực. Khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tiếp tục được củng cố khi chỉ số biến động VIX giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2, bất chấp một nhịp tăng kỹ thuật nhẹ trong giao dịch futures đầu phiên sáng. Đáng chú ý, thị trường đang khá lạc quan trước kỳ nghỉ cuối tuần liên quan tới các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, khi cả hai bên đều cho biết đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán ngoại giao, kéo theo giá dầu tiếp tục điều chỉnh giảm.

Đà tăng của thị trường cũng được thúc đẩy bởi làn sóng mua lại cổ phiếu và các thương vụ thâu tóm bằng tiền mặt quy mô lớn từ doanh nghiệp. Theo dữ liệu EPFR, tổng giá trị các thương vụ mua cổ phiếu doanh nghiệp trong năm 2026 đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD. Đi ngược với xu hướng suy yếu toàn cầu, dữ liệu PMI của S&P công bố hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Ngày càng rõ ràng rằng các khoản chi tiêu CAPEX cho AI đang bắt đầu phản ánh trực tiếp vào dữ liệu kinh tế thực.

Không bất ngờ khi nhóm công nghệ vốn hóa lớn tiếp tục dẫn dắt đà tăng hôm nay, đặc biệt là Nasdaq 100. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Phân tích Nasdaq 100 (US100)

S&P 500 (US500) và Nasdaq 100 (US100) tăng khoảng 0,5% khi thị trường cơ sở mở cửa trước khi thu hẹp đà tăng còn khoảng 0,3%–0,4%. Cả hai chỉ số hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử vài phần trăm nhỏ. Xin nhắc lại rằng thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai nhân dịp lễ Memorial Day, trong khi giao dịch futures sẽ hoạt động rút gọn tới 19:00 CET.

Nasdaq 100 tiếp tục tăng dù cổ phiếu Nvidia điều chỉnh sau báo cáo tài chính. Dù công ty công bố kết quả rất mạnh, thông tin này dường như đã kích hoạt hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Ngược lại, các mega-cap như Apple và AMD hiện giao dịch gần mức đỉnh, trong khi Microsoft và Meta Platforms vẫn còn cách khá xa đỉnh lịch sử, cho thấy các chỉ số lớn vẫn còn dư địa tăng thêm.

Tin tức doanh nghiệp nổi bật

IBM (+2,2%) và GlobalFoundries (+7,8%) tăng sau khi Chính phủ Mỹ công bố khoản tài trợ 2 tỷ USD nhằm phát triển cơ sở sản xuất wafer lượng tử.

Workday (WDAY) tăng 6,8% — sau khi từng bật tăng tới 12% trong pre-market — nhờ kết quả kinh doanh quý I vượt kỳ vọng Phố Wall.

Zoom Communications (ZM) tăng 11% sau khi công bố lợi nhuận vượt dự báo và nâng triển vọng cả năm. Cổ phiếu còn được hỗ trợ bởi việc KeyBanc nâng khuyến nghị lên mức “Sector Weight”.

Take-Two Interactive (TTWO) giảm 4,4%, đảo chiều từ mức tăng khoảng 5% trong pre-market, dù công ty công bố kết quả quý tích cực và chính thức xác nhận ngày phát hành Grand Theft Auto VI là 19/11.

IMAX Corp. (IMAX) tăng gần 17% sau khi truyền thông đưa tin hãng rạp chiếu màn hình lớn này đang xem xét khả năng bán công ty và đã tiếp cận nhiều tập đoàn giải trí khác nhau.

Alcoa Corp. (AA) tăng 7% sau khi UBS nâng khuyến nghị lên “Buy”, với lý do triển vọng giá nhôm tích cực nhờ tác động từ chiến sự.

Peloton (PTON) tăng 11% và Universal Technical Institute (UTI) tăng 8% sau khi cả hai cổ phiếu được thông báo sẽ được thêm vào chỉ số S&P SmallCap 600.

Nhóm cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ suy yếu: Alibaba (BABA) giảm 1,1% và Trip.com (TCOM) giảm 2,2% do lo ngại về kế hoạch của cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc nhằm xử phạt các công ty môi giới xuyên biên giới.

Các cổ phiếu tăng mạnh và giảm mạnh nhất trong Nasdaq 100. Nguồn: Bloomberg Finance LP